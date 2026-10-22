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Ситуация с паводком в Ялте стабилизирована - МЧС

Ситуация с паводком в Ялте стабилизирована - МЧС - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Ситуация с паводком в Ялте стабилизирована - МЧС

Ситуация с паводком в Ялте стабилизирована. Всего за период ЧС произошло подтопление 21 частного домовладения, двух многоквартирных домов, 10 человек были... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T08:58

2026-10-22T08:58

2026-10-22T08:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Ситуация с паводком в Ялте стабилизирована. Всего за период ЧС произошло подтопление 21 частного домовладения, двух многоквартирных домов, 10 человек были эвакуированы, сообщили в региональном главке МЧС России.По информации МЧС, минувшей ночью работы непрерывно продолжались на двух участках. Это улица Родниковая в поселке Кореиз и троллейбусный парк в Ялте.С помощью механизированной техники проводились работы по расчистке русла от насыпи камней. Кроме того, был заготовлен резерв более 150 мешков с песком для подсыпания и восстановления дамбы в троллейбусном парке. На остальных четырех участках подтопленных территорий велся мониторинг уровня воды.Полностью от воды освободились музей и крокодиляриум.Сейчас сотрудниками ялтинской администрации и МЧС России по Республике Крым проводится работа по отработке заявок местных жителей в связи с паводковой обстановкой.В Ялте на базе гостиницы "Авангард" развернут пункт временного размещения. На данный момент там остается один человек. Всего было эвакуировано 10 человек, добавили в МЧС.Для ликвидации последствий происшествия задействованы 221 человек и 38 единиц техники.Утром в четверг и.о. мэра Ялты Светлана Шевченко сообщала, что в Ялте продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, все городские службы работают в усиленном круглосуточном режиме.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепленияЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали техникуЯлта под водой: в регионе выпало шесть месячных норм осадков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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