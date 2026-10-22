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Освобожден еще один населенный пункт в Запорожской области

Освобожден еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Освобожден еще один населенный пункт в Запорожской области

Армия России освободила Мировку в Запорожской области. Об этом сообщили в четверг, 22 октября, в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T12:13

2026-10-22T12:13

2026-10-22T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Армия России освободила Мировку в Запорожской области. Об этом сообщили в четверг, 22 октября, в Министерстве обороны России.Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области.16 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что с начала года российские военные освободили 6,5 тысяч квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Тимошевку в Запорожской областиПродвижение ВС России ускорилось: уничтожена двухтысячная группировка ВСУПутину доложили о наступлении ВС России и разгроме большой группировки ВСУ - главное

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, группировка войск "восток", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу