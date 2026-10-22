https://crimea.ria.ru/20261022/udary-po-ukraine---atakovan-yuzhnyy-most-v-kieve-i-sklady-s-bespilotnikami-1160407682.html

Удары по Украине - атакован Южный мост в Киеве и склады с беспилотниками

Удары по Украине - атакован Южный мост в Киеве и склады с беспилотниками - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Удары по Украине - атакован Южный мост в Киеве и склады с беспилотниками

Российские войска в ходе массированного удара по военным предприятиям и объектам инфраструктуры на Украине атаковали Южный мост в Киеве, склады и промышленное... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T09:53

2026-10-22T09:53

2026-10-22T09:53

удары по украине

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости сво

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киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Российские войска в ходе массированного удара по военным предприятиям и объектам инфраструктуры на Украине атаковали Южный мост в Киеве, склады и промышленное предприятие. Об этом сообщает Минобороны России.В результате удара в Киеве поражены:В Одесской области под удар попали объекты инфраструктуры порта Килия, предназначенные для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого на Украину из-за рубежа.Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261022/vzryvy-gremyat-v-kieve-povrezhdena-transportnaya-infrastruktura-1160402397.html

киев

одесская область

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2026

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удары по украине, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости сво, новости, киев, одесская область