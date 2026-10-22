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Севастополец пойдет под суд за участие в террористической организации - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Севастополец пойдет под суд за участие в террористической организации
Севастополец пойдет под суд за участие в террористической организации - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Севастополец пойдет под суд за участие в террористической организации
В Севастополе под суд пойдет 32-летний местный житель. Он обвиняется в госизмене и участии в террористической организации, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T09:09
2026-10-22T09:32
прокуратура города севастополя
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терроризм
закон и право
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет 32-летний местный житель. Он обвиняется в госизмене и участии в террористической организации, сообщили в региональной прокуратуре."Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется государственной измене и участии в деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемый по собственной инициативе установил контакт с представителем разведки минобороны Украины через интернет. Севастополец выразил готовность принимать участие в деятельности организации, которая признана в России террористической и запрещена. В октябре 2025 года по заданию сотрудника украинской спецслужбы он произвел визуальную разведку подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, сфотографировал и снял на видео места дислокации военных, а затем передал их врагу.Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Ранее крымчанку задержали за передачу ГУР сведений об объектах российской ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сетиПризывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 летКрымчанку будут судить за финансирование ВСУ
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РИА Новости Крым
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прокуратура города севастополя, севастополь, терроризм, закон и право, новости севастополя
Севастополец пойдет под суд за участие в террористической организации

Жителя Севастополя будут судить за участие в террористической организации

09:09 22.10.2026 (обновлено: 09:32 22.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет 32-летний местный житель. Он обвиняется в госизмене и участии в террористической организации, сообщили в региональной прокуратуре.
"Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется государственной измене и участии в деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый по собственной инициативе установил контакт с представителем разведки минобороны Украины через интернет. Севастополец выразил готовность принимать участие в деятельности организации, которая признана в России террористической и запрещена. В октябре 2025 года по заданию сотрудника украинской спецслужбы он произвел визуальную разведку подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, сфотографировал и снял на видео места дислокации военных, а затем передал их врагу.
Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.
Ранее крымчанку задержали за передачу ГУР сведений об объектах российской ПВО.
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