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Российские ученые создали анальгетик на основе сосновой смолы
Российские ученые создали анальгетик на основе сосновой смолы - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Российские ученые создали анальгетик на основе сосновой смолы
Ученые Новосибирского института органической химии создали обезболивающее средство нового поколения на основе сосновой смолы, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 22.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Ученые Новосибирского института органической химии создали обезболивающее средство нового поколения на основе сосновой смолы, пишет РИА Новости со ссылкой на Сибирское отделение Российской академии наук (РАН).Отмечается, что новое средство обладает длительным обезболивающим действием. При этом метод создания анальгетика довольно прост, экологичен и не требует сложной химической модификации. Так, исходным сырьем может служить, например, сосновый скипидар."Новый анальгетик синтезируется в одну стадию из изопулегола, получаемого из растительных эфирных масел. Одностадийный процесс без огромного количества сорбентов, растворителей и сложных в обслуживании установок. Процесс получился достаточно легко переносимым на производство. Такое происходит крайне редко", - рассказал руководитель отдела медицинской химии Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Нариман Салахутдинов.Разработку уже защитили патентом, а доклинические исследования подтвердили высокую перспективность нового анальгетика. Регистрационное свидетельство было получено в мае 2026 года. Пока это препарат для лечения болевого синдрома у собак.Ранее в России зарегистрировали препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сокращены сроки для врачебных консультацийЛечение депрессии током: стоит ли боятьсяЦентры медицины здорового долголетия создадут в Крыму
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россия, новости, наука и технологии, лекарства, медицина
Российские ученые создали анальгетик на основе сосновой смолы
В России создали лекарство от боли нового поколения на основе сосновой смолы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Ученые Новосибирского института органической химии создали обезболивающее средство нового поколения на основе сосновой смолы, пишет РИА Новости со ссылкой на Сибирское отделение Российской академии наук (РАН).
Отмечается, что новое средство обладает длительным обезболивающим действием. При этом метод создания анальгетика довольно прост, экологичен и не требует сложной химической модификации. Так, исходным сырьем может служить, например, сосновый скипидар.
"Новый анальгетик синтезируется в одну стадию из изопулегола, получаемого из растительных эфирных масел. Одностадийный процесс без огромного количества сорбентов, растворителей и сложных в обслуживании установок. Процесс получился достаточно легко переносимым на производство. Такое происходит крайне редко", - рассказал руководитель отдела медицинской химии Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Нариман Салахутдинов.
Разработку уже защитили патентом, а доклинические исследования подтвердили высокую перспективность нового анальгетика. Регистрационное свидетельство было получено в мае 2026 года. Пока это препарат для лечения болевого синдрома у собак.
Ранее в России зарегистрировали
препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников.
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