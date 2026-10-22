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Новости Крыма: главное на утро 22 октября 2026 - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Новости Крыма: главное на утро 22 октября 2026
Новости Крыма: главное на утро 22 октября 2026 - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Новости Крыма: главное на утро 22 октября 2026
В Крыму ночью дважды объявляли беспилотную опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост работал в штатном... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T07:45
2026-10-22T07:45
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крым
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юбк
крымский мост
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
подтопления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью дважды объявляли беспилотную опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост работал в штатном режиме - утром в четверг проезд по мостовому переходу свободен.Главное в Крыму и Севастополе на утро 22 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на четверг дважды объявляли беспилотную опасность.Отбой дали в 2.30.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром в четверг нет.На Южном берегу Крыма продолжают ликвидировать последствия паводков, вызванных рекордными ливнями. Представители муниципальной власти работают совместно с МЧС России, "Крым-СПАС", МВД, Минобороны и местными жителями.Как сообщила и.о. мэра Ялты Светлана Шевченко, на подтопленных территориях сейчас в первую очередь проводят водоотводные работы. После снижения уровня воды можно будет приступить к ее откачке.В Кореизе на сегодняшний день вывезено 895 кубометров грунта, сотрудники "Крымэнерго" работают над восстановлением электроснабжения.В поселке Голубой Залив, подтопленном накануне, организован отвод дождевых вод от жилых домов, выполнены работы по устройству дамбы.Все дежурные на местах и пострадавшие жители обеспечены трехразовым горячим питанием и питьевой водой, добавила Шевченко.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Морской пассажирский транспорт работает штатно, сообщили в департаменте транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, новости севастополя, юбк, крымский мост, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, подтопления
Новости Крыма: главное на утро 22 октября 2026

Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 22 октября 2026

07:45 22.10.2026
 
© Национальный парк "Крымский" в ВКНациональный парк "Крымский"
Национальный парк Крымский
© Национальный парк "Крымский" в ВК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью дважды объявляли беспилотную опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост работал в штатном режиме - утром в четверг проезд по мостовому переходу свободен.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 22 октября - в подборке РИА Новости Крым.

Новости Крыма

На территории Крыма в ночь на четверг дважды объявляли беспилотную опасность.
"Беспилотная опасность в Республике Крым! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации", - говорилось в сообщении крымского главка МЧС России.
Отбой дали в 2.30.
Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром в четверг нет.
На Южном берегу Крыма продолжают ликвидировать последствия паводков, вызванных рекордными ливнями. Представители муниципальной власти работают совместно с МЧС России, "Крым-СПАС", МВД, Минобороны и местными жителями.
Как сообщила и.о. мэра Ялты Светлана Шевченко, на подтопленных территориях сейчас в первую очередь проводят водоотводные работы. После снижения уровня воды можно будет приступить к ее откачке.
"В троллейбусном парке обстановка стабилизировалась, силами 15 единиц техники вывезено порядка тысячи тонн грунта. Здесь продолжается укрепление береговой линии реки Дерекойка", - написала она в своем канале в МАКС.
В Кореизе на сегодняшний день вывезено 895 кубометров грунта, сотрудники "Крымэнерго" работают над восстановлением электроснабжения.
В поселке Голубой Залив, подтопленном накануне, организован отвод дождевых вод от жилых домов, выполнены работы по устройству дамбы.
Все дежурные на местах и пострадавшие жители обеспечены трехразовым горячим питанием и питьевой водой, добавила Шевченко.
На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.

Новости Севастополя

В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.
Морской пассажирский транспорт работает штатно, сообщили в департаменте транспорта.
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