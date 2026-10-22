https://crimea.ria.ru/20261022/sevastopolets-arestovan-za-peredachu-dannykh-kievu-svedeniy-o-chf-1160408240.html

Севастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФ

Севастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФ - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Севастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФ

Силовики задержали 57-летнего жителя Севастополя, который передавал Службе безопасности Украины сведений о местах дислокации военной техники и подразделений... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T10:09

2026-10-22T10:09

2026-10-22T10:43

севастополь

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

госизмена

чф рф (черноморский флот российской федерации)

сбу (служба безопасности украины)

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160408773_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a2a148fc2d15e046021e4f9b5747ea8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Силовики задержали 57-летнего жителя Севастополя, который передавал Службе безопасности Украины сведений о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Противоправная деятельность гражданина России, 1969 года рождения, установленного агента пятого управления департамента контрразведки СБУ, подозреваемого в госизмене, была пресечена сотрудниками ФСБ.Отмечается, что впоследствии указанные сведения могли быть использованы противником против безопасности Российской Федерации.Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Мужчина арестован.Ранее стало известно, что в Севастополе под суд пойдет 32-летний местный житель. Он обвиняется в госизмене и участии в террористической организации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала немца-дезертира из ВСУГотовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпионаВ Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сети

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, чф рф (черноморский флот российской федерации), сбу (служба безопасности украины), новости крыма