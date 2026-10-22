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Путин предложил мэру Владивостока Шестакову возглавить Приморье - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Путин предложил мэру Владивостока Шестакову возглавить Приморье
Путин предложил мэру Владивостока Шестакову возглавить Приморье - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Путин предложил мэру Владивостока Шестакову возглавить Приморье
Президент России Владимир Путин в четверг встретился с мэром Владивостока Константином Шестаковым и предложил ему возглавить Приморский край. Стенограмма... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T18:51
2026-10-22T18:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с мэром Владивостока Константином Шестаковым и предложил ему возглавить Приморский край. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля."Владимир Владимирович, благодарю Вас. Доверие оправдаю", - ответил Шестаков.После встречи президент подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.Олег Кожемяко, ранее возглавлявший Приморский край, был назначен вице-премьером – полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).Константин Шестаков родился 23 сентября 1982 года во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "Мировая экономика", и с 2010 года занимал должности в администрации Приморского края. В 2019 году был назначен врио вице-губернатора Приморского края, а 29 июля 2021 года был избран главой Владивостока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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владимир путин (политик), приморский край, политика, россия, новости
Путин предложил мэру Владивостока Шестакову возглавить Приморье

Путин назначил мэра Владивостока Шестакова врио губернатора Приморского края

18:51 22.10.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с Константином Шестаковым
Встреча президента Владимира Путина с Константином Шестаковым
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с мэром Владивостока Константином Шестаковым и предложил ему возглавить Приморский край. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"У Вас до сих пор все получалось, и мне кажется, что и на месте с более высоким уровнем ответственности должно все тоже получаться. Напрямую – а Вы это умеете делать – нужно оставаться в контакте с людьми, уже, конечно, не только во Владивостоке, но и во всем Приморском крае", - сказал российский лидер, обращаясь к мэру Владивостока.
"Владимир Владимирович, благодарю Вас. Доверие оправдаю", - ответил Шестаков.
После встречи президент подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.
Олег Кожемяко, ранее возглавлявший Приморский край, был назначен вице-премьером – полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Константин Шестаков родился 23 сентября 1982 года во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "Мировая экономика", и с 2010 года занимал должности в администрации Приморского края. В 2019 году был назначен врио вице-губернатора Приморского края, а 29 июля 2021 года был избран главой Владивостока.
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Владимир Путин (политик)Приморский крайПолитикаРоссияНовости
 
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