https://crimea.ria.ru/20261022/putin-predlozhil-meru-vladivostoka-shestakovu-vozglavit-primore-1160433496.html
Путин предложил мэру Владивостока Шестакову возглавить Приморье
Путин предложил мэру Владивостока Шестакову возглавить Приморье - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Путин предложил мэру Владивостока Шестакову возглавить Приморье
Президент России Владимир Путин в четверг встретился с мэром Владивостока Константином Шестаковым и предложил ему возглавить Приморский край. Стенограмма... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T18:51
2026-10-22T18:51
2026-10-22T18:51
владимир путин (политик)
приморский край
политика
россия
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160433380_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_414e31b3103369bea9e72703ede07a9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с мэром Владивостока Константином Шестаковым и предложил ему возглавить Приморский край. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля."Владимир Владимирович, благодарю Вас. Доверие оправдаю", - ответил Шестаков.После встречи президент подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.Олег Кожемяко, ранее возглавлявший Приморский край, был назначен вице-премьером – полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).Константин Шестаков родился 23 сентября 1982 года во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "Мировая экономика", и с 2010 года занимал должности в администрации Приморского края. В 2019 году был назначен врио вице-губернатора Приморского края, а 29 июля 2021 года был избран главой Владивостока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
приморский край
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160433380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_925fe6837d17bf520c6a9fbacfb94e55.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), приморский край, политика, россия, новости
Путин предложил мэру Владивостока Шестакову возглавить Приморье
Путин назначил мэра Владивостока Шестакова врио губернатора Приморского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с мэром Владивостока Константином Шестаковым и предложил ему возглавить Приморский край. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"У Вас до сих пор все получалось, и мне кажется, что и на месте с более высоким уровнем ответственности должно все тоже получаться. Напрямую – а Вы это умеете делать – нужно оставаться в контакте с людьми, уже, конечно, не только во Владивостоке, но и во всем Приморском крае", - сказал российский лидер, обращаясь к мэру Владивостока.
"Владимир Владимирович, благодарю Вас. Доверие оправдаю", - ответил Шестаков.
После встречи президент подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.
Олег Кожемяко, ранее возглавлявший Приморский край, был назначен вице-премьером – полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Константин Шестаков родился 23 сентября 1982 года во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "Мировая экономика", и с 2010 года занимал должности в администрации Приморского края. В 2019 году был назначен врио вице-губернатора Приморского края, а 29 июля 2021 года был избран главой Владивостока.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.