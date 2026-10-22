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Россия и Украина провели обмен телами военных

Россия и Украина провели обмен телами военных - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Россия и Украина провели обмен телами военных

В четверг, 22 октября, Россия и Украина провели на территории Белоруссии обмен телами военных. Об этом сообщает БЕЛТА на своей странице в "ВКонтакте". РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В четверг, 22 октября, Россия и Украина провели на территории Белоруссии обмен телами военных. Об этом сообщает БЕЛТА на своей странице в "ВКонтакте".Уточняется, что российская сторона передала 252 погибших бойца ВСУ, а получила 25 тел военнослужащих Вооруженных сил России.Подробности проведенного обмена уточняются.Предыдущий обмен телами военных между Россией и Украиной состоялся 17 сентября на белорусско-украинской границе. Тогда Россия передала Украине 252 тела бойцов, Украина – 23 погибших военных РФ.Ранее сообщалось, что Россия и Украина обговаривают списки для обмена военнопленными и гражданскими людьми и гуманитарную акцию по воссоединению семей. 26 августа состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "10 на 10" на территории Белоруссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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