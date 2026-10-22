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Спасти фонды: в Ялте просушивают стены историко-литературного музея после потопа - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Спасти фонды: в Ялте просушивают стены историко-литературного музея после потопа
Спасти фонды: в Ялте просушивают стены историко-литературного музея после потопа - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Спасти фонды: в Ялте просушивают стены историко-литературного музея после потопа
Специалисты спасают фонды Ялтинского историко-литературного музея после подтопления подвала. Пока ситуация остается сложной, сообщила врио главы администрации... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T15:22
2026-10-22T15:22
крым
ялта
светлана шевченко
паводки
подтопления
стихия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Специалисты спасают фонды Ялтинского историко-литературного музея после подтопления подвала. Пока ситуация остается сложной, сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.Из-за подъема уровня реки вода попала в подвальное помещение здания музея, отметила она. Сотрудники "Водоканала" в первые сутки откачали основной объем. Остальная вода была выкачана на следующий день.По ее словам, ситуация остается сложной, поэтому устранение последствий продолжается в круглосуточном режиме.Сейчас коммунальные службы задействованы по всей Ялте, в Алупке и поселках задачи выполняются одновременно на десятках адресов. В Гурзуфе одна из бригад работает сразу на нескольких участках. В Партизанском отводят потоки дождевой воды от жилых домов, чтобы не допустить подтоплений. На Гурзуфском шоссе очищают ливнесток от грунта и камней.Специалисты также откачали воду в районе Советской площади в Ялте.Ранее сообщалось, что самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, жителей подтопленных домов эвакуируют. В Кореизе остаются подтопленными 10 частных домов и одна многоэтажка. Для защиты критически важных объектов возводятся временные дамбы из мешков с песком.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.В четверг утром в МЧС сообщили о стабилизации ситуации с паводком в Ялте. Всего за период ЧС произошло подтопление 21 частного домовладения, двух многоквартирных домов, 10 человек были эвакуированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, светлана шевченко, паводки, подтопления, стихия, новости крыма
Спасти фонды: в Ялте просушивают стены историко-литературного музея после потопа

В Ялте просушивают стены историко-литературного музея для спасения фондов после паводка

15:22 22.10.2026
 
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПодтопления в Ялте
Подтопления в Ялте
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Специалисты спасают фонды Ялтинского историко-литературного музея после подтопления подвала. Пока ситуация остается сложной, сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.
Из-за подъема уровня реки вода попала в подвальное помещение здания музея, отметила она. Сотрудники "Водоканала" в первые сутки откачали основной объем. Остальная вода была выкачана на следующий день.
"Это особенно важный объект: непосредственно над подвалом находится фондохранилище. Сегодня специалисты просушивают стену специальной тепловой "пушкой", чтобы исключить дальнейшие последствия. Музей при этом продолжает функционировать, все музейные ценности в полной сохранности", - написала Шевченко в своем канале в МАКС.
По ее словам, ситуация остается сложной, поэтому устранение последствий продолжается в круглосуточном режиме.
Сейчас коммунальные службы задействованы по всей Ялте, в Алупке и поселках задачи выполняются одновременно на десятках адресов. В Гурзуфе одна из бригад работает сразу на нескольких участках. В Партизанском отводят потоки дождевой воды от жилых домов, чтобы не допустить подтоплений. На Гурзуфском шоссе очищают ливнесток от грунта и камней.
Специалисты также откачали воду в районе Советской площади в Ялте.
Ранее сообщалось, что самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, жителей подтопленных домов эвакуируют. В Кореизе остаются подтопленными 10 частных домов и одна многоэтажка. Для защиты критически важных объектов возводятся временные дамбы из мешков с песком.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
В четверг утром в МЧС сообщили о стабилизации ситуации с паводком в Ялте. Всего за период ЧС произошло подтопление 21 частного домовладения, двух многоквартирных домов, 10 человек были эвакуированы.
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КрымЯлтаСветлана ШевченкоПаводкиПодтопленияСтихияНовости Крыма
 
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