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Путину вручили почетный знак Российского театрального общества под номером 1 - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Путину вручили почетный знак Российского театрального общества под номером 1
Путину вручили почетный знак Российского театрального общества под номером 1 - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Путину вручили почетный знак Российского театрального общества под номером 1
Народный артист России, председатель Российского театрального общества (РТО) Владимир Машков вручил президенту РФ Владимиру Путину первый почетный знак РТО,... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T21:26
2026-10-22T21:26
владимир путин (политик)
россия
владимир машков
театр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Народный артист России, председатель Российского театрального общества (РТО) Владимир Машков вручил президенту РФ Владимиру Путину первый почетный знак РТО, воссозданный по образцу исторического жетона XIX века.Глава государства в четверг приехал в Большой театр на торжественное собрание, посвященное X съезду театральных деятелей и 150-летию Союза театральных деятелей России. В ходе съезда Машков сообщил о решении переименовать Союз театральных деятелей в Российское театральное общество.Он также поблагодарил президента за внимание к отечественному театру.Владимир Путин в свою очередь вручил коллективу Российского театрального общества орден "За заслуги в культуре и искусстве".Орден был присужден за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Почетную награду из рук президента принял Владимир Машков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, владимир машков, театр, новости
Путину вручили почетный знак Российского театрального общества под номером 1

Машков вручил Путину почетный знак Российского театрального общества под номером 1

21:26 22.10.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков вручает президенту РФ Владимиру Путину знак Российского театрального общества под номером 1
Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков вручает президенту РФ Владимиру Путину знак Российского театрального общества под номером 1
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Народный артист России, председатель Российского театрального общества (РТО) Владимир Машков вручил президенту РФ Владимиру Путину первый почетный знак РТО, воссозданный по образцу исторического жетона XIX века.
Глава государства в четверг приехал в Большой театр на торжественное собрание, посвященное X съезду театральных деятелей и 150-летию Союза театральных деятелей России. В ходе съезда Машков сообщил о решении переименовать Союз театральных деятелей в Российское театральное общество.
"Сегодня я хотел бы вручить Вам знак Российского театрального общества под номером один. Он был восстановлен по образцу исторического жетона Общества взаимного вспоможения русских артистов 1876 года. Этот знак, Владимир Владимирович, как выражение нашей искренней признательности, уважения и благодарности от всего Российского театрального общества", - обратился Машков к Путину в ходе торжественного мероприятия.
Он также поблагодарил президента за внимание к отечественному театру.
Владимир Путин в свою очередь вручил коллективу Российского театрального общества орден "За заслуги в культуре и искусстве".
Орден был присужден за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Почетную награду из рук президента принял Владимир Машков.
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Владимир Путин (политик)РоссияВладимир МашковТеатрНовости
 
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