https://crimea.ria.ru/20261022/udary-po-ukraine-segodnya-razbity-podstantsii-pod-kievom-i-v-zhitomire-1160432883.html

Удары по Украине сегодня: разбиты подстанции под Киевом и в Житомире

Удары по Украине сегодня: разбиты подстанции под Киевом и в Житомире - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Удары по Украине сегодня: разбиты подстанции под Киевом и в Житомире

Вооруженные силы России в четверг днем нанесли новую серию ударов беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T18:32

2026-10-22T18:32

2026-10-22T18:37

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг днем нанесли новую серию ударов беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в Черном море поражены два сухогруза, доставлявшие в порты Одесса и Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.В ночь на 22 октября российские войска в ходе массированного удара по военным предприятиям и объектам инфраструктуры на Украине поразили Южный мост в Киеве, склады и промышленное предприятие. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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