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Путин отметил званием директора Крымского театра кукол
Путин отметил званием директора Крымского театра кукол - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Путин отметил званием директора Крымского театра кукол
Директору Крымского академического театра кукол присвоено звание заслуженного работника культуры России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T10:22
2026-10-22T10:22
2026-10-22T10:22
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Директору Крымского академического театра кукол присвоено звание заслуженного работника культуры России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.Черный также имеет звание заслуженного работника культуры АРК.Ранее сообщалось, что к январю 2027 года Крымский государственный центр детского театрального искусства в Симферополе предстанет перед маленькими зрителями и их родителями. Там будет сцена, которая будет подниматься и опускаться на разных уровнях, лифты и места для маломобильных, белый мрамор холла и хрустальные люстры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мрамор и сцена из 4-х частей: каким будет новый театр кукол в СимферополеКрымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуостроваЦентр детского театрального искусства в Крыму украшают уникальной лепниной
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), театр, крымский академический театр кукол, новости крыма
Путин отметил званием директора Крымского театра кукол
Директор Крымского театра кукол стал заслуженным работником культуры России