https://crimea.ria.ru/20261022/rossiya-ne-khochet-voevat-s-ukrainoy--putin-1160445110.html

Россия не хочет воевать с Украиной – Путин

Россия не хочет воевать с Украиной – Путин - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Россия не хочет воевать с Украиной – Путин

Россия не хочет войны с Украиной, продолжать военные действия хочет нынешнее украинское руководство. Об этом заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T22:08

2026-10-22T22:08

2026-10-22T22:08

владимир путин (политик)

россия

украина

новости сво

политика

внешняя политика

в мире

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/1c/1150485576_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9c5b22100d8b6a7a6f7ea692f373ecfa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Россия не хочет войны с Украиной, продолжать военные действия хочет нынешнее украинское руководство. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что нынешнее украинское руководство решило, что весь мир должен платить им, воевать за них, поставлять оружие, боеприпасы, технику.При этом само украинское руководство, как и противники России на Западе, относятся к простым украинцам как к расходному материалу, подчеркнул Путин."Мы видим, что их собирают как бездомных собак на улицах, загоняют на фронт насильно. Кстати говоря, это приводит к тяжелым последствиям. Мотивация эта снижается. Да, там есть еще и мотивированные националистические формирования, но они-то далеко не всегда так, мягко скажем, воюют на передовой. А на передовую выкидывают тех, кого насильно загоняют", - отметил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, украина, новости сво, политика, внешняя политика, в мире