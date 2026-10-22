https://crimea.ria.ru/20261022/putin-zayavleniya-evropy-ob-ugroze-voyny-s-rf--politicheskaya-shizofreniya-1160444566.html

Путин: заявления Европы об угрозе войны с РФ – политическая шизофрения

Путин: заявления Европы об угрозе войны с РФ – политическая шизофрения - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Путин: заявления Европы об угрозе войны с РФ – политическая шизофрения

Россия не готовится ни к какой войне с Европой, заявления западных политиков о подготовке такого конфликта является политической шизофренией. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T21:34

2026-10-22T21:34

2026-10-22T21:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Россия не готовится ни к какой войне с Европой, заявления западных политиков о подготовке такого конфликта является политической шизофренией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин выразил надежду, что эта тенденция пройдет, поскольку для всех стало очевидно, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое положение нереально.Те люди, которые стремились к стратегическому поражению России, осознают реалии современной жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией, добавил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, европа, политика, новости, внешняя политика, новости, безопасность