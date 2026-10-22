Самая сложная ситуация на ЮБК: Алупка тонет из-за паводков
В Алупке вышла из берегов река - подтоплены улицы и дома
13:34 22.10.2026 (обновлено: 13:41 22.10.2026)
© Администрация Ялты Подтопления на ЮБК
© Администрация Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, жителей подтопленных домов эвакуируют. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.
"Наиболее сложная ситуация сейчас в Алупке, куда оперативно были направлены силы реагирования. Нахожусь на месте, с коллегами из МЧС развернули штаб и отрабатываем ситуацию, жители подтопляемых домов эвакуированы в пункты временного размещения", - проинформировала Шевченко в своем канале в МАКС.
По информации республиканского главка МЧС, в Алупке из берегов вышла река Хара-Баир. Произошло подтопление части улиц.
"Вода заходит в дома и на придомовые территории. Чтобы отвести основной поток и защитить жилые кварталы, силы МЧС России совместно с представителями администрации экстренно сооружают временную дамбу. Спасатели принимают все меры по отведению воды, укреплению береговой линии мешками с песком, а также прочищают ливневки для ускорения стока", - говорится в сообщении МЧС.
Работа в Алупке ведется на 5 участках. Ведется непрерывный мониторинг обстановки. Проводится наращивание группировки.
В ликвидации последствий происшествия задействованы 224 человека и 39 единиц техники.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
Читайте также на РИА Новости Крым: