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Российская таможня должна быть одной из самых современных в мире – Путин
Российская таможня должна быть одной из самых современных в мире – Путин - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Российская таможня должна быть одной из самых современных в мире – Путин
Российская таможенная система должна быть одной из самых современных в мире, потенциал для этого есть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T15:04
2026-10-22T15:04
2026-10-22T15:04
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федеральная таможенная служба россии (фтс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российская таможенная система должна быть одной из самых современных в мире, потенциал для этого есть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службы (ФТС) в Москве.Он напомнил, что в 2026 году исполняется 35 лет современным таможенным органам страны. За это время они сделали серьезный, качественный шаг вперед и продолжают наращивать свой технологический и кадровый потенциал.Президент призвал таможню создавать удобные условия работы для российских компаний и национально ориентированного бизнеса. По мнению главы государства, российская таможенная система должна быть одной из самых эффективных и современных в мире.Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Знамя из рук главы государства принял руководитель ФТС России Валерий Пикалев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, таможня, новости, федеральная таможенная служба россии (фтс)
Российская таможня должна быть одной из самых современных в мире – Путин
Российская таможня за 35 лет сделала серьезный шаг вперед – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российская таможенная система должна быть одной из самых современных в мире, потенциал для этого есть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службы (ФТС) в Москве.
"Идет большая, системная работа в рамках Стратегии развития таможенной службы. В ее обновленной редакции речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур, их дальнейшей автоматизации, внедрении передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы", – сказал Путин.
Он напомнил, что в 2026 году исполняется 35 лет современным таможенным органам страны. За это время они сделали серьезный, качественный шаг вперед и продолжают наращивать свой технологический и кадровый потенциал.
Президент призвал таможню создавать удобные условия работы для российских компаний и национально ориентированного бизнеса. По мнению главы государства, российская таможенная система должна быть одной из самых эффективных и современных в мире.
Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Знамя из рук главы государства принял руководитель ФТС России Валерий Пикалев.
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