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Удары по Украине сегодня: разбиты подстанции под Киевом и в Житомире - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Удары по Украине сегодня: разбиты подстанции под Киевом и в Житомире
Удары по Украине сегодня: разбиты подстанции под Киевом и в Житомире - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Удары по Украине сегодня: разбиты подстанции под Киевом и в Житомире
Вооруженные силы России в четверг днем нанесли новую серию ударов беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного... РИА Новости Крым, 22.10.2026
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министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
энергосистема украины
украина
киевская область
житомирская область
житомир
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг днем нанесли новую серию ударов беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, в Черном море поражены два сухогруза, доставлявшие в порты Одесса и Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.В ночь на 22 октября российские войска в ходе массированного удара по военным предприятиям и объектам инфраструктуры на Украине поразили Южный мост в Киеве, склады и промышленное предприятие. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , энергосистема украины, украина, киевская область, житомирская область, житомир, черное море, одесса, одесская область, новости сво
Удары по Украине сегодня: разбиты подстанции под Киевом и в Житомире

Удары по Украине сегодня: в Киевской области и Житомире разбиты электроподстанции

18:32 22.10.2026 (обновлено: 18:37 22.10.2026)
 
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Украинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг днем нанесли новую серию ударов беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате удара поражены электроподстанция ПС-330 "Новокиевская" в населенном пункте Хотов Киевской области и электроподстанция ПС-330 "Житомирская" в городе Житомире", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Черном море поражены два сухогруза, доставлявшие в порты Одесса и Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
В ночь на 22 октября российские войска в ходе массированного удара по военным предприятиям и объектам инфраструктуры на Украине поразили Южный мост в Киеве, склады и промышленное предприятие.
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