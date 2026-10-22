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Российские артиллеристы громят противника на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Российские артиллеристы громят противника на правом берегу Днепра
Российские артиллеристы громят противника на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Российские артиллеристы громят противника на правом берегу Днепра
Артиллеристы 152-мм орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T09:27
2026-10-22T09:27
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
херсонская область
вооруженные силы россии
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Артиллеристы 152-мм орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.Военнослужащие, получив команду, в течение нескольких минут развернули и навели орудие, двумя снарядами уничтожили пункт управления БПЛА с украинскими боевиками.После доклада о поражении цели расчет оперативно маскирует орудие и отходит в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнем со стороны противника. Целеуказание и корректировка огня артиллерии ведется с помощью воздушной разведки. Это также позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах поражения целей в режиме реального времени, отметили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что операторы БПЛА ивановских десантников группировки "Днепр" уничтожают десятки беспилотников ВСУ, успешно применяя тактику тарана в воздушном бою.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУРоссийские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской областиОхота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под Ореховом
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", херсонская область, вооруженные силы россии, видео, видео
Российские артиллеристы громят противника на правом берегу Днепра

Российские артиллеристы уничтожили вражеский пункт управления дронами в Херсонской области

09:27 22.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Артиллеристы 152-мм орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Операторами подразделения войск беспилотных систем было выявлено место дислокации пункта БПЛА противника, откуда неоднократно запускались беспилотники различных типов. Координаты местоположения украинских националистов были оперативно переданы расчету 152-мм орудия "Гиацинт-Б", – говорится в сообщении.
Военнослужащие, получив команду, в течение нескольких минут развернули и навели орудие, двумя снарядами уничтожили пункт управления БПЛА с украинскими боевиками.
После доклада о поражении цели расчет оперативно маскирует орудие и отходит в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнем со стороны противника. Целеуказание и корректировка огня артиллерии ведется с помощью воздушной разведки. Это также позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах поражения целей в режиме реального времени, отметили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что операторы БПЛА ивановских десантников группировки "Днепр" уничтожают десятки беспилотников ВСУ, успешно применяя тактику тарана в воздушном бою.
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