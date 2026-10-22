https://crimea.ria.ru/20261022/putinu-vruchili-pochetnyy-znak-rossiyskogo-teatralnogo-obschestva-pod-nomerom-1-1160444399.html

Путину вручили почетный знак Российского театрального общества под номером 1

Путину вручили почетный знак Российского театрального общества под номером 1 - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Путину вручили почетный знак Российского театрального общества под номером 1

Народный артист России, председатель Российского театрального общества (РТО) Владимир Машков вручил президенту РФ Владимиру Путину первый почетный знак РТО,... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T21:26

2026-10-22T21:26

2026-10-22T21:26

владимир путин (политик)

россия

владимир машков

театр

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Народный артист России, председатель Российского театрального общества (РТО) Владимир Машков вручил президенту РФ Владимиру Путину первый почетный знак РТО, воссозданный по образцу исторического жетона XIX века.Глава государства в четверг приехал в Большой театр на торжественное собрание, посвященное X съезду театральных деятелей и 150-летию Союза театральных деятелей России. В ходе съезда Машков сообщил о решении переименовать Союз театральных деятелей в Российское театральное общество.Он также поблагодарил президента за внимание к отечественному театру.Владимир Путин в свою очередь вручил коллективу Российского театрального общества орден "За заслуги в культуре и искусстве".Орден был присужден за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Почетную награду из рук президента принял Владимир Машков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, владимир машков, театр, новости