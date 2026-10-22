Подтоплены 10 частных домов и многоэтажка: что происходит в Кореизе сегодня
В Кореизе вода подтопила 10 частных домов и многоэтажку
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПоследствия паводка в Большой Ялте
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Кореизе в четверг остаются подтопленными 10 частных домов и одна многоэтажка. Для защиты критически важных объектов возводятся временные дамбы из мешков с песком. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
"В Кореизе на данный момент подтопленными остаются 10 частных домовладений и один многоквартирный дом. Спасатели в круглосуточном режиме укрепляют береговые линии расчищают русла рек от камней и крупного мусора", - говорится в сообщении.
Кроме того, для защиты критически важных объектов в поселке возводятся временные дамбы из мешков с песком. В работах задействована тяжелая механизированная техника, уточнили в МЧС.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
В четверг утром в МЧС сообщили о стабилизации ситуации с паводком в Ялте. Всего за период ЧС произошло подтопление 21 частного домовладения, двух многоквартирных домов, 10 человек были эвакуированы.