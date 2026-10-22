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Погода в Крыму на четверг
Погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Погода в Крыму на четверг
В четверг погоду в Крыму определяет область высокого атмосферного давления. Установится золотая осень. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T00:01
2026-10-22T00:01
2026-10-22T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму определяет область высокого атмосферного давления. Установится золотая осень. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью утром местами туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...15, днем +16...18.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Ночью столбики термометров покажут +11...15 градусов, днем ожидается переменная облачность и до +21.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в Крыму на четверг
Погода в Крыму на четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму определяет область высокого атмосферного давления. Установится золотая осень. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…13; днем +18…21, в горах +9…14", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +21...23.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью утром местами туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...15, днем +16...18.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Ночью столбики термометров покажут +11...15 градусов, днем ожидается переменная облачность и до +21.
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