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Школа в Алупке перешла на дистант из-за паводка - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Школа в Алупке перешла на дистант из-за паводка
Школа в Алупке перешла на дистант из-за паводка - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Школа в Алупке перешла на дистант из-за паводка
Учеников школы №1 в Алупке временно перевели на дистанционное обучение из-за паводка. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T17:45
2026-10-22T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Учеников школы №1 в Алупке временно перевели на дистанционное обучение из-за паводка. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.В целом, по ее словам, серьезных разрушений в городе нет. Продолжаются расчистка дренажных систем и отвод воды от жилых домов.Основная работа сейчас – минимизация последствий выхода из берегов реки Хара-Баир в районе Севастопольского шоссе, подчеркнула она. По данным Шевченко, на трех наиболее сложных участках – в районе троллейбусного парка, в Кореизе и Алупке – задействовано более 300 человек и свыше 50 единиц техники. Силы и техника распределяются в зависимости от обстановки. Работы продолжаются и будут вестись и в ночное время.Самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, сообщала ранее Шевченко. Там в целях безопасности и работы техники перекрыт участок дороги на Севастопольском шоссе.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке перекрыли часть Севастопольского шоссе из-за паводковПаводки в Крыму: группировка МЧС увеличена до 300 человекПодтоплены 10 частных домов и многоэтажка: что происходит в Кореизе сегодня
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алупка, юбк, крым, большая ялта, паводки, светлана шевченко, школа, дистант, стихия, новости крыма
Школа в Алупке перешла на дистант из-за паводка

В Алуште школа №1 переведена на дистанционное обучение из-за паводка - власти

17:45 22.10.2026
 
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПоследствия паводка в Алупке
Последствия паводка в Алупке
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Учеников школы №1 в Алупке временно перевели на дистанционное обучение из-за паводка. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.
"В Алупкинской школе №1 имени Амет-Хана Султана вода несколько раз подходила к территории. Имущество не пострадало. На один день дети переведены на дистанционное обучение", – написала Шевченко в своем канале в МАКС.
В целом, по ее словам, серьезных разрушений в городе нет. Продолжаются расчистка дренажных систем и отвод воды от жилых домов.
Основная работа сейчас – минимизация последствий выхода из берегов реки Хара-Баир в районе Севастопольского шоссе, подчеркнула она.
"Жителям четырех подтопленных частных домов предложено временно эвакуироваться в пункт временного размещения. Одна пожилая женщина направлена в больницу", - отметила врио главы администрации.
По данным Шевченко, на трех наиболее сложных участках – в районе троллейбусного парка, в Кореизе и Алупке – задействовано более 300 человек и свыше 50 единиц техники. Силы и техника распределяются в зависимости от обстановки. Работы продолжаются и будут вестись и в ночное время.
Самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, сообщала ранее Шевченко. Там в целях безопасности и работы техники перекрыт участок дороги на Севастопольском шоссе.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
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