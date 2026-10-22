Путин предложил мэру Владивостока Шестакову возглавить Приморье

"У Вас до сих пор все получалось, и мне кажется, что и на месте с более высоким уровнем ответственности должно все тоже получаться. Напрямую – а Вы это умеете делать – нужно оставаться в контакте с людьми, уже, конечно, не только во Владивостоке, но и во всем Приморском крае", - сказал российский лидер, обращаясь к мэру Владивостока.