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Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - Путин - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - Путин
Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - Путин - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - Путин
Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T21:39
2026-10-22T21:59
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что Москва и сейчас готова договариваться и искать развязки по украинскому конфликту, поскольку не хочет воевать с украинцами, ведь это "очень близкий нам народ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, переговоры, украина, политика, внешняя политика, безопасность, новости
Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - Путин

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - Путин

21:39 22.10.2026 (обновлено: 21:59 22.10.2026)
 
© РИА Новости КрымТрехсторонние переговоры России, Украины и США
Трехсторонние переговоры России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Российский лидер подчеркнул, что Москва и сейчас готова договариваться и искать развязки по украинскому конфликту, поскольку не хочет воевать с украинцами, ведь это "очень близкий нам народ".
"Мы не хотим воевать с Украиной, но если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать, то пусть воюет", - сказал Путин.
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Владимир Путин (политик)РоссияПереговорыУкраинаПолитикаВнешняя политикаБезопасностьНовости
 
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