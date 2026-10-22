https://crimea.ria.ru/20261022/naselenie-ukrainy-sokratilos-do-28-millionov-chelovek-1160428522.html

Население Украины сократилось до 28 миллионов человек

Население Украины сократилось до 28 миллионов человек - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Население Украины сократилось до 28 миллионов человек

Население Украины по состоянию на середину 2026 года не превышает 28,5 миллиона человек. Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T16:51

2026-10-22T16:51

2026-10-22T16:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Население Украины по состоянию на середину 2026 года не превышает 28,5 миллиона человек. Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова в ходе выступления на Украинском женском конгрессе. Видеофрагмент ее выступления опубликовали украинские СМИ.По ее словам, за последнее время Украина потеряла около двух миллионов человек.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым ранее отмечала, что нынешняя Украина может фиксировать антирекорды в демографии ежегодно. Так, после государственного переворота в 2014 года в стране стали снижаться темпы рождаемости. Первый антирекорд был зафиксирован уже через год, когда в 2015-м рождаемость снизилась 12%. В последующие годы отрицательная динамика сохранялась. За первое полугодие 2026-го рождаемость упала еще на 16%. На каждого родившегося приходится четверо умерших. По сравнению с 1991 годом ежемесячная рождаемость упала почти в пять раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали "пугалками" слова Зеленского о 20 миллионах беженцев в ЕС35 лет "независимой" Украине: от 5-й экономики Европы до страны-концлагеряУкраина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения

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украина, в мире, демография, новости