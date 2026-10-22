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Сильное землетрясение в Китае унесло жизни 16 человек

Сильное землетрясение в Китае унесло жизни 16 человек - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Сильное землетрясение в Китае унесло жизни 16 человек

Как минимум 16 человек погибли и еще 32 пострадали в результате землетрясения, которое произошло в четверг в Китае. Об этом со ссылкой на агентство Синьхуа... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T23:40

2026-10-22T23:40

2026-10-22T23:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Как минимум 16 человек погибли и еще 32 пострадали в результате землетрясения, которое произошло в четверг в Китае. Об этом со ссылкой на агентство Синьхуа пишет РИА Новости.В четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Тибетском автономном районе Китая в 201 километре на северо-востоке от городского округа Нагчу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

китай

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, в мире, землетрясение, сейсмология, стихия, новости