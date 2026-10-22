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Освобожден еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Освобожден еще один населенный пункт в Запорожской области
Освобожден еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Освобожден еще один населенный пункт в Запорожской области
Армия России освободила Мировку в Запорожской области. Об этом сообщили в четверг, 22 октября, в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T12:13
2026-10-22T12:15
новости сво
министерство обороны рф
запорожская область
группировка войск "восток"
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Армия России освободила Мировку в Запорожской области. Об этом сообщили в четверг, 22 октября, в Министерстве обороны России.Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области.16 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что с начала года российские военные освободили 6,5 тысяч квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Тимошевку в Запорожской областиПродвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУПутину доложили о наступлении ВС России и разгроме большой группировки ВСУ - главное
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новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, группировка войск "восток", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Освобожден еще один населенный пункт в Запорожской области

Мировка в Запорожской области перешла под контроль российских сил

12:13 22.10.2026 (обновлено: 12:15 22.10.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобровольческий корпус Южной группировки войск ВС РФ
Добровольческий корпус Южной группировки войск ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Армия России освободила Мировку в Запорожской области. Об этом сообщили в четверг, 22 октября, в Министерстве обороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Мировка Запорожской области", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области.
16 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что с начала года российские военные освободили 6,5 тысяч квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.
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Новости СВОМинистерство обороны РФЗапорожская областьГруппировка войск "Восток"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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