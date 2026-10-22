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Сильное землетрясение в Китае унесло жизни 16 человек - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Сильное землетрясение в Китае унесло жизни 16 человек
Сильное землетрясение в Китае унесло жизни 16 человек - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Сильное землетрясение в Китае унесло жизни 16 человек
Как минимум 16 человек погибли и еще 32 пострадали в результате землетрясения, которое произошло в четверг в Китае. Об этом со ссылкой на агентство Синьхуа... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T23:40
2026-10-22T23:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Как минимум 16 человек погибли и еще 32 пострадали в результате землетрясения, которое произошло в четверг в Китае. Об этом со ссылкой на агентство Синьхуа пишет РИА Новости.В четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Тибетском автономном районе Китая в 201 километре на северо-востоке от городского округа Нагчу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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китай, в мире, землетрясение, сейсмология, стихия, новости
Сильное землетрясение в Китае унесло жизни 16 человек

В Китае при землетрясении погибли 16 человек и ранены 32 - СМИ

23:40 22.10.2026
 
© Hector RETAMAL / AFPСкорая помощь в Китае
Скорая помощь в Китае
© Hector RETAMAL / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Как минимум 16 человек погибли и еще 32 пострадали в результате землетрясения, которое произошло в четверг в Китае. Об этом со ссылкой на агентство Синьхуа пишет РИА Новости.
В четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Тибетском автономном районе Китая в 201 километре на северо-востоке от городского округа Нагчу.
"Шестнадцать погибли, 32 ранены после того, как землетрясение... обрушилось на китайский Сицзан (Тибетский автономный район - ред.)", - говорится в публикации агентства.
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