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"Пушкинская карта": молодежь потратила 8 миллиардов на культурный досуг
"Пушкинская карта": молодежь потратила 8 миллиардов на культурный досуг - РИА Новости Крым, 22.10.2026
"Пушкинская карта": молодежь потратила 8 миллиардов на культурный досуг
Более 8 миллиардов рублей потратили россияне на культурные мероприятия по "Пушкинской карте" с начала года. Об этом сообщила статс-секретарь – заместитель... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T16:38
2026-10-22T16:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Более 8 миллиардов рублей потратили россияне на культурные мероприятия по "Пушкинской карте" с начала года. Об этом сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева на заседании комиссии Государственного совета по направлению "Семья" в четверг.Замминистра также напомнила, что 2026 год стал годом пятилетия действия программы "Пушкинская карта".Во Всероссийской программе "Пушкинская карта" участвуют более 50 крымских учреждений сферы культуры и искусств, в том числе 24 музея, сообщала ранее пресс-служба министерства культуры региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Пушкинская карта в КрымуСмартфон вместо бумаг: в музеях и театрах Крыма ввели QR-код для льготВ Крыму в I квартале потратили по "Пушкинской карте" 46 млн рублей
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россия, культура, искусство , общество, пушкинская карта, новости, министерство культуры россии
"Пушкинская карта": молодежь потратила 8 миллиардов на культурный досуг
В России молодежь потратила 8 млрд рублей на концерты и спектакли по "Пушкинской карте"