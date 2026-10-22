https://crimea.ria.ru/20261022/pushkinskaya-karta-molodezh-potratila-8-milliardov-na-kulturnyy-dosug-1160428153.html

"Пушкинская карта": молодежь потратила 8 миллиардов на культурный досуг

"Пушкинская карта": молодежь потратила 8 миллиардов на культурный досуг - РИА Новости Крым, 22.10.2026

"Пушкинская карта": молодежь потратила 8 миллиардов на культурный досуг

Более 8 миллиардов рублей потратили россияне на культурные мероприятия по "Пушкинской карте" с начала года. Об этом сообщила статс-секретарь – заместитель... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T16:38

2026-10-22T16:38

2026-10-22T16:38

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министерство культуры россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Более 8 миллиардов рублей потратили россияне на культурные мероприятия по "Пушкинской карте" с начала года. Об этом сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева на заседании комиссии Государственного совета по направлению "Семья" в четверг.Замминистра также напомнила, что 2026 год стал годом пятилетия действия программы "Пушкинская карта".Во Всероссийской программе "Пушкинская карта" участвуют более 50 крымских учреждений сферы культуры и искусств, в том числе 24 музея, сообщала ранее пресс-служба министерства культуры региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Пушкинская карта в КрымуСмартфон вместо бумаг: в музеях и театрах Крыма ввели QR-код для льготВ Крыму в I квартале потратили по "Пушкинской карте" 46 млн рублей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, культура, искусство , общество, пушкинская карта, новости, министерство культуры россии