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Российская таможня должна быть одной из самых современных в мире – Путин

Российская таможня должна быть одной из самых современных в мире – Путин - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Российская таможня должна быть одной из самых современных в мире – Путин

Российская таможенная система должна быть одной из самых современных в мире, потенциал для этого есть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T15:04

2026-10-22T15:04

2026-10-22T15:04

владимир путин (политик)

россия

таможня

новости

федеральная таможенная служба россии (фтс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российская таможенная система должна быть одной из самых современных в мире, потенциал для этого есть. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службы (ФТС) в Москве.Он напомнил, что в 2026 году исполняется 35 лет современным таможенным органам страны. За это время они сделали серьезный, качественный шаг вперед и продолжают наращивать свой технологический и кадровый потенциал.Президент призвал таможню создавать удобные условия работы для российских компаний и национально ориентированного бизнеса. По мнению главы государства, российская таможенная система должна быть одной из самых эффективных и современных в мире.Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Знамя из рук главы государства принял руководитель ФТС России Валерий Пикалев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, таможня, новости, федеральная таможенная служба россии (фтс)