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Ситуация на Крымском мосту - с обеих сторон стоят очереди
Ситуация на Крымском мосту - с обеих сторон стоят очереди - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Ситуация на Крымском мосту - с обеих сторон стоят очереди
Днем на Крымском мосту с обеих сторон выросла очередь. Сейчас перед пунктами ручного досмотра находятся 110 автомобилей. Об этом сообщил канал оперативной... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T13:27
2026-10-22T13:27
2026-10-22T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Днем на Крымском мосту с обеих сторон выросла очередь. Сейчас перед пунктами ручного досмотра находятся 110 автомобилей. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 11:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 30 транспортных средств. Со стороны Тамани проезд был свободен.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому переходу разрешили проезд машинам с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Ситуация на Крымском мосту - с обеих сторон стоят очереди
В очереди на Крымский мост с обеих сторон стоят 110 авто