https://crimea.ria.ru/20261022/planiroval-vzorvat-avto-figurantu-dela-o-pokushenii-na-glavu-kryma-dali-18-let-1160409951.html

Планировал взорвать авто: фигуранту дела о покушении на главу Крыма дали 18 лет

Планировал взорвать авто: фигуранту дела о покушении на главу Крыма дали 18 лет - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Планировал взорвать авто: фигуранту дела о покушении на главу Крыма дали 18 лет

Вынесен приговор мужчине, причастному к организации покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Злоумышленник входил в состав преступной группы, которая... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T11:22

2026-10-22T11:22

2026-10-22T11:41

теракт

приговор

южный окружной военный суд

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Вынесен приговор мужчине, причастному к организации покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Злоумышленник входил в состав преступной группы, которая планирована подрыв автомобиля главы республики. Об этом сообщает Южный окружной военный суд в своем канале в МАКС. Покушение на Аксенова организовал гражданин Украины. В период с 24 февраля 2022 года по 8 мая 2023 года он создал организованную группу для подготовки теракта. Подрыв автомобиля главы Крыма планировался в период с 8 мая 2023 года по 29 февраля 2024 года в Симферополе с помощью радиоуправляемого самодельного взрывного устройства. Злоумышленников вовремя выявили и задержали. Шестеро фигурантов уже получили от 19 до 27 лет лишения свободы."Подсудимый в составе организованной группы должен был перемещать, хранить орудия и средства совершения преступлений, оказать содействие другим членам организованной группы - предоставлять в их распоряжение информацию, средства совершения преступления и устранять препятствия при совершении планируемого преступления", – говорится в сообщении.В Крым злоумышленник прибыл из Киевской области Украины в 2023 году, арендовал помещение в Симферополе, незаконно приобрел взрывное устройство, передатчик, приемник и элемент питания. Место хранения самодельного взрывного устройства обнаружили оперативники в феврале 2024 года и пресекли деятельность мужчины.В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме. Также его обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытались убить министра и замминистра: в Запорожской области суд вынес приговорыПрокурор запросил 22 года фигуранту дела о покушении на Сергея АксеноваФСБ сорвала покушение на главу оборонного предприятия Белгорода

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, приговор, южный окружной военный суд, крым, сергей аксенов