Рейтинг@Mail.ru
Подтоплены 10 частных домов и многоэтажка: что происходит в Кореизе сегодня - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261022/podtopleny-10-chastnykh-domov-i-mnogoetazhka-chto-proiskhodit-v-koreize-segodnya-1160417788.html
Подтоплены 10 частных домов и многоэтажка: что происходит в Кореизе сегодня
Подтоплены 10 частных домов и многоэтажка: что происходит в Кореизе сегодня - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Подтоплены 10 частных домов и многоэтажка: что происходит в Кореизе сегодня
В Кореизе в четверг остаются подтопленными 10 частных домов и одна многоэтажка. Для защиты критически важных объектов возводятся временные дамбы из мешков с... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T13:44
2026-10-22T13:44
кореиз
подтопления в кореизе
крым
большая ялта
паводки
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
стихия
погода
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160417668_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_27196dbf99cca9a1c55932f8f1e2d770.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Кореизе в четверг остаются подтопленными 10 частных домов и одна многоэтажка. Для защиты критически важных объектов возводятся временные дамбы из мешков с песком. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Кроме того, для защиты критически важных объектов в поселке возводятся временные дамбы из мешков с песком. В работах задействована тяжелая механизированная техника, уточнили в МЧС.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.В четверг утром в МЧС сообщили о стабилизации ситуации с паводком в Ялте. Всего за период ЧС произошло подтопление 21 частного домовладения, двух многоквартирных домов, 10 человек были эвакуированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кореиз
крым
большая ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160417668_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_41832a691f15b75a7ed23c29a826b1d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кореиз, подтопления в кореизе , крым, большая ялта, паводки, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, стихия, погода, погода в крыму
Подтоплены 10 частных домов и многоэтажка: что происходит в Кореизе сегодня

В Кореизе вода подтопила 10 частных домов и многоэтажку

13:44 22.10.2026
 
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПоследствия паводка в Большой Ялте
Последствия паводка в Большой Ялте
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Кореизе в четверг остаются подтопленными 10 частных домов и одна многоэтажка. Для защиты критически важных объектов возводятся временные дамбы из мешков с песком. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
"В Кореизе на данный момент подтопленными остаются 10 частных домовладений и один многоквартирный дом. Спасатели в круглосуточном режиме укрепляют береговые линии расчищают русла рек от камней и крупного мусора", - говорится в сообщении.
Кроме того, для защиты критически важных объектов в поселке возводятся временные дамбы из мешков с песком. В работах задействована тяжелая механизированная техника, уточнили в МЧС.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
В четверг утром в МЧС сообщили о стабилизации ситуации с паводком в Ялте. Всего за период ЧС произошло подтопление 21 частного домовладения, двух многоквартирных домов, 10 человек были эвакуированы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КореизПодтопления в КореизеКрымБольшая ЯлтаПаводкиГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаСтихияПогодаПогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55В Феодосии громко: что происходит в городе
14:29Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму
14:14На капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублей
13:44Подтоплены 10 частных домов и многоэтажка: что происходит в Кореизе сегодня
13:34Самая сложная ситуация на ЮБК: Алупка тонет из-за паводков
13:27Ситуация на Крымском мосту - с обеих сторон стоят очереди
13:15НАТО наращивает военные силы у российско-белорусской границы
13:04Армия России берет новые рубежи и бьет врага – что происходит в зоне СВО
12:52Лантратова предложила Симоньян возглавить Общественный совет
12:32Россия и Украина провели обмен телами военных
12:26Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе
12:13Освобожден еще один населенный пункт в Запорожской области
11:59От 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку теракта
11:50В Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии
11:43Когда в Феодосии включат отопление
11:35В массовом ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человека
11:22Планировал взорвать авто: фигуранту дела о покушении на главу Крыма дали 18 лет
11:12На Крымском мосту образовалась очередь
10:56Угроза обвалов на Учан-Су миновала – тропа к водопаду открыта
10:48Ордена и медали: Путин наградил Малышеву и Савельева
Лента новостейМолния