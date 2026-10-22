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Самый добрый обманщик на свете: 100 лет Спартаку Мишулину - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Самый добрый обманщик на свете: 100 лет Спартаку Мишулину
Самый добрый обманщик на свете: 100 лет Спартаку Мишулину - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Самый добрый обманщик на свете: 100 лет Спартаку Мишулину
Его необычное лицо и необычное имя запоминаются с первого раза. И судьба у него была необычная, во многом придуманная им самим, а развенчивать мифы сейчас,... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T15:47
2026-10-22T15:48
кино
театр сатиры
театр
спартак мишулин
искусство
культура
звезды и судьбы
память
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Его необычное лицо и необычное имя запоминаются с первого раза. И судьба у него была необычная, во многом придуманная им самим, а развенчивать мифы сейчас, после смерти нашего сегодняшнего героя, стоит ли? И кто мы такие, чтобы их развенчивать? Да и сочиненные народом и самим юбиляром Спартаком Мишулиным байки уже стали частью его биографии.Чей ребенок?Начнем с даты рождения. По документам будущий артист Спартак Мишулин родился 22 октября 1926 года, а по утверждению дочери – на полгода раньше: 22 апреля.Родители. Мама – "птица высокого полета", Анна Васильевна Мишулина, заместитель наркома промышленности СССР. Отец… А вот тут есть множество вопросов и версий. По одной – писатель Александр Фадеев. С ним у Анны Васильевны был студенческий роман. Версия вторая – цыганский барон. Разве Мишулин не похож на цыгана? И версия третья, совсем уж невероятная: Спартак - один из завезенных в СССР детей повстанческой Испании.С мамой отношения у малыша не заладились с самого начала. Она была так занята партийной работой, что отдала мальчика в детский дом. Даже назвала его не мама, а дядя Александр, личный друг Суслова, профессор истории, специалист по античности и ректор академии общественных наук при ЦК партии.Из детского дома Спартака забрала семья дяди. Дочь Спартака Мишулина Карина уже после смерти отца посвящала журналистов в историю о том, что инициатором дать мальчику пусть и не родную, но семью, была жена профессора Александра Мишулина Евдокия:Другой мир киноМальчишкой Мишулин рос сложным. Однажды он забрался в будку регулировщика на Пушкинской площади, и только высокий чин дяди помог избежать привода в милицию, были и другие выходки. Они продолжились и в семье матери, куда все же спустя время переехал жить Спартак. Отношения не складывались: мальчик хулиганил, а любящий выпить отчим его поколачивал.Пристанищем для Спартака было кино. Там тепло, и можно на время киносеанса забыть и о нелюбви матери, и о синяках от отчима.После школы он сразу заворачивал на Никитский бульвар в кинотеатр "Унион". Первой его любовью стал Чарли Чаплин. Тогда-то Спартак и решил: буду артистом!С началом войны семью Мишулиных отправили в эвакуацию в город Дзержинск под Нижним Новгородом, тогда Горьким. И здесь парень снова показал характер: он собрал компанию подростков, и все они вместе решили отправиться на фронт через Москву. Спартак стащил у мамы паспорт и вписал туда всех своих друзей в графу "дети". Эту историю рассказывал сам Мишулин. Правда она или вымысел – решать вам. Как и следующая, о том как Мишулин попал в артспецшколу, решив, что школа – не артиллерийская, а артистическая. Было это в 1941 году."Золотой гроб" на потрете СталинаВ военной школе Мишулин активно участвовал в творческой театральной самодеятельности, а также начал писать роман. Ведь недаром его отец, якобы, был Фадеев, то ли шутил, то ли и сам верил в эту свою способность артист. И тут парень, что называется, пострадал за искусство. Сначала для концерта самодеятельности в соседнем поселке "одолжил" лампы накаливания, потом главы из романа о революции "Золотой гроб" в условиях дефицита бумаги записал на обороте плаката со Сталиным. А еще оказалось, что для романа нужен был справочник о Великой Октябрьской революции, который в библиотеке на дом не выдавали. И тогда Мишулин выкрал его. Юноше дали за кражу полтора года лагеря.Там он работал водовозом. И однажды чуть не погиб, когда его, усталого, заснувшего прямо на борозде в поле, переехал трактор."С тех пор у папы всю жизнь было особое отношение к врачам – он их крайне уважал и любил лечиться", - добавляла его дочь Карина в интервью.Затем уже в лагере Мишулина поймали на воровстве муки. Срок удвоили."Мама не знала, что я в тюрьме. Шла война, они были в эвакуации, а я боялся даже заикнуться о том, кто у меня родственники. Думал, их тут же снимут с должностей. А нашли они меня уже после того, как я вернулся из лагеря", - рассказывал Мишулин.На втором сроке Мишулин организовал в лагере самодеятельность, создал оркестр народных инструментов, хор."Меня заметил один заключенный (он уже освобождался) и пригласил в поселок Брусово Калининской области, ныне Тверской, где его жена работала директором дома культуры. Приехав в Брусово, я стал художественным руководителем самодеятельности этого клуба. Выступали мы на полях, зарплату получали едой и ночлегом на сеновалах".Затем карьера Спартака Васильевича пошла в гору – его пригласили заведовать домом культуры поселка Удомля, потом он прошел конкурс в Калининский (ныне Тверской) театр, попытался поступить в ГИТИС. Не получилось. И он вернулся в Калинин. Там окончил театральную студию при театре и за пять первых лет сыграл более 40 ролей. Работал он и в Омском драмтеатре.Великая сила телевиденияВ 1960 году, после гастролей в Москве Калининского областного драмтеатра, актера заприметили и сразу пригласили работать в три столичных театра - Ленком, Театр Советской армии и Театр сатиры. Мишулин выбрал последний и остался в нем служить до последних лет жизни.Первое появление Мишулина на сцене этого театра прошло для публики не особо заметно.И именно "Кабачок" и роль пана директора принес уже достаточно взрослому Мишулину счастье в личной жизни.Она же с удивлением вспоминала, что почти каждый день папа, который стал отцом в 56 лет, с мамой, которая была младше мужа на 10 лет, вечера коротали за долгими разговорами, порой засиживались до утра: "В детстве думала: о чем можно общаться столько времени? Сейчас, повзрослев, понимаю: счастье, когда в течение 33 лет есть темы для разговоров".Абсолютный ребенок пенсионного возрастаОтношения с худруком тетра Юрием Плучеком у Спартака Мишулина были непростые. Мишулин оставался актером второстепенных ролей, потому что был неудобен для режиссера: на репетиции постоянно приносил огромное количество идей и для своего персонажа, и для других, любил импровизацию. Но никогда и ничего не просил у начальства.Мишулин очень хотел сыграть Ричарда III, а сыграл лучшего, по мнению вдовы Булгакова, Черноту в "Беге", лучшего, по версии Астрид Лингрен, Карлсона и всенародно любимого Саида.Едва прочитав сценарий будущей картины "Белое солнце пустыни", режиссер Владимир Мотыль, знакомый со Спартаком по Омскому театру, сразу увидев в роли Саида Спартака Васильевича. И до сих пор мы цитируем его персонажа: "Джавдет – мой… Встретишь – не трогай его…", "Стреляли…"Съемки потребовали от Мишулина изрядной доли выносливости. А вы попробуйте посидеть закопанным в песке три съемочных дня подряд!Запомнилась зрителям и небольшие, но яркие, роли Мишулина в ленте "Человек с бульвара Капуцинов" (индейский вождь) и "Мастер и Маргарита" (директор ресторана Арчибальд Арчибальдович), "Бедная Саша" (вор в законе). Много снимался актер в фильмах для детей, киножурнале "Ералаш" и озвучивал мультфильмы.Вернуть людям детствоТолько такой человек и мог сыграть Карлсона более двух тысяч раз. Эта роль стала его визитной карточкой. Когда Мишулина спрашивали, не надоело ли ему почти сорок лет играть мужчину с пропеллером, он всегда отвечал: Изначально, кстати, Плучек назначил на эту роль других артистов - Зиновия Высоковского и Владимира Долинского. Мишулину же достался лишь Грабитель. Прошло множество репетиций, до премьеры оставалось всего три недели, но тут Плучек решил сделать перестановки в актерском составе.Дети очень любили его. После спектаклей дарили баночки с вареньем и клоунов, которых актер собирал всю жизнь.Актер, прекрасно игравший как юмористические, так и трагические роли, Мишулин оставался позитивным человеком до конца своих дней, любил рассказывать байки и анекдоты, болел за московский "Спартак", хранил верность семье и скончался почти "на бегу" - от остановки сердца после операции на 79-м году жизни в 2005 году. Памятник актеру на Ваганьковском кладбище сделан таким образом, что рубленое лицо артиста и фантазера как будто бы то ли показывается из-за театрального занавеса, то ли вот-вот скроется за ним.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кинороли Евгения Евстигнеева – к 100-летию великого русского артистаЖил такой парень: к 90-летию Леонида КуравлеваАрмянин с печальными глазами: смешной и грустный Фрунзик Мкртчян
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кино, театр сатиры, театр, спартак мишулин, искусство , культура, звезды и судьбы, память
Самый добрый обманщик на свете: 100 лет Спартаку Мишулину

Большой юбилей большого выдумщика Спартака Мишулина

15:47 22.10.2026 (обновлено: 15:48 22.10.2026)
 
Портрет Спартака Мишулина. 60-е годы ХХ века. Из архивов Тверского академического театра драмы
Портрет Спартака Мишулина. 60-е годы ХХ века. Из архивов Тверского академического театра драмы
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Его необычное лицо и необычное имя запоминаются с первого раза. И судьба у него была необычная, во многом придуманная им самим, а развенчивать мифы сейчас, после смерти нашего сегодняшнего героя, стоит ли? И кто мы такие, чтобы их развенчивать? Да и сочиненные народом и самим юбиляром Спартаком Мишулиным байки уже стали частью его биографии.

Чей ребенок?

Начнем с даты рождения. По документам будущий артист Спартак Мишулин родился 22 октября 1926 года, а по утверждению дочери – на полгода раньше: 22 апреля.
Родители. Мама – "птица высокого полета", Анна Васильевна Мишулина, заместитель наркома промышленности СССР. Отец… А вот тут есть множество вопросов и версий. По одной – писатель Александр Фадеев. С ним у Анны Васильевны был студенческий роман. Версия вторая – цыганский барон. Разве Мишулин не похож на цыгана? И версия третья, совсем уж невероятная: Спартак - один из завезенных в СССР детей повстанческой Испании.
С мамой отношения у малыша не заладились с самого начала. Она была так занята партийной работой, что отдала мальчика в детский дом. Даже назвала его не мама, а дядя Александр, личный друг Суслова, профессор истории, специалист по античности и ректор академии общественных наук при ЦК партии.
"Спартаком меня дядя назвал. Его любимыми героями были гладиаторы — Спартак и Аристоник. Аристоником дядя назвал своего сына, а Спартаком — меня", - рассказывал Мишулин.
Из детского дома Спартака забрала семья дяди. Дочь Спартака Мишулина Карина уже после смерти отца посвящала журналистов в историю о том, что инициатором дать мальчику пусть и не родную, но семью, была жена профессора Александра Мишулина Евдокия:
"Следующие семь лет он воспитывался в семье у дяди Шуры, хотя там было трое своих малышей. Тетю Дусю потом всю жизнь называл мамой и очень любил".
Обложка книги дяди Спартака Мишулина о восстании рабов в Древней Греции
Обложка книги дяди Спартака Мишулина о восстании рабов в Древней Греции
Обложка книги дяди Спартака Мишулина о восстании рабов в Древней Греции

Другой мир кино

Мальчишкой Мишулин рос сложным. Однажды он забрался в будку регулировщика на Пушкинской площади, и только высокий чин дяди помог избежать привода в милицию, были и другие выходки. Они продолжились и в семье матери, куда все же спустя время переехал жить Спартак. Отношения не складывались: мальчик хулиганил, а любящий выпить отчим его поколачивал.
"Поэтому большую часть своего времени я старался проводить вне дома. Убегал. По улицам-подвалам болтался. Долго. Пока милиция не поймает. Но учился хорошо, только по дисциплине двойка была", - вспоминал артист.
Пристанищем для Спартака было кино. Там тепло, и можно на время киносеанса забыть и о нелюбви матери, и о синяках от отчима.
После школы он сразу заворачивал на Никитский бульвар в кинотеатр "Унион". Первой его любовью стал Чарли Чаплин. Тогда-то Спартак и решил: буду артистом!
С началом войны семью Мишулиных отправили в эвакуацию в город Дзержинск под Нижним Новгородом, тогда Горьким. И здесь парень снова показал характер: он собрал компанию подростков, и все они вместе решили отправиться на фронт через Москву. Спартак стащил у мамы паспорт и вписал туда всех своих друзей в графу "дети". Эту историю рассказывал сам Мишулин. Правда она или вымысел – решать вам. Как и следующая, о том как Мишулин попал в артспецшколу, решив, что школа – не артиллерийская, а артистическая. Было это в 1941 году.
Молодой Спартак Мишулин. Из коллекции Тверского академического драматического театра
Молодой Спартак Мишулин. Из коллекции Тверского академического драматического театра
Молодой Спартак Мишулин. Из коллекции Тверского академического драматического театра

"Золотой гроб" на потрете Сталина

В военной школе Мишулин активно участвовал в творческой театральной самодеятельности, а также начал писать роман. Ведь недаром его отец, якобы, был Фадеев, то ли шутил, то ли и сам верил в эту свою способность артист. И тут парень, что называется, пострадал за искусство. Сначала для концерта самодеятельности в соседнем поселке "одолжил" лампы накаливания, потом главы из романа о революции "Золотой гроб" в условиях дефицита бумаги записал на обороте плаката со Сталиным. А еще оказалось, что для романа нужен был справочник о Великой Октябрьской революции, который в библиотеке на дом не выдавали. И тогда Мишулин выкрал его. Юноше дали за кражу полтора года лагеря.
Там он работал водовозом. И однажды чуть не погиб, когда его, усталого, заснувшего прямо на борозде в поле, переехал трактор.
"В результате в больницу вместо меня привезли мешок с костями. Выглядело это так, что меня почти сразу отправили в морг. Собирали по частям то, что осталось от Мишулина, два тюремных хирурга, они по 58-10 сидели. Замечательные специалисты. Их отдельно от других держали, они начальство лечили. Когда я поправился, даже конвой не верил, что я — это я. “Мишулин умер!” Говорю: “Я — Мишулин", - рассказывал артист.
"С тех пор у папы всю жизнь было особое отношение к врачам – он их крайне уважал и любил лечиться", - добавляла его дочь Карина в интервью.
Затем уже в лагере Мишулина поймали на воровстве муки. Срок удвоили.
"Мама не знала, что я в тюрьме. Шла война, они были в эвакуации, а я боялся даже заикнуться о том, кто у меня родственники. Думал, их тут же снимут с должностей. А нашли они меня уже после того, как я вернулся из лагеря", - рассказывал Мишулин.
На втором сроке Мишулин организовал в лагере самодеятельность, создал оркестр народных инструментов, хор.
Документ из исторического архива Омской области. Листок о трудоустройстве Спартака Мишулина
Документ из исторического архива Омской области. Листок о трудоустройстве Спартака Мишулина
Документ из исторического архива Омской области. Листок о трудоустройстве Спартака Мишулина
"Меня заметил один заключенный (он уже освобождался) и пригласил в поселок Брусово Калининской области, ныне Тверской, где его жена работала директором дома культуры. Приехав в Брусово, я стал художественным руководителем самодеятельности этого клуба. Выступали мы на полях, зарплату получали едой и ночлегом на сеновалах".
Затем карьера Спартака Васильевича пошла в гору – его пригласили заведовать домом культуры поселка Удомля, потом он прошел конкурс в Калининский (ныне Тверской) театр, попытался поступить в ГИТИС. Не получилось. И он вернулся в Калинин. Там окончил театральную студию при театре и за пять первых лет сыграл более 40 ролей. Работал он и в Омском драмтеатре.

Великая сила телевидения

В 1960 году, после гастролей в Москве Калининского областного драмтеатра, актера заприметили и сразу пригласили работать в три столичных театра - Ленком, Театр Советской армии и Театр сатиры. Мишулин выбрал последний и остался в нем служить до последних лет жизни.
Первое появление Мишулина на сцене этого театра прошло для публики не особо заметно.
"А потом был "Женский монастырь" вместе с Андреем Мироновым, очень веселый спектакль "Проделки Скопена", и обо мне заговорили. А известность на всю страну пришла, конечно же, после "Кабачка 13 стульев", который просуществовал на экране 16 лет. Что тут говорить — великая сила телевидения!".
И именно "Кабачок" и роль пана директора принес уже достаточно взрослому Мишулину счастье в личной жизни.
"Как-то мама сидела перед телевизором, смотрела "Кабачок "13 стульев". Пошли финальные титры, она увидела: "Пан директор – Спартак Мишулин", - и стала хохотать, приговаривая: "Это же надо! Такое дурацкое имя, да еще и такая дурацкая фамилия!" А через некоторое время мои будущие родители столкнулись в курилке в "Останкино". Папа как раз снимался в очередной серии "Кабачка", а мама была монтажером программы "Время". Папа рассказывал, что влюбился с первого взгляда", - рассказывала Карина Мишулина.
Спартак Мишулин в роли в начале своей карьеры в Тверском академическом драмтеатре
Спартак Мишулин в роли в начале своей карьеры в Тверском академическом драмтеатре
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Спартак Мишулин в роли в начале своей карьеры в Тверском академическом драмтеатре
Советский комедийный фильм "Яблоко раздора". В нем Мишулин сыграл полуэпизодическую роль
Советский комедийный фильм Яблоко раздора. В нем Мишулин сыграл полуэпизодическую роль
2 из 4
Советский комедийный фильм "Яблоко раздора". В нем Мишулин сыграл полуэпизодическую роль
© РИА Новости . Галина Кмит / Перейти в фотобанкНародный артист РСФСР Спартак Мишулин в роли толкача на съемках фильма «Хорошо сидим!».
Народный артист РСФСР Спартак Мишулин в роли толкача на съемках фильма Хорошо сидим!.
3 из 4
Народный артист РСФСР Спартак Мишулин в роли толкача на съемках фильма «Хорошо сидим!».
© РИА Новости . Галина Кмит
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© РИА Новости . Палатник / Перейти в фотобанкАктеры Ольга Аросева (сидит), Борис Рунге (слева), Спартак Мишулин (2-й справа) во время съемок телепередачи "Кабачок "13 стульев".
Актеры Ольга Аросева (сидит), Борис Рунге (слева), Спартак Мишулин (2-й справа) во время съемок телепередачи Кабачок 13 стульев.
4 из 4
Актеры Ольга Аросева (сидит), Борис Рунге (слева), Спартак Мишулин (2-й справа) во время съемок телепередачи "Кабачок "13 стульев".
© РИА Новости . Палатник
Перейти в фотобанк
1 из 4
Спартак Мишулин в роли в начале своей карьеры в Тверском академическом драмтеатре
2 из 4
Советский комедийный фильм "Яблоко раздора". В нем Мишулин сыграл полуэпизодическую роль
3 из 4
Народный артист РСФСР Спартак Мишулин в роли толкача на съемках фильма «Хорошо сидим!».
© РИА Новости . Галина Кмит
Перейти в фотобанк
4 из 4
Актеры Ольга Аросева (сидит), Борис Рунге (слева), Спартак Мишулин (2-й справа) во время съемок телепередачи "Кабачок "13 стульев".
© РИА Новости . Палатник
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Она же с удивлением вспоминала, что почти каждый день папа, который стал отцом в 56 лет, с мамой, которая была младше мужа на 10 лет, вечера коротали за долгими разговорами, порой засиживались до утра: "В детстве думала: о чем можно общаться столько времени? Сейчас, повзрослев, понимаю: счастье, когда в течение 33 лет есть темы для разговоров".

Абсолютный ребенок пенсионного возраста

Отношения с худруком тетра Юрием Плучеком у Спартака Мишулина были непростые. Мишулин оставался актером второстепенных ролей, потому что был неудобен для режиссера: на репетиции постоянно приносил огромное количество идей и для своего персонажа, и для других, любил импровизацию. Но никогда и ничего не просил у начальства.
"Он мечтал поставить "Котлован" Платонова, "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына. Но даже ради этого унижаться перед руководством – никогда! Марк Захаров ушел поднимать Театр имени Ленинского комсомола. Звал с собой и папу. Как мне кажется, Марк Анатольевич видел актера Мишулина в том же амплуа, что позже Евгения Леонова. Но папа отказался, потому что был очень преданным человеком. Всегда говорил – одна женщина, один театр, одна машина", - говорила про папу его дочь Карина, которая тоже стала актрисой.
Мишулин очень хотел сыграть Ричарда III, а сыграл лучшего, по мнению вдовы Булгакова, Черноту в "Беге", лучшего, по версии Астрид Лингрен, Карлсона и всенародно любимого Саида.
Едва прочитав сценарий будущей картины "Белое солнце пустыни", режиссер Владимир Мотыль, знакомый со Спартаком по Омскому театру, сразу увидев в роли Саида Спартака Васильевича. И до сих пор мы цитируем его персонажа: "Джавдет – мой… Встретишь – не трогай его…", "Стреляли…"
Съемки потребовали от Мишулина изрядной доли выносливости. А вы попробуйте посидеть закопанным в песке три съемочных дня подряд!
Запомнилась зрителям и небольшие, но яркие, роли Мишулина в ленте "Человек с бульвара Капуцинов" (индейский вождь) и "Мастер и Маргарита" (директор ресторана Арчибальд Арчибальдович), "Бедная Саша" (вор в законе). Много снимался актер в фильмах для детей, киножурнале "Ералаш" и озвучивал мультфильмы.
"Папа оставался абсолютным ребенком до последних своих дней, – рассказывает дочь Спартака Мишулина. – Представьте: лежит он в больнице, его готовят к сложнейшей операции на сердце. В палату входит знаменитый кардиохирург Ренат Акчурин. И первое, что папа у него спрашивает: "А как скоро я смогу потом танцевать?" "Как танцевать? Зачем?" – удивляется Акчурин. Тут мой 78-летний отец вскакивает с кровати и со словами: "А вот так!" – показывает врачу весь свой танцевальный номер из спектакля. Такое вот мальчишество в нем сидело и детскость".
© РИА Новости . Шахвердиев / Перейти в фотобанкАртист Московского театра Сатиры Спартак Мишулин (слева) и московский школьник Антон Ребриков на съемках фильма "К вопросу о скромности".
Артист Московского театра Сатиры Спартак Мишулин (слева) и московский школьник Антон Ребриков на съемках фильма К вопросу о скромности.
1 из 4
Артист Московского театра Сатиры Спартак Мишулин (слева) и московский школьник Антон Ребриков на съемках фильма "К вопросу о скромности".
© РИА Новости . Шахвердиев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАртист Спартак Мишулин в роли Саида в фильме "Белое солнце пустыни" (режиссер Владимир Мотыль).
Артист Спартак Мишулин в роли Саида в фильме Белое солнце пустыни (режиссер Владимир Мотыль).
2 из 4
Артист Спартак Мишулин в роли Саида в фильме "Белое солнце пустыни" (режиссер Владимир Мотыль).
© РИА Новости . РИА Новости
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Вождь из комедии "Человек с бульвара капуцинов"
Вождь из комедии Человек с бульвара капуцинов
3 из 4
Вождь из комедии "Человек с бульвара капуцинов"
Спартак Мишулин и Георгий Дронов в комедии "Курорт особого назначения"
Спартак Мишулин и Георгий Дронов в комедии Курорт особого назначения
4 из 4
Спартак Мишулин и Георгий Дронов в комедии "Курорт особого назначения"
1 из 4
Артист Московского театра Сатиры Спартак Мишулин (слева) и московский школьник Антон Ребриков на съемках фильма "К вопросу о скромности".
© РИА Новости . Шахвердиев
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2 из 4
Артист Спартак Мишулин в роли Саида в фильме "Белое солнце пустыни" (режиссер Владимир Мотыль).
© РИА Новости . РИА Новости
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3 из 4
Вождь из комедии "Человек с бульвара капуцинов"
4 из 4
Спартак Мишулин и Георгий Дронов в комедии "Курорт особого назначения"

Вернуть людям детство

Только такой человек и мог сыграть Карлсона более двух тысяч раз. Эта роль стала его визитной карточкой. Когда Мишулина спрашивали, не надоело ли ему почти сорок лет играть мужчину с пропеллером, он всегда отвечал:
"Я могу вернуть людям детство, особенно своим ровесникам, у которых его по-настоящему и не было из-за всевозможных войн. А разве это мало?"
Изначально, кстати, Плучек назначил на эту роль других артистов - Зиновия Высоковского и Владимира Долинского. Мишулину же достался лишь Грабитель. Прошло множество репетиций, до премьеры оставалось всего три недели, но тут Плучек решил сделать перестановки в актерском составе.
Дети очень любили его. После спектаклей дарили баночки с вареньем и клоунов, которых актер собирал всю жизнь.
Актер, прекрасно игравший как юмористические, так и трагические роли, Мишулин оставался позитивным человеком до конца своих дней, любил рассказывать байки и анекдоты, болел за московский "Спартак", хранил верность семье и скончался почти "на бегу" - от остановки сердца после операции на 79-м году жизни в 2005 году.
Памятник актеру на Ваганьковском кладбище сделан таким образом, что рубленое лицо артиста и фантазера как будто бы то ли показывается из-за театрального занавеса, то ли вот-вот скроется за ним.
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