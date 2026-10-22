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Удары по Украине сегодня: разбиты подстанции под Киевом и в Житомире
Удары по Украине сегодня: разбиты подстанции под Киевом и в Житомире - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Удары по Украине сегодня: разбиты подстанции под Киевом и в Житомире
Вооруженные силы России в четверг днем нанесли новую серию ударов беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T18:32
2026-10-22T18:32
2026-10-22T18:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг днем нанесли новую серию ударов беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в Черном море поражены два сухогруза, доставлявшие в порты Одесса и Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.В ночь на 22 октября российские войска в ходе массированного удара по военным предприятиям и объектам инфраструктуры на Украине поразили Южный мост в Киеве, склады и промышленное предприятие. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Удары по Украине сегодня: разбиты подстанции под Киевом и в Житомире
Удары по Украине сегодня: в Киевской области и Житомире разбиты электроподстанции
18:32 22.10.2026 (обновлено: 18:37 22.10.2026)