Самый добрый обманщик на свете: 100 лет Спартаку Мишулину
Большой юбилей большого выдумщика Спартака Мишулина
15:47 22.10.2026 (обновлено: 15:48 22.10.2026)
Портрет Спартака Мишулина. 60-е годы ХХ века. Из архивов Тверского академического театра драмы
Его необычное лицо и необычное имя запоминаются с первого раза. И судьба у него была необычная, во многом придуманная им самим, а развенчивать мифы сейчас, после смерти нашего сегодняшнего героя, стоит ли? И кто мы такие, чтобы их развенчивать? Да и сочиненные народом и самим юбиляром Спартаком Мишулиным байки уже стали частью его биографии.
Чей ребенок?
Начнем с даты рождения. По документам будущий артист Спартак Мишулин родился 22 октября 1926 года, а по утверждению дочери – на полгода раньше: 22 апреля.
Родители. Мама – "птица высокого полета", Анна Васильевна Мишулина, заместитель наркома промышленности СССР. Отец… А вот тут есть множество вопросов и версий. По одной – писатель Александр Фадеев. С ним у Анны Васильевны был студенческий роман. Версия вторая – цыганский барон. Разве Мишулин не похож на цыгана? И версия третья, совсем уж невероятная: Спартак - один из завезенных в СССР детей повстанческой Испании.
С мамой отношения у малыша не заладились с самого начала. Она была так занята партийной работой, что отдала мальчика в детский дом. Даже назвала его не мама, а дядя Александр, личный друг Суслова, профессор истории, специалист по античности и ректор академии общественных наук при ЦК партии.
"Спартаком меня дядя назвал. Его любимыми героями были гладиаторы — Спартак и Аристоник. Аристоником дядя назвал своего сына, а Спартаком — меня", - рассказывал Мишулин.
Из детского дома Спартака забрала семья дяди. Дочь Спартака Мишулина Карина уже после смерти отца посвящала журналистов в историю о том, что инициатором дать мальчику пусть и не родную, но семью, была жена профессора Александра Мишулина Евдокия:
"Следующие семь лет он воспитывался в семье у дяди Шуры, хотя там было трое своих малышей. Тетю Дусю потом всю жизнь называл мамой и очень любил".
Обложка книги дяди Спартака Мишулина о восстании рабов в Древней Греции
Обложка книги дяди Спартака Мишулина о восстании рабов в Древней Греции
Другой мир кино
Мальчишкой Мишулин рос сложным. Однажды он забрался в будку регулировщика на Пушкинской площади, и только высокий чин дяди помог избежать привода в милицию, были и другие выходки. Они продолжились и в семье матери, куда все же спустя время переехал жить Спартак. Отношения не складывались: мальчик хулиганил, а любящий выпить отчим его поколачивал.
"Поэтому большую часть своего времени я старался проводить вне дома. Убегал. По улицам-подвалам болтался. Долго. Пока милиция не поймает. Но учился хорошо, только по дисциплине двойка была", - вспоминал артист.
Пристанищем для Спартака было кино. Там тепло, и можно на время киносеанса забыть и о нелюбви матери, и о синяках от отчима.
После школы он сразу заворачивал на Никитский бульвар в кинотеатр "Унион". Первой его любовью стал Чарли Чаплин. Тогда-то Спартак и решил: буду артистом!
С началом войны семью Мишулиных отправили в эвакуацию в город Дзержинск под Нижним Новгородом, тогда Горьким. И здесь парень снова показал характер: он собрал компанию подростков, и все они вместе решили отправиться на фронт через Москву. Спартак стащил у мамы паспорт и вписал туда всех своих друзей в графу "дети". Эту историю рассказывал сам Мишулин. Правда она или вымысел – решать вам. Как и следующая, о том как Мишулин попал в артспецшколу, решив, что школа – не артиллерийская, а артистическая. Было это в 1941 году.
Молодой Спартак Мишулин. Из коллекции Тверского академического драматического театра
Молодой Спартак Мишулин. Из коллекции Тверского академического драматического театра
"Золотой гроб" на потрете Сталина
В военной школе Мишулин активно участвовал в творческой театральной самодеятельности, а также начал писать роман. Ведь недаром его отец, якобы, был Фадеев, то ли шутил, то ли и сам верил в эту свою способность артист. И тут парень, что называется, пострадал за искусство. Сначала для концерта самодеятельности в соседнем поселке "одолжил" лампы накаливания, потом главы из романа о революции "Золотой гроб" в условиях дефицита бумаги записал на обороте плаката со Сталиным. А еще оказалось, что для романа нужен был справочник о Великой Октябрьской революции, который в библиотеке на дом не выдавали. И тогда Мишулин выкрал его. Юноше дали за кражу полтора года лагеря.
Там он работал водовозом. И однажды чуть не погиб, когда его, усталого, заснувшего прямо на борозде в поле, переехал трактор.
"В результате в больницу вместо меня привезли мешок с костями. Выглядело это так, что меня почти сразу отправили в морг. Собирали по частям то, что осталось от Мишулина, два тюремных хирурга, они по 58-10 сидели. Замечательные специалисты. Их отдельно от других держали, они начальство лечили. Когда я поправился, даже конвой не верил, что я — это я. “Мишулин умер!” Говорю: “Я — Мишулин", - рассказывал артист.
"С тех пор у папы всю жизнь было особое отношение к врачам – он их крайне уважал и любил лечиться", - добавляла его дочь Карина в интервью.
Затем уже в лагере Мишулина поймали на воровстве муки. Срок удвоили.
"Мама не знала, что я в тюрьме. Шла война, они были в эвакуации, а я боялся даже заикнуться о том, кто у меня родственники. Думал, их тут же снимут с должностей. А нашли они меня уже после того, как я вернулся из лагеря", - рассказывал Мишулин.
На втором сроке Мишулин организовал в лагере самодеятельность, создал оркестр народных инструментов, хор.
Документ из исторического архива Омской области. Листок о трудоустройстве Спартака Мишулина
Документ из исторического архива Омской области. Листок о трудоустройстве Спартака Мишулина
"Меня заметил один заключенный (он уже освобождался) и пригласил в поселок Брусово Калининской области, ныне Тверской, где его жена работала директором дома культуры. Приехав в Брусово, я стал художественным руководителем самодеятельности этого клуба. Выступали мы на полях, зарплату получали едой и ночлегом на сеновалах".
Затем карьера Спартака Васильевича пошла в гору – его пригласили заведовать домом культуры поселка Удомля, потом он прошел конкурс в Калининский (ныне Тверской) театр, попытался поступить в ГИТИС. Не получилось. И он вернулся в Калинин. Там окончил театральную студию при театре и за пять первых лет сыграл более 40 ролей. Работал он и в Омском драмтеатре.
Великая сила телевидения
В 1960 году, после гастролей в Москве Калининского областного драмтеатра, актера заприметили и сразу пригласили работать в три столичных театра - Ленком, Театр Советской армии и Театр сатиры. Мишулин выбрал последний и остался в нем служить до последних лет жизни.
Первое появление Мишулина на сцене этого театра прошло для публики не особо заметно.
"А потом был "Женский монастырь" вместе с Андреем Мироновым, очень веселый спектакль "Проделки Скопена", и обо мне заговорили. А известность на всю страну пришла, конечно же, после "Кабачка 13 стульев", который просуществовал на экране 16 лет. Что тут говорить — великая сила телевидения!".
И именно "Кабачок" и роль пана директора принес уже достаточно взрослому Мишулину счастье в личной жизни.
"Как-то мама сидела перед телевизором, смотрела "Кабачок "13 стульев". Пошли финальные титры, она увидела: "Пан директор – Спартак Мишулин", - и стала хохотать, приговаривая: "Это же надо! Такое дурацкое имя, да еще и такая дурацкая фамилия!" А через некоторое время мои будущие родители столкнулись в курилке в "Останкино". Папа как раз снимался в очередной серии "Кабачка", а мама была монтажером программы "Время". Папа рассказывал, что влюбился с первого взгляда", - рассказывала Карина Мишулина.
Спартак Мишулин в роли в начале своей карьеры в Тверском академическом драмтеатре
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Спартак Мишулин в роли в начале своей карьеры в Тверском академическом драмтеатре
Советский комедийный фильм "Яблоко раздора". В нем Мишулин сыграл полуэпизодическую роль
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Советский комедийный фильм "Яблоко раздора". В нем Мишулин сыграл полуэпизодическую роль
© РИА Новости . Галина Кмит / Перейти в фотобанкНародный артист РСФСР Спартак Мишулин в роли толкача на съемках фильма «Хорошо сидим!».
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Народный артист РСФСР Спартак Мишулин в роли толкача на съемках фильма «Хорошо сидим!».
© РИА Новости . Палатник / Перейти в фотобанкАктеры Ольга Аросева (сидит), Борис Рунге (слева), Спартак Мишулин (2-й справа) во время съемок телепередачи "Кабачок "13 стульев".
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Актеры Ольга Аросева (сидит), Борис Рунге (слева), Спартак Мишулин (2-й справа) во время съемок телепередачи "Кабачок "13 стульев".
1 из 4
Спартак Мишулин в роли в начале своей карьеры в Тверском академическом драмтеатре
2 из 4
Советский комедийный фильм "Яблоко раздора". В нем Мишулин сыграл полуэпизодическую роль
3 из 4
Народный артист РСФСР Спартак Мишулин в роли толкача на съемках фильма «Хорошо сидим!».
4 из 4
Актеры Ольга Аросева (сидит), Борис Рунге (слева), Спартак Мишулин (2-й справа) во время съемок телепередачи "Кабачок "13 стульев".
Она же с удивлением вспоминала, что почти каждый день папа, который стал отцом в 56 лет, с мамой, которая была младше мужа на 10 лет, вечера коротали за долгими разговорами, порой засиживались до утра: "В детстве думала: о чем можно общаться столько времени? Сейчас, повзрослев, понимаю: счастье, когда в течение 33 лет есть темы для разговоров".
Абсолютный ребенок пенсионного возраста
Отношения с худруком тетра Юрием Плучеком у Спартака Мишулина были непростые. Мишулин оставался актером второстепенных ролей, потому что был неудобен для режиссера: на репетиции постоянно приносил огромное количество идей и для своего персонажа, и для других, любил импровизацию. Но никогда и ничего не просил у начальства.
"Он мечтал поставить "Котлован" Платонова, "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына. Но даже ради этого унижаться перед руководством – никогда! Марк Захаров ушел поднимать Театр имени Ленинского комсомола. Звал с собой и папу. Как мне кажется, Марк Анатольевич видел актера Мишулина в том же амплуа, что позже Евгения Леонова. Но папа отказался, потому что был очень преданным человеком. Всегда говорил – одна женщина, один театр, одна машина", - говорила про папу его дочь Карина, которая тоже стала актрисой.
Мишулин очень хотел сыграть Ричарда III, а сыграл лучшего, по мнению вдовы Булгакова, Черноту в "Беге", лучшего, по версии Астрид Лингрен, Карлсона и всенародно любимого Саида.
Едва прочитав сценарий будущей картины "Белое солнце пустыни", режиссер Владимир Мотыль, знакомый со Спартаком по Омскому театру, сразу увидев в роли Саида Спартака Васильевича. И до сих пор мы цитируем его персонажа: "Джавдет – мой… Встретишь – не трогай его…", "Стреляли…"
Съемки потребовали от Мишулина изрядной доли выносливости. А вы попробуйте посидеть закопанным в песке три съемочных дня подряд!
Запомнилась зрителям и небольшие, но яркие, роли Мишулина в ленте "Человек с бульвара Капуцинов" (индейский вождь) и "Мастер и Маргарита" (директор ресторана Арчибальд Арчибальдович), "Бедная Саша" (вор в законе). Много снимался актер в фильмах для детей, киножурнале "Ералаш" и озвучивал мультфильмы.
"Папа оставался абсолютным ребенком до последних своих дней, – рассказывает дочь Спартака Мишулина. – Представьте: лежит он в больнице, его готовят к сложнейшей операции на сердце. В палату входит знаменитый кардиохирург Ренат Акчурин. И первое, что папа у него спрашивает: "А как скоро я смогу потом танцевать?" "Как танцевать? Зачем?" – удивляется Акчурин. Тут мой 78-летний отец вскакивает с кровати и со словами: "А вот так!" – показывает врачу весь свой танцевальный номер из спектакля. Такое вот мальчишество в нем сидело и детскость".
© РИА Новости . Шахвердиев / Перейти в фотобанкАртист Московского театра Сатиры Спартак Мишулин (слева) и московский школьник Антон Ребриков на съемках фильма "К вопросу о скромности".
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Артист Московского театра Сатиры Спартак Мишулин (слева) и московский школьник Антон Ребриков на съемках фильма "К вопросу о скромности".
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАртист Спартак Мишулин в роли Саида в фильме "Белое солнце пустыни" (режиссер Владимир Мотыль).
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Артист Спартак Мишулин в роли Саида в фильме "Белое солнце пустыни" (режиссер Владимир Мотыль).
Вождь из комедии "Человек с бульвара капуцинов"
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Вождь из комедии "Человек с бульвара капуцинов"
Спартак Мишулин и Георгий Дронов в комедии "Курорт особого назначения"
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Спартак Мишулин и Георгий Дронов в комедии "Курорт особого назначения"
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Артист Московского театра Сатиры Спартак Мишулин (слева) и московский школьник Антон Ребриков на съемках фильма "К вопросу о скромности".
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Артист Спартак Мишулин в роли Саида в фильме "Белое солнце пустыни" (режиссер Владимир Мотыль).
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Вождь из комедии "Человек с бульвара капуцинов"
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Спартак Мишулин и Георгий Дронов в комедии "Курорт особого назначения"
Вернуть людям детство
Только такой человек и мог сыграть Карлсона более двух тысяч раз. Эта роль стала его визитной карточкой. Когда Мишулина спрашивали, не надоело ли ему почти сорок лет играть мужчину с пропеллером, он всегда отвечал:
"Я могу вернуть людям детство, особенно своим ровесникам, у которых его по-настоящему и не было из-за всевозможных войн. А разве это мало?"
Изначально, кстати, Плучек назначил на эту роль других артистов - Зиновия Высоковского и Владимира Долинского. Мишулину же достался лишь Грабитель. Прошло множество репетиций, до премьеры оставалось всего три недели, но тут Плучек решил сделать перестановки в актерском составе.
Дети очень любили его. После спектаклей дарили баночки с вареньем и клоунов, которых актер собирал всю жизнь.
Актер, прекрасно игравший как юмористические, так и трагические роли, Мишулин оставался позитивным человеком до конца своих дней, любил рассказывать байки и анекдоты, болел за московский "Спартак", хранил верность семье и скончался почти "на бегу" - от остановки сердца после операции на 79-м году жизни в 2005 году.
Памятник актеру на Ваганьковском кладбище сделан таким образом, что рубленое лицо артиста и фантазера как будто бы то ли показывается из-за театрального занавеса, то ли вот-вот скроется за ним.
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