https://crimea.ria.ru/20261022/sevastopolets-poydet-pod-sud-za-uchastie-v-terroristicheskoy-organizatsii-1160406250.html

Севастополец пойдет под суд за участие в террористической организации

Севастополец пойдет под суд за участие в террористической организации - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Севастополец пойдет под суд за участие в террористической организации

В Севастополе под суд пойдет 32-летний местный житель. Он обвиняется в госизмене и участии в террористической организации, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T09:09

2026-10-22T09:09

2026-10-22T09:32

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет 32-летний местный житель. Он обвиняется в госизмене и участии в террористической организации, сообщили в региональной прокуратуре."Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется государственной измене и участии в деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемый по собственной инициативе установил контакт с представителем разведки минобороны Украины через интернет. Севастополец выразил готовность принимать участие в деятельности организации, которая признана в России террористической и запрещена. В октябре 2025 года по заданию сотрудника украинской спецслужбы он произвел визуальную разведку подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, сфотографировал и снял на видео места дислокации военных, а затем передал их врагу.Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Ранее крымчанку задержали за передачу ГУР сведений об объектах российской ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сетиПризывал финансировать ВСУ: житель Крыма сядет на 6 летКрымчанку будут судить за финансирование ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, севастополь, терроризм, закон и право, новости севастополя