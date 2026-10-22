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Удары по Украине - атакован Южный мост в Киеве и склады с беспилотниками
Удары по Украине - атакован Южный мост в Киеве и склады с беспилотниками - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Удары по Украине - атакован Южный мост в Киеве и склады с беспилотниками
Российские войска в ходе массированного удара по военным предприятиям и объектам инфраструктуры на Украине атаковали Южный мост в Киеве, склады и промышленное... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T09:53
2026-10-22T09:53
2026-10-22T09:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Российские войска в ходе массированного удара по военным предприятиям и объектам инфраструктуры на Украине атаковали Южный мост в Киеве, склады и промышленное предприятие. Об этом сообщает Минобороны России.В результате удара в Киеве поражены:В Одесской области под удар попали объекты инфраструктуры порта Килия, предназначенные для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого на Украину из-за рубежа.Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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удары по украине, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости сво, новости, киев, одесская область
Удары по Украине - атакован Южный мост в Киеве и склады с беспилотниками
На Украине поражены Южный мост в Киеве и склады с беспилотниками и ракетами "Фламинго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Российские войска в ходе массированного удара по военным предприятиям и объектам инфраструктуры на Украине атаковали Южный мост в Киеве, склады и промышленное предприятие. Об этом сообщает Минобороны России.
В результате удара в Киеве поражены:
—сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП "Антонов"), осуществляющее производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9;
—складской комплекс ("Хладокомбинат №3"), на базе которого организовано производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также барражирующих боеприпасов "Хорнет";
—промышленное предприятие, осуществляющее производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также комплектующих для робототехнических комплексов;
—склад беспилотных летательных аппаратов и реактивных ускорителей к ним;
—автожелезнодорожный мост "Южный", используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом;
В Одесской области под удар попали объекты инфраструктуры порта Килия, предназначенные для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого на Украину из-за рубежа.
Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
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