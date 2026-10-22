https://crimea.ria.ru/20261022/spasti-fondy-v-yalte-prosushivayut-steny-istoriko-literaturnogo-muzeya-posle-potopa-1160425496.html

Спасти фонды: в Ялте просушивают стены историко-литературного музея после потопа

Спасти фонды: в Ялте просушивают стены историко-литературного музея после потопа - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Спасти фонды: в Ялте просушивают стены историко-литературного музея после потопа

Специалисты спасают фонды Ялтинского историко-литературного музея после подтопления подвала. Пока ситуация остается сложной, сообщила врио главы администрации... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T15:22

2026-10-22T15:22

2026-10-22T15:22

крым

ялта

светлана шевченко

паводки

подтопления

стихия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Специалисты спасают фонды Ялтинского историко-литературного музея после подтопления подвала. Пока ситуация остается сложной, сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.Из-за подъема уровня реки вода попала в подвальное помещение здания музея, отметила она. Сотрудники "Водоканала" в первые сутки откачали основной объем. Остальная вода была выкачана на следующий день.По ее словам, ситуация остается сложной, поэтому устранение последствий продолжается в круглосуточном режиме.Сейчас коммунальные службы задействованы по всей Ялте, в Алупке и поселках задачи выполняются одновременно на десятках адресов. В Гурзуфе одна из бригад работает сразу на нескольких участках. В Партизанском отводят потоки дождевой воды от жилых домов, чтобы не допустить подтоплений. На Гурзуфском шоссе очищают ливнесток от грунта и камней.Специалисты также откачали воду в районе Советской площади в Ялте.Ранее сообщалось, что самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, жителей подтопленных домов эвакуируют. В Кореизе остаются подтопленными 10 частных домов и одна многоэтажка. Для защиты критически важных объектов возводятся временные дамбы из мешков с песком.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.В четверг утром в МЧС сообщили о стабилизации ситуации с паводком в Ялте. Всего за период ЧС произошло подтопление 21 частного домовладения, двух многоквартирных домов, 10 человек были эвакуированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, светлана шевченко, паводки, подтопления, стихия, новости крыма