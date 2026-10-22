https://crimea.ria.ru/20261022/samyy-dobryy-obmanschik-na-svete-100-let-spartaku-mishulinu-1160353927.html

Самый добрый обманщик на свете: 100 лет Спартаку Мишулину

Самый добрый обманщик на свете: 100 лет Спартаку Мишулину - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Самый добрый обманщик на свете: 100 лет Спартаку Мишулину

Его необычное лицо и необычное имя запоминаются с первого раза. И судьба у него была необычная, во многом придуманная им самим, а развенчивать мифы сейчас,... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T15:47

2026-10-22T15:47

2026-10-22T15:48

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Его необычное лицо и необычное имя запоминаются с первого раза. И судьба у него была необычная, во многом придуманная им самим, а развенчивать мифы сейчас, после смерти нашего сегодняшнего героя, стоит ли? И кто мы такие, чтобы их развенчивать? Да и сочиненные народом и самим юбиляром Спартаком Мишулиным байки уже стали частью его биографии.Чей ребенок?Начнем с даты рождения. По документам будущий артист Спартак Мишулин родился 22 октября 1926 года, а по утверждению дочери – на полгода раньше: 22 апреля.Родители. Мама – "птица высокого полета", Анна Васильевна Мишулина, заместитель наркома промышленности СССР. Отец… А вот тут есть множество вопросов и версий. По одной – писатель Александр Фадеев. С ним у Анны Васильевны был студенческий роман. Версия вторая – цыганский барон. Разве Мишулин не похож на цыгана? И версия третья, совсем уж невероятная: Спартак - один из завезенных в СССР детей повстанческой Испании.С мамой отношения у малыша не заладились с самого начала. Она была так занята партийной работой, что отдала мальчика в детский дом. Даже назвала его не мама, а дядя Александр, личный друг Суслова, профессор истории, специалист по античности и ректор академии общественных наук при ЦК партии.Из детского дома Спартака забрала семья дяди. Дочь Спартака Мишулина Карина уже после смерти отца посвящала журналистов в историю о том, что инициатором дать мальчику пусть и не родную, но семью, была жена профессора Александра Мишулина Евдокия:Другой мир киноМальчишкой Мишулин рос сложным. Однажды он забрался в будку регулировщика на Пушкинской площади, и только высокий чин дяди помог избежать привода в милицию, были и другие выходки. Они продолжились и в семье матери, куда все же спустя время переехал жить Спартак. Отношения не складывались: мальчик хулиганил, а любящий выпить отчим его поколачивал.Пристанищем для Спартака было кино. Там тепло, и можно на время киносеанса забыть и о нелюбви матери, и о синяках от отчима.После школы он сразу заворачивал на Никитский бульвар в кинотеатр "Унион". Первой его любовью стал Чарли Чаплин. Тогда-то Спартак и решил: буду артистом!С началом войны семью Мишулиных отправили в эвакуацию в город Дзержинск под Нижним Новгородом, тогда Горьким. И здесь парень снова показал характер: он собрал компанию подростков, и все они вместе решили отправиться на фронт через Москву. Спартак стащил у мамы паспорт и вписал туда всех своих друзей в графу "дети". Эту историю рассказывал сам Мишулин. Правда она или вымысел – решать вам. Как и следующая, о том как Мишулин попал в артспецшколу, решив, что школа – не артиллерийская, а артистическая. Было это в 1941 году."Золотой гроб" на потрете СталинаВ военной школе Мишулин активно участвовал в творческой театральной самодеятельности, а также начал писать роман. Ведь недаром его отец, якобы, был Фадеев, то ли шутил, то ли и сам верил в эту свою способность артист. И тут парень, что называется, пострадал за искусство. Сначала для концерта самодеятельности в соседнем поселке "одолжил" лампы накаливания, потом главы из романа о революции "Золотой гроб" в условиях дефицита бумаги записал на обороте плаката со Сталиным. А еще оказалось, что для романа нужен был справочник о Великой Октябрьской революции, который в библиотеке на дом не выдавали. И тогда Мишулин выкрал его. Юноше дали за кражу полтора года лагеря.Там он работал водовозом. И однажды чуть не погиб, когда его, усталого, заснувшего прямо на борозде в поле, переехал трактор."С тех пор у папы всю жизнь было особое отношение к врачам – он их крайне уважал и любил лечиться", - добавляла его дочь Карина в интервью.Затем уже в лагере Мишулина поймали на воровстве муки. Срок удвоили."Мама не знала, что я в тюрьме. Шла война, они были в эвакуации, а я боялся даже заикнуться о том, кто у меня родственники. Думал, их тут же снимут с должностей. А нашли они меня уже после того, как я вернулся из лагеря", - рассказывал Мишулин.На втором сроке Мишулин организовал в лагере самодеятельность, создал оркестр народных инструментов, хор."Меня заметил один заключенный (он уже освобождался) и пригласил в поселок Брусово Калининской области, ныне Тверской, где его жена работала директором дома культуры. Приехав в Брусово, я стал художественным руководителем самодеятельности этого клуба. Выступали мы на полях, зарплату получали едой и ночлегом на сеновалах".Затем карьера Спартака Васильевича пошла в гору – его пригласили заведовать домом культуры поселка Удомля, потом он прошел конкурс в Калининский (ныне Тверской) театр, попытался поступить в ГИТИС. Не получилось. И он вернулся в Калинин. Там окончил театральную студию при театре и за пять первых лет сыграл более 40 ролей. Работал он и в Омском драмтеатре.Великая сила телевиденияВ 1960 году, после гастролей в Москве Калининского областного драмтеатра, актера заприметили и сразу пригласили работать в три столичных театра - Ленком, Театр Советской армии и Театр сатиры. Мишулин выбрал последний и остался в нем служить до последних лет жизни.Первое появление Мишулина на сцене этого театра прошло для публики не особо заметно.И именно "Кабачок" и роль пана директора принес уже достаточно взрослому Мишулину счастье в личной жизни.Она же с удивлением вспоминала, что почти каждый день папа, который стал отцом в 56 лет, с мамой, которая была младше мужа на 10 лет, вечера коротали за долгими разговорами, порой засиживались до утра: "В детстве думала: о чем можно общаться столько времени? Сейчас, повзрослев, понимаю: счастье, когда в течение 33 лет есть темы для разговоров".Абсолютный ребенок пенсионного возрастаОтношения с худруком тетра Юрием Плучеком у Спартака Мишулина были непростые. Мишулин оставался актером второстепенных ролей, потому что был неудобен для режиссера: на репетиции постоянно приносил огромное количество идей и для своего персонажа, и для других, любил импровизацию. Но никогда и ничего не просил у начальства.Мишулин очень хотел сыграть Ричарда III, а сыграл лучшего, по мнению вдовы Булгакова, Черноту в "Беге", лучшего, по версии Астрид Лингрен, Карлсона и всенародно любимого Саида.Едва прочитав сценарий будущей картины "Белое солнце пустыни", режиссер Владимир Мотыль, знакомый со Спартаком по Омскому театру, сразу увидев в роли Саида Спартака Васильевича. И до сих пор мы цитируем его персонажа: "Джавдет – мой… Встретишь – не трогай его…", "Стреляли…"Съемки потребовали от Мишулина изрядной доли выносливости. А вы попробуйте посидеть закопанным в песке три съемочных дня подряд!Запомнилась зрителям и небольшие, но яркие, роли Мишулина в ленте "Человек с бульвара Капуцинов" (индейский вождь) и "Мастер и Маргарита" (директор ресторана Арчибальд Арчибальдович), "Бедная Саша" (вор в законе). Много снимался актер в фильмах для детей, киножурнале "Ералаш" и озвучивал мультфильмы.Вернуть людям детствоТолько такой человек и мог сыграть Карлсона более двух тысяч раз. Эта роль стала его визитной карточкой. Когда Мишулина спрашивали, не надоело ли ему почти сорок лет играть мужчину с пропеллером, он всегда отвечал: Изначально, кстати, Плучек назначил на эту роль других артистов - Зиновия Высоковского и Владимира Долинского. Мишулину же достался лишь Грабитель. Прошло множество репетиций, до премьеры оставалось всего три недели, но тут Плучек решил сделать перестановки в актерском составе.Дети очень любили его. После спектаклей дарили баночки с вареньем и клоунов, которых актер собирал всю жизнь.Актер, прекрасно игравший как юмористические, так и трагические роли, Мишулин оставался позитивным человеком до конца своих дней, любил рассказывать байки и анекдоты, болел за московский "Спартак", хранил верность семье и скончался почти "на бегу" - от остановки сердца после операции на 79-м году жизни в 2005 году. Памятник актеру на Ваганьковском кладбище сделан таким образом, что рубленое лицо артиста и фантазера как будто бы то ли показывается из-за театрального занавеса, то ли вот-вот скроется за ним.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кинороли Евгения Евстигнеева – к 100-летию великого русского артистаЖил такой парень: к 90-летию Леонида КуравлеваАрмянин с печальными глазами: смешной и грустный Фрунзик Мкртчян

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кино, театр сатиры, театр, спартак мишулин, искусство , культура, звезды и судьбы, память