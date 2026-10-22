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Ситуация на Крымском мосту - с обеих сторон стоят очереди - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20261022/situatsiya-na-krymskom-mostu---s-obeikh-storon-stoyat-ocheredi-1160416828.html
Ситуация на Крымском мосту - с обеих сторон стоят очереди
Ситуация на Крымском мосту - с обеих сторон стоят очереди - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Ситуация на Крымском мосту - с обеих сторон стоят очереди
Днем на Крымском мосту с обеих сторон выросла очередь. Сейчас перед пунктами ручного досмотра находятся 110 автомобилей. Об этом сообщил канал оперативной... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T13:27
2026-10-22T13:27
ситуация на дорогах крыма
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новости крыма
крымский мост
керчь
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Днем на Крымском мосту с обеих сторон выросла очередь. Сейчас перед пунктами ручного досмотра находятся 110 автомобилей. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 11:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 30 транспортных средств. Со стороны Тамани проезд был свободен.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому переходу разрешили проезд машинам с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, крымский мост, керчь, очереди на крымском мосту
Ситуация на Крымском мосту - с обеих сторон стоят очереди

В очереди на Крымский мост с обеих сторон стоят 110 авто

13:27 22.10.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Днем на Крымском мосту с обеих сторон выросла очередь. Сейчас перед пунктами ручного досмотра находятся 110 автомобилей. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 13:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 80 транспортных средств. Со стороны Тамани в очереди стоят 30 авто", - говорится в сообщении.

В 11:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 30 транспортных средств. Со стороны Тамани проезд был свободен.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому переходу разрешили проезд машинам с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
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