https://crimea.ria.ru/20261022/novosti-kryma-glavnoe-na-utro-22-oktyabrya-2026-1160402099.html

Новости Крыма: главное на утро 22 октября 2026

Новости Крыма: главное на утро 22 октября 2026 - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Новости Крыма: главное на утро 22 октября 2026

В Крыму ночью дважды объявляли беспилотную опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост работал в штатном... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T07:45

2026-10-22T07:45

2026-10-22T07:45

новости крыма

крым

новости севастополя

юбк

крымский мост

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

подтопления

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/15/1160380938_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_473291e2229a76d488c9b4dacbf378ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью дважды объявляли беспилотную опасность. В Севастополе ночь прошла спокойно, сирены воздушной тревоги не включали. Крымский мост работал в штатном режиме - утром в четверг проезд по мостовому переходу свободен.Главное в Крыму и Севастополе на утро 22 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на четверг дважды объявляли беспилотную опасность.Отбой дали в 2.30.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром в четверг нет.На Южном берегу Крыма продолжают ликвидировать последствия паводков, вызванных рекордными ливнями. Представители муниципальной власти работают совместно с МЧС России, "Крым-СПАС", МВД, Минобороны и местными жителями.Как сообщила и.о. мэра Ялты Светлана Шевченко, на подтопленных территориях сейчас в первую очередь проводят водоотводные работы. После снижения уровня воды можно будет приступить к ее откачке.В Кореизе на сегодняшний день вывезено 895 кубометров грунта, сотрудники "Крымэнерго" работают над восстановлением электроснабжения.В поселке Голубой Залив, подтопленном накануне, организован отвод дождевых вод от жилых домов, выполнены работы по устройству дамбы.Все дежурные на местах и пострадавшие жители обеспечены трехразовым горячим питанием и питьевой водой, добавила Шевченко.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Морской пассажирский транспорт работает штатно, сообщили в департаменте транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

юбк

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости севастополя, юбк, крымский мост, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, подтопления