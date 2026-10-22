https://crimea.ria.ru/20261022/naznachen-novyy-glava-krymskogo-upravleniya-rostekhnadzora-1160426514.html

Назначен новый глава крымского управления Ростехнадзора

Назначен новый глава крымского управления Ростехнадзора - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Назначен новый глава крымского управления Ростехнадзора

Крым с рабочим визитом посетил руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий. Он осмотрел строительные площадки объектов республики и представил нового главу... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T15:37

2026-10-22T15:37

2026-10-22T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Крым с рабочим визитом посетил руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий. Он осмотрел строительные площадки объектов республики и представил нового главу межрегионального управления федеральной службы, сообщили в Ростехнадзоре.Также Трембицкий обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым и первым замгубернатора Севастополя Алексеем Парикиным вопросы промышленной и энергетической безопасности, ход реализации федеральных строительных проектов, готовность регионов к осенне-зимнему периоду.Трембицкий представил нового руководителя межрегионального управления Ростехнадзора по Республике Крым и Севастополю – должность занял Владимир Немченко. Ранее он исполнял обязанности руководителя Запорожского управления Ростехнадзора.Ранее сообщалось, что Ростехнадзор создал 4 управления в новых регионах. Их деятельность сосредоточена на адаптации предприятий к исполнению требований российского законодательства. Приоритетное внимание уделяется проведению профилактических визитов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" появится новый комплекс на солнечной энергииКонтроль ядерной безопасности - Ростехнадзор проверил ЗАЭСЭкс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ростехнадзор, назначения