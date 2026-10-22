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Севастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФ - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Севастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФ
Севастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФ - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Севастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФ
Силовики задержали 57-летнего жителя Севастополя, который передавал Службе безопасности Украины сведений о местах дислокации военной техники и подразделений... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T10:09
2026-10-22T10:43
севастополь
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
чф рф (черноморский флот российской федерации)
сбу (служба безопасности украины)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Силовики задержали 57-летнего жителя Севастополя, который передавал Службе безопасности Украины сведений о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Противоправная деятельность гражданина России, 1969 года рождения, установленного агента пятого управления департамента контрразведки СБУ, подозреваемого в госизмене, была пресечена сотрудниками ФСБ.Отмечается, что впоследствии указанные сведения могли быть использованы противником против безопасности Российской Федерации.Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Мужчина арестован.Ранее стало известно, что в Севастополе под суд пойдет 32-летний местный житель. Он обвиняется в госизмене и участии в террористической организации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала немца-дезертира из ВСУГотовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпионаВ Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сети
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севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, чф рф (черноморский флот российской федерации), сбу (служба безопасности украины), новости крыма
Севастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФ

ФСБ задержала жителя Севастополя за передачу СБУ сведений о Черноморском флоте

10:09 22.10.2026 (обновлено: 10:43 22.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Силовики задержали 57-летнего жителя Севастополя, который передавал Службе безопасности Украины сведений о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Противоправная деятельность гражданина России, 1969 года рождения, установленного агента пятого управления департамента контрразведки СБУ, подозреваемого в госизмене, была пресечена сотрудниками ФСБ.
"Житель Севастополя инициативно из корыстных побуждений связался с представителем Службы безопасности Украины и посредством иностранного мессенджера передавал сведения о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что впоследствии указанные сведения могли быть использованы противником против безопасности Российской Федерации.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Мужчина арестован.
Ранее стало известно, что в Севастополе под суд пойдет 32-летний местный житель. Он обвиняется в госизмене и участии в террористической организации.
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СевастопольФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГосизменаЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)СБУ (Служба безопасности Украины)Новости Крыма
 
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