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От 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку теракта - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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От 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку теракта
От 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку теракта - РИА Новости Крым, 22.10.2026
От 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку теракта
Вынесены приговоры троим жителям Запорожской области, которые хотели подорвать газораспределительную станцию в Бердянске по заданию кураторов из СБУ. Мужчины... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T11:59
2026-10-22T11:59
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
запорожская область
бердянск
теракт
новости
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Вынесены приговоры троим жителям Запорожской области, которые хотели подорвать газораспределительную станцию в Бердянске по заданию кураторов из СБУ. Мужчины получили от 17 до 19 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России."Осуждены трое жителей региона, предпринявших попытку осуществить диверсию на газораспределительной станции города Бердянска", - говорится в сообщении.Речь идет о трех гражданах России возрастом 61 год, 36 и 57 лет. По данным ведомства, в 2022 году они вступили в диверсионное сообщество, созданное и курируемое с территории Украины. По заданию представителя СБУ они собирали и передавали сведения об объектах жизнеобеспечения Бердянска, а затем получили задание подорвать газораспределительную сеть на территории города.Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд осудил на длительные сроки 27-летнего гражданина России и его 26-летнюю сожительницу за попытку подрыва железнодорожного полотна в Ленинском районе Крыма и планирование взрыва автомобиля с начальником службы вспомогательного флота ЧФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в ВоронежеКиев завербовал жителя Забайкалья для поджога отделения партии на выборахРоссиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбове
запорожская область
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Новости
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), запорожская область, бердянск, теракт, новости, приговор
От 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку теракта

Троим жителям Запорожской области дали от 17 до 19 лет тюрьмы за подготовку теракта

11:59 22.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Вынесены приговоры троим жителям Запорожской области, которые хотели подорвать газораспределительную станцию в Бердянске по заданию кураторов из СБУ. Мужчины получили от 17 до 19 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
"Осуждены трое жителей региона, предпринявших попытку осуществить диверсию на газораспределительной станции города Бердянска", - говорится в сообщении.
Речь идет о трех гражданах России возрастом 61 год, 36 и 57 лет. По данным ведомства, в 2022 году они вступили в диверсионное сообщество, созданное и курируемое с территории Украины. По заданию представителя СБУ они собирали и передавали сведения об объектах жизнеобеспечения Бердянска, а затем получили задание подорвать газораспределительную сеть на территории города.
Фигурантов задержали при попытке осуществления подрыва, самодельное взрывное устройство оперативники обезвредили на месте. По решению суда мужчин приговорили к срокам от 17 до 19 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд осудил на длительные сроки 27-летнего гражданина России и его 26-летнюю сожительницу за попытку подрыва железнодорожного полотна в Ленинском районе Крыма и планирование взрыва автомобиля с начальником службы вспомогательного флота ЧФ.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Запорожская областьБердянскТерактНовостиПриговор
 
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