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Назначен новый глава крымского управления Ростехнадзора
Назначен новый глава крымского управления Ростехнадзора - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Назначен новый глава крымского управления Ростехнадзора
Крым с рабочим визитом посетил руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий. Он осмотрел строительные площадки объектов республики и представил нового главу... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T15:37
2026-10-22T15:37
2026-10-22T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Крым с рабочим визитом посетил руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий. Он осмотрел строительные площадки объектов республики и представил нового главу межрегионального управления федеральной службы, сообщили в Ростехнадзоре.Также Трембицкий обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым и первым замгубернатора Севастополя Алексеем Парикиным вопросы промышленной и энергетической безопасности, ход реализации федеральных строительных проектов, готовность регионов к осенне-зимнему периоду.Трембицкий представил нового руководителя межрегионального управления Ростехнадзора по Республике Крым и Севастополю – должность занял Владимир Немченко. Ранее он исполнял обязанности руководителя Запорожского управления Ростехнадзора.Ранее сообщалось, что Ростехнадзор создал 4 управления в новых регионах. Их деятельность сосредоточена на адаптации предприятий к исполнению требований российского законодательства. Приоритетное внимание уделяется проведению профилактических визитов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" появится новый комплекс на солнечной энергииКонтроль ядерной безопасности - Ростехнадзор проверил ЗАЭСЭкс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку
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крым, новости крыма, ростехнадзор, назначения
Назначен новый глава крымского управления Ростехнадзора
Новым главой управления Ростехнадзора по Крыму и Севастополю стал Владимир Немченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Крым с рабочим визитом посетил руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий. Он осмотрел строительные площадки объектов республики и представил нового главу межрегионального управления федеральной службы, сообщили в Ростехнадзоре.
"В ходе поездки руководитель Ростехнадзора осмотрел объекты капитального строительства в Керчи, строительные площадки Международного детского центра "Артек" и Севастопольского государственного театра оперы и балета, автотрассу Симферополь – Красноперекопск – Армянск", – говорится в сообщении.
Также Трембицкий обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым и первым замгубернатора Севастополя Алексеем Парикиным вопросы промышленной и энергетической безопасности, ход реализации федеральных строительных проектов, готовность регионов к осенне-зимнему периоду.
Трембицкий представил нового руководителя межрегионального управления Ростехнадзора по Республике Крым и Севастополю – должность занял Владимир Немченко. Ранее он исполнял обязанности руководителя Запорожского управления Ростехнадзора.
Ранее сообщалось, что Ростехнадзор создал 4 управления в новых регионах
. Их деятельность сосредоточена на адаптации предприятий к исполнению требований российского законодательства. Приоритетное внимание уделяется проведению профилактических визитов.
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