https://crimea.ria.ru/20261022/uchebniki-po-dukhovno-nravstvennoy-kulture-vklyuchili-v-federalnyy-perechen-1160408582.html

Учебники по духовно-нравственной культуре включили в федеральный перечень

Учебники по духовно-нравственной культуре включили в федеральный перечень - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Учебники по духовно-нравственной культуре включили в федеральный перечень

Единые учебники по духовно-нравственной культуре России для 5-7 классов включены в федеральный перечень, сообщили в Министерстве просвещения РФ. РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T10:35

2026-10-22T10:35

2026-10-22T10:35

учебники

школа

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сергей кравцов

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Единые учебники по духовно-нравственной культуре России для 5-7 классов включены в федеральный перечень, сообщили в Министерстве просвещения РФ."Курс построен вокруг 17 традиционных ценностей из Указа Президента № 809 — от малых поступков к осознанной социальной ответственности — через примеры героев", - говорится в сообщении.Учебники для 5-го класса поступят до конца 2026 года, для 6–7-х классов — к 1 сентября 2027 года. Изучать предмет школьники начнут с января 2027 года.Как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, работа по укреплению единого образовательного пространства продолжается. Единые учебники будут подготовлены по всем предметам школьной программы.Отмечается также, что для педагогов Минпросвещения организовало программы повышения квалификации.Ранее Министерство просвещения России направило в регионы обновленные методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026-27 учебный год. В предлагаемый перечень входят, в частности, "Разговоры о важном" – один час в неделю в 1-11-х классах, "Россия – мои горизонты" – один час в неделю в 6-11-х классах, "Орлята России" – один час в 1-м классе, два часа в неделю во 2-4-х классах, военные учебные сборы или начальная военная подготовка – 17 часов в 8-м классе и 35 часов в 10-м классе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму почти вдвое вырос спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭВ Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урокаГрафик каникул на 2026/2027 учебный год - предложение от Минпросвещения РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учебники, школа, минпросвещения рф, сергей кравцов, образование в россии