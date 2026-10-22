Школа в Алупке перешла на дистант из-за паводка
В Алуште школа №1 переведена на дистанционное обучение из-за паводка - власти
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПоследствия паводка в Алупке
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Учеников школы №1 в Алупке временно перевели на дистанционное обучение из-за паводка. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.
"В Алупкинской школе №1 имени Амет-Хана Султана вода несколько раз подходила к территории. Имущество не пострадало. На один день дети переведены на дистанционное обучение", – написала Шевченко в своем канале в МАКС.
В целом, по ее словам, серьезных разрушений в городе нет. Продолжаются расчистка дренажных систем и отвод воды от жилых домов.
Основная работа сейчас – минимизация последствий выхода из берегов реки Хара-Баир в районе Севастопольского шоссе, подчеркнула она.
"Жителям четырех подтопленных частных домов предложено временно эвакуироваться в пункт временного размещения. Одна пожилая женщина направлена в больницу", - отметила врио главы администрации.
По данным Шевченко, на трех наиболее сложных участках – в районе троллейбусного парка, в Кореизе и Алупке – задействовано более 300 человек и свыше 50 единиц техники. Силы и техника распределяются в зависимости от обстановки. Работы продолжаются и будут вестись и в ночное время.
Самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, сообщала ранее Шевченко. Там в целях безопасности и работы техники перекрыт участок дороги на Севастопольском шоссе.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
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