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Угроза обвалов на Учан-Су миновала – тропа к водопаду открыта
Угроза обвалов на Учан-Су миновала – тропа к водопаду открыта - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Угроза обвалов на Учан-Су миновала – тропа к водопаду открыта
Экологическую тропу "Водопад Учан‑Су" снова открыли для посещения – угроза обвалов, которая существовала в связи с обильными осадками, отступила. Об этом... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Экологическую тропу "Водопад Учан‑Су" снова открыли для посещения – угроза обвалов, которая существовала в связи с обильными осадками, отступила. Об этом сообщили в пресс-службе госучреждения "Заповедный Крым".При этом в учреждении напомнили, что перед посещением заповедника следует оформить разрешение на сайте zapovedcrimea.ru.В начале текущей недели в пресс-службе учреждения "Заповедный Крым" сообщили, что на Южном Берегу Крыма временно закрыли маршрут к водопаду Учан-Су из-за возможных обвалов.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливниПоток несется с гор - в Кореизе спасатели ликвидируют последствия непогодыСитуация с паводком в Ялте стабилизирована - МЧС
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Угроза обвалов на Учан-Су миновала – тропа к водопаду открыта
На ЮБК открыли для посещения экологическую тропу "Водопад Учан‑Су"