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Паводки в Крыму: группировка МЧС увеличена до 300 человек - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Паводки в Крыму: группировка МЧС увеличена до 300 человек
Паводки в Крыму: группировка МЧС увеличена до 300 человек - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Паводки в Крыму: группировка МЧС увеличена до 300 человек
Группировка сил и средств для ликвидации паводков в Большой Ялте увеличена до 300 человек и 50 единиц техники. Об этом сообщила в четверг пресс-служба крымского РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T17:09
2026-10-22T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Группировка сил и средств для ликвидации паводков в Большой Ялте увеличена до 300 человек и 50 единиц техники. Об этом сообщила в четверг пресс-служба крымского главка МЧС России.В Алупке, где река Хара-Баир вышла из берегов, спасатели экстренно построили временную дамбу. Это позволило отвести мощный поток воды от западных ворот Воронцовского дворца, отметили в ведомстве.Сейчас сотрудники МЧС России и спасатели "Крым-Спас" совместно с администрацией продолжают укреплять береговые линии мешками с песком, расчищать русло реки Хара-Баир от камней и крупного мусора, а также прочищать ливневые канализации для ускорения водоотведения.Для обеспечения безопасности и работы техники силами ГАИ перекрыт участок дороги на Севастопольском шоссе в районе Алупки, добавили в МЧС.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуируют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти фонды: в Ялте просушивают стены историко-литературного музея после потопаМощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепленияЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали технику
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Паводки в Крыму: группировка МЧС увеличена до 300 человек

Группировка сил для ликвидации последствий паводков в Ялте увеличена до 300 человек - МЧС

17:09 22.10.2026 (обновлено: 17:10 22.10.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПодтопления в Большой Ялте
Подтопления в Большой Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Группировка сил и средств для ликвидации паводков в Большой Ялте увеличена до 300 человек и 50 единиц техники. Об этом сообщила в четверг пресс-служба крымского главка МЧС России.
"300 человек и более 50 единиц техники задействованы в ликвидации последствий паводков в Большой Ялте", - говорится в сообщении.
В Алупке, где река Хара-Баир вышла из берегов, спасатели экстренно построили временную дамбу. Это позволило отвести мощный поток воды от западных ворот Воронцовского дворца, отметили в ведомстве.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПодтопления в Большой Ялте
Подтопления в Большой Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Подтопления в Большой Ялте
Сейчас сотрудники МЧС России и спасатели "Крым-Спас" совместно с администрацией продолжают укреплять береговые линии мешками с песком, расчищать русло реки Хара-Баир от камней и крупного мусора, а также прочищать ливневые канализации для ускорения водоотведения.
Жителям четырех частных домов в Алупке предложили эвакуироваться на период проведения аварийно-восстановительных работ.
Для обеспечения безопасности и работы техники силами ГАИ перекрыт участок дороги на Севастопольском шоссе в районе Алупки, добавили в МЧС.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПодтопления в Большой Ялте
Подтопления в Большой Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Подтопления в Большой Ялте
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуируют.
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КрымБольшая ЯлтаПодтопленияПаводкиСтихияПогода в КрымуНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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