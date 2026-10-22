https://crimea.ria.ru/20261022/shkola-v-alupke-pereshla-na-distant-iz-za-pavodka-1160431520.html

Школа в Алупке перешла на дистант из-за паводка

Школа в Алупке перешла на дистант из-за паводка - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Школа в Алупке перешла на дистант из-за паводка

Учеников школы №1 в Алупке временно перевели на дистанционное обучение из-за паводка. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко. РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T17:45

2026-10-22T17:45

2026-10-22T17:45

алупка

юбк

крым

большая ялта

паводки

светлана шевченко

школа

дистант

стихия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160430414_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_99ecb9faa3c0c51fa53d8f3688a22cf2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Учеников школы №1 в Алупке временно перевели на дистанционное обучение из-за паводка. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.В целом, по ее словам, серьезных разрушений в городе нет. Продолжаются расчистка дренажных систем и отвод воды от жилых домов.Основная работа сейчас – минимизация последствий выхода из берегов реки Хара-Баир в районе Севастопольского шоссе, подчеркнула она. По данным Шевченко, на трех наиболее сложных участках – в районе троллейбусного парка, в Кореизе и Алупке – задействовано более 300 человек и свыше 50 единиц техники. Силы и техника распределяются в зависимости от обстановки. Работы продолжаются и будут вестись и в ночное время.Самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, сообщала ранее Шевченко. Там в целях безопасности и работы техники перекрыт участок дороги на Севастопольском шоссе.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке перекрыли часть Севастопольского шоссе из-за паводковПаводки в Крыму: группировка МЧС увеличена до 300 человекПодтоплены 10 частных домов и многоэтажка: что происходит в Кореизе сегодня

алупка

юбк

крым

большая ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алупка, юбк, крым, большая ялта, паводки, светлана шевченко, школа, дистант, стихия, новости крыма