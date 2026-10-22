https://crimea.ria.ru/20261022/ugroza-obvalov-na-uchan-su-minovala--tropa-k-vodopadu-otkryta-1160409181.html

Угроза обвалов на Учан-Су миновала – тропа к водопаду открыта

Угроза обвалов на Учан-Су миновала – тропа к водопаду открыта - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Угроза обвалов на Учан-Су миновала – тропа к водопаду открыта

Экологическую тропу "Водопад Учан‑Су" снова открыли для посещения – угроза обвалов, которая существовала в связи с обильными осадками, отступила. Об этом... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T10:56

2026-10-22T10:56

2026-10-22T10:56

учан-су

подтопления

фгбу "заповедный крым"

новости крыма

крым

туризм в крыму

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0c/0a/1133427992_0:291:854:771_1920x0_80_0_0_4d17c61e600fc30a5809b6a4cf1fb52f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Экологическую тропу "Водопад Учан‑Су" снова открыли для посещения – угроза обвалов, которая существовала в связи с обильными осадками, отступила. Об этом сообщили в пресс-службе госучреждения "Заповедный Крым".При этом в учреждении напомнили, что перед посещением заповедника следует оформить разрешение на сайте zapovedcrimea.ru.В начале текущей недели в пресс-службе учреждения "Заповедный Крым" сообщили, что на Южном Берегу Крыма временно закрыли маршрут к водопаду Учан-Су из-за возможных обвалов.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливниПоток несется с гор - в Кореизе спасатели ликвидируют последствия непогодыСитуация с паводком в Ялте стабилизирована - МЧС

учан-су

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учан-су , подтопления, фгбу "заповедный крым", новости крыма, крым, туризм в крыму