https://crimea.ria.ru/20261022/samaya-slozhnaya-situatsiya-na-yubk-alupka-tonet-iz-za-pavodkov-1160417173.html

Самая сложная ситуация на ЮБК: Алупка тонет из-за паводков

Самая сложная ситуация на ЮБК: Алупка тонет из-за паводков - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Самая сложная ситуация на ЮБК: Алупка тонет из-за паводков

Самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, жителей подтопленных домов эвакуируют. Об этом сообщила врио главы администрации РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T13:34

2026-10-22T13:34

2026-10-22T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, жителей подтопленных домов эвакуируют. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.По информации республиканского главка МЧС, в Алупке из берегов вышла река Хара-Баир. Произошло подтопление части улиц.Работа в Алупке ведется на 5 участках. Ведется непрерывный мониторинг обстановки. Проводится наращивание группировки. В ликвидации последствий происшествия задействованы 224 человека и 39 единиц техники.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза обвалов на Учан-Су миновала – тропа к водопаду открытаСитуация с паводком в Ялте стабилизирована – МЧСВ Ялте восстанавливают работу городской инфраструктуры после ливней

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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