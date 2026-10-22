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Россия не хочет воевать с Украиной – Путин
Россия не хочет воевать с Украиной – Путин - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Россия не хочет воевать с Украиной – Путин
Россия не хочет войны с Украиной, продолжать военные действия хочет нынешнее украинское руководство. Об этом заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T22:08
2026-10-22T22:08
2026-10-22T22:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Россия не хочет войны с Украиной, продолжать военные действия хочет нынешнее украинское руководство. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что нынешнее украинское руководство решило, что весь мир должен платить им, воевать за них, поставлять оружие, боеприпасы, технику.При этом само украинское руководство, как и противники России на Западе, относятся к простым украинцам как к расходному материалу, подчеркнул Путин."Мы видим, что их собирают как бездомных собак на улицах, загоняют на фронт насильно. Кстати говоря, это приводит к тяжелым последствиям. Мотивация эта снижается. Да, там есть еще и мотивированные националистические формирования, но они-то далеко не всегда так, мягко скажем, воюют на передовой. А на передовую выкидывают тех, кого насильно загоняют", - отметил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, украина, новости сво, политика, внешняя политика, в мире
Россия не хочет воевать с Украиной – Путин
Россия не хочет воевать с Украиной, войны хочет Киев – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Россия не хочет войны с Украиной, продолжать военные действия хочет нынешнее украинское руководство. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Мы не хотим воевать с Украиной. Но если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать, ну пусть воюет. Но почему они считают, что все должны за это платить и поставлять им оружие?" - сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Путин отметил, что нынешнее украинское руководство решило, что весь мир должен платить им, воевать за них, поставлять оружие, боеприпасы, технику.
"Некоторые страны Европы, допустим, или других мировых пространств хотят воевать с Россией с целью ее ослабить. Но это что, разве является национальной идеей самой Украины?" - задался вопросом российский лидер.
При этом само украинское руководство, как и противники России на Западе, относятся к простым украинцам как к расходному материалу, подчеркнул Путин.
"Мы видим, что их собирают как бездомных собак на улицах, загоняют на фронт насильно. Кстати говоря, это приводит к тяжелым последствиям. Мотивация эта снижается. Да, там есть еще и мотивированные националистические формирования, но они-то далеко не всегда так, мягко скажем, воюют на передовой. А на передовую выкидывают тех, кого насильно загоняют", - отметил он.
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