https://crimea.ria.ru/20261022/rossiya-gotova-vozobnovit-trekhstoronnie-peregovory-po-ukraine---putin-1160444675.html

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - Путин

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - Путин - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - Путин

Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T21:39

2026-10-22T21:39

2026-10-22T21:59

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что Москва и сейчас готова договариваться и искать развязки по украинскому конфликту, поскольку не хочет воевать с украинцами, ведь это "очень близкий нам народ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, переговоры, украина, политика, внешняя политика, безопасность, новости