https://crimea.ria.ru/20261022/rossiyskie-artilleristy-gromyat-protivnika-na-pravom-beregu-dnepra-1160383368.html

Российские артиллеристы громят противника на правом берегу Днепра

Российские артиллеристы громят противника на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Российские артиллеристы громят противника на правом берегу Днепра

Артиллеристы 152-мм орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T09:27

2026-10-22T09:27

2026-10-22T09:27

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группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Артиллеристы 152-мм орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Военнослужащие, получив команду, в течение нескольких минут развернули и навели орудие, двумя снарядами уничтожили пункт управления БПЛА с украинскими боевиками.После доклада о поражении цели расчет оперативно маскирует орудие и отходит в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнем со стороны противника. Целеуказание и корректировка огня артиллерии ведется с помощью воздушной разведки. Это также позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах поражения целей в режиме реального времени, отметили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что операторы БПЛА ивановских десантников группировки "Днепр" уничтожают десятки беспилотников ВСУ, успешно применяя тактику тарана в воздушном бою.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУРоссийские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской областиОхота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под Ореховом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", херсонская область, вооруженные силы россии, видео, видео