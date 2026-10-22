https://crimea.ria.ru/20261022/nato-naraschivaet-voennye-sily-u-rossiysko-belorusskoy-granitsy-1160416527.html

НАТО наращивает военные силы у российско-белорусской границы

НАТО наращивает военные силы у российско-белорусской границы - РИА Новости Крым, 22.10.2026

НАТО наращивает военные силы у российско-белорусской границы

Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T13:15

2026-10-22T13:15

2026-10-22T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран в Минске.Он отметил, что Североатлантическим альянсом в 2027 году планируется довести до бригадного уровня восемь многонациональных батальонных тактических групп НАТО на восточном фланге блока.По мнению главы ведомства, Североатлантический альянс, Евросоюз и власти Украины идут по пути эскалации.По словам министра, "особую опасность представляет ускоренная милитаризация Европы, которая переводит промышленность на военные рельсы, готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил".Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что руководители Евросоюза и киевского режима стараются затянуть украинский конфликт, одновременно с этим НАТО начало подготовку своих вооруженных сил к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели Европы и США в отношении России совпадают – политолог"Слабоумие и отвага": Захарова оценила заявления НАТО по КалининградуВ НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе

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нато, россия, белоруссия, новости, андрей белоусов, министерство обороны рф