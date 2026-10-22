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Погода в Крыму на четверг

Погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Погода в Крыму на четверг

В четверг погоду в Крыму определяет область высокого атмосферного давления. Установится золотая осень. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.10.2026

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2026-10-22T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму определяет область высокого атмосферного давления. Установится золотая осень. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью утром местами туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...15, днем +16...18.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Ночью столбики термометров покажут +11...15 градусов, днем ожидается переменная облачность и до +21.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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