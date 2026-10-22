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Путин: заявления Европы об угрозе войны с РФ – политическая шизофрения
Путин: заявления Европы об угрозе войны с РФ – политическая шизофрения - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Путин: заявления Европы об угрозе войны с РФ – политическая шизофрения
Россия не готовится ни к какой войне с Европой, заявления западных политиков о подготовке такого конфликта является политической шизофренией. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T21:34
2026-10-22T21:34
2026-10-22T21:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Россия не готовится ни к какой войне с Европой, заявления западных политиков о подготовке такого конфликта является политической шизофренией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин выразил надежду, что эта тенденция пройдет, поскольку для всех стало очевидно, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое положение нереально.Те люди, которые стремились к стратегическому поражению России, осознают реалии современной жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией, добавил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Путин: заявления Европы об угрозе войны с РФ – политическая шизофрения
Путин назвал политической шизофренией заявления Запада об "угрозе войны" с Россией
21:34 22.10.2026 (обновлено: 21:53 22.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Россия не готовится ни к какой войне с Европой, заявления западных политиков о подготовке такого конфликта является политической шизофренией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как мы видим сегодня, в европейских странах развернули антироссийскую кампанию по всем направлениям. А сейчас еще и говорят постоянно об угрозе со стороны России и о начале подготовки к войне с Россией, что, на мой взгляд, является какой-то политической шизофренией", - сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Путин выразил надежду, что эта тенденция пройдет, поскольку для всех стало очевидно, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое положение нереально.
Те люди, которые стремились к стратегическому поражению России, осознают реалии современной жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией, добавил президент.
"Это соответствует интересам их народов. Потому что если посмотреть на процессы, происходящие в той же Европе, становится очевидным, что воевать с Россией народы Европы не хотят. Хочу, чтобы и нас услышали: и мы не хотим, мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой", - подчеркнул российский лидер.
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