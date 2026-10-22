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Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - Путин
Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - Путин - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - Путин
Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T21:39
2026-10-22T21:39
2026-10-22T21:59
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Москва готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что Москва и сейчас готова договариваться и искать развязки по украинскому конфликту, поскольку не хочет воевать с украинцами, ведь это "очень близкий нам народ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, переговоры, украина, политика, внешняя политика, безопасность, новости
Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - Путин
Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине - Путин
21:39 22.10.2026 (обновлено: 21:59 22.10.2026)