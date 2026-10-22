Население Украины сократилось до 28 миллионов человек
Население Украины не превышает 28,5 миллиона человек – киевский социолог
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
© AP Photo Andrew Kravchenko
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Население Украины по состоянию на середину 2026 года не превышает 28,5 миллиона человек. Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова в ходе выступления на Украинском женском конгрессе. Видеофрагмент ее выступления опубликовали украинские СМИ.
"Несколько дней назад мы закончили работу над оценками численности населения на середину года (2026-го – ред.). Двадцать восемь с половиной (миллионов – ред.) уже", - сказала социолог.
По ее словам, за последнее время Украина потеряла около двух миллионов человек.
"Это не столько из-за гибели, сколько все же из-за выезда… Как бы там ни было, эти люди остались живыми", - добавила Либанова.
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым ранее отмечала, что нынешняя Украина может фиксировать антирекорды в демографии ежегодно. Так, после государственного переворота в 2014 года в стране стали снижаться темпы рождаемости. Первый антирекорд был зафиксирован уже через год, когда в 2015-м рождаемость снизилась 12%. В последующие годы отрицательная динамика сохранялась.
За первое полугодие 2026-го рождаемость упала еще на 16%. На каждого родившегося приходится четверо умерших. По сравнению с 1991 годом ежемесячная рождаемость упала почти в пять раз.
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