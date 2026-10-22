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Ордена и медали: Путин наградил Малышеву и Савельева - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Ордена и медали: Путин наградил Малышеву и Савельева
Ордена и медали: Путин наградил Малышеву и Савельева - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Ордена и медали: Путин наградил Малышеву и Савельева
Ведущие Первого канала Елена Малышева и Екатерина Андреева удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ подписал президент... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T10:48
2026-10-22T10:48
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Ведущие Первого канала Елена Малышева и Екатерина Андреева удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.В документе указано, что знак отличия присвоен "за заслуги в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу".Также Путин наградил заместителя председателя правительства - руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко и депутата Госдумы, бывшего вице-премьера Виталия Савельева. Им присвоен орден "За заслуги перед Отечеством" II степени "за большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу", говорится в тексте документа, размещенного на официальном портале правовой информации.Кроме того, президент России наградил актрису, декана факультета Института современного искусства Ольгу Дроздову медалью "За труды в культуре и искусстве".Волонтер Артем Михрабов из Дагестана, который помогал пострадавшим от паводка, отмечен медалью "За спасение погибавших". Мужчина награжден посмертно "за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга".Ранее сообщалось, что директору Крымского академического театра кукол присвоено звание заслуженного работника культуры России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), награды, культура, россия, новости, виталий савельев
Ордена и медали: Путин наградил Малышеву и Савельева

Путин наградил орденами ведущих Первого канала и депутата Госдумы

10:48 22.10.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Ведущие Первого канала Елена Малышева и Екатерина Андреева удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
В документе указано, что знак отличия присвоен "за заслуги в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу".
Также Путин наградил заместителя председателя правительства - руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко и депутата Госдумы, бывшего вице-премьера Виталия Савельева. Им присвоен орден "За заслуги перед Отечеством" II степени "за большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу", говорится в тексте документа, размещенного на официальном портале правовой информации.
Кроме того, президент России наградил актрису, декана факультета Института современного искусства Ольгу Дроздову медалью "За труды в культуре и искусстве".
Волонтер Артем Михрабов из Дагестана, который помогал пострадавшим от паводка, отмечен медалью "За спасение погибавших". Мужчина награжден посмертно "за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга".
Ранее сообщалось, что директору Крымского академического театра кукол присвоено звание заслуженного работника культуры России.
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Владимир Путин (политик)НаградыКультураРоссияНовостиВиталий Савельев
 
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