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НАТО наращивает военные силы у российско-белорусской границы - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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НАТО наращивает военные силы у российско-белорусской границы
НАТО наращивает военные силы у российско-белорусской границы - РИА Новости Крым, 22.10.2026
НАТО наращивает военные силы у российско-белорусской границы
Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T13:15
2026-10-22T13:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран в Минске.Он отметил, что Североатлантическим альянсом в 2027 году планируется довести до бригадного уровня восемь многонациональных батальонных тактических групп НАТО на восточном фланге блока.По мнению главы ведомства, Североатлантический альянс, Евросоюз и власти Украины идут по пути эскалации.По словам министра, "особую опасность представляет ускоренная милитаризация Европы, которая переводит промышленность на военные рельсы, готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил".Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что руководители Евросоюза и киевского режима стараются затянуть украинский конфликт, одновременно с этим НАТО начало подготовку своих вооруженных сил к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели Европы и США в отношении России совпадают – политолог"Слабоумие и отвага": Захарова оценила заявления НАТО по КалининградуВ НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе
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нато, россия, белоруссия, новости, андрей белоусов, министерство обороны рф
НАТО наращивает военные силы у российско-белорусской границы

НАТО наращивает военное присутствие у границ России и Белоруссии - Белоусов

13:15 22.10.2026
 
© AP Photo Vadim GhirdaЗападные войска
Западные войска - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© AP Photo Vadim Ghirda
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран в Минске.
"Наращивается коалиционное военное присутствие у наших границ", — сказал Белоусов.
Он отметил, что Североатлантическим альянсом в 2027 году планируется довести до бригадного уровня восемь многонациональных батальонных тактических групп НАТО на восточном фланге блока.
"Проводятся учения альянса с отработкой наступательных сценариев против наших стран", — подчеркнул министр обороны РФ.
По мнению главы ведомства, Североатлантический альянс, Евросоюз и власти Украины идут по пути эскалации.
"Сегодня военно-политическая обстановка вокруг наших стран остается сложной. Отмечаем стремительный рост напряженности и агрессивной деятельности Запада в отношении России и Белоруссии. НАТО, ЕС и киевский режим осознанно идут по пути эскалации", — сказал глава профильного ведомства.
По словам министра, "особую опасность представляет ускоренная милитаризация Европы, которая переводит промышленность на военные рельсы, готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил".
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что руководители Евросоюза и киевского режима стараются затянуть украинский конфликт, одновременно с этим НАТО начало подготовку своих вооруженных сил к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов.
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НАТОРоссияБелоруссияНовостиАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ
 
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