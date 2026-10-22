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Население Украины сократилось до 28 миллионов человек - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Население Украины сократилось до 28 миллионов человек
Население Украины сократилось до 28 миллионов человек - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Население Украины сократилось до 28 миллионов человек
Население Украины по состоянию на середину 2026 года не превышает 28,5 миллиона человек. Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T16:51
2026-10-22T16:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Население Украины по состоянию на середину 2026 года не превышает 28,5 миллиона человек. Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова в ходе выступления на Украинском женском конгрессе. Видеофрагмент ее выступления опубликовали украинские СМИ.По ее словам, за последнее время Украина потеряла около двух миллионов человек.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым ранее отмечала, что нынешняя Украина может фиксировать антирекорды в демографии ежегодно. Так, после государственного переворота в 2014 года в стране стали снижаться темпы рождаемости. Первый антирекорд был зафиксирован уже через год, когда в 2015-м рождаемость снизилась 12%. В последующие годы отрицательная динамика сохранялась. За первое полугодие 2026-го рождаемость упала еще на 16%. На каждого родившегося приходится четверо умерших. По сравнению с 1991 годом ежемесячная рождаемость упала почти в пять раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали "пугалками" слова Зеленского о 20 миллионах беженцев в ЕС35 лет "независимой" Украине: от 5-й экономики Европы до страны-концлагеряУкраина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения
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96
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украина, в мире, демография, новости
Население Украины сократилось до 28 миллионов человек

Население Украины не превышает 28,5 миллиона человек – киевский социолог

16:51 22.10.2026
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© AP Photo Andrew Kravchenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Население Украины по состоянию на середину 2026 года не превышает 28,5 миллиона человек. Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова в ходе выступления на Украинском женском конгрессе. Видеофрагмент ее выступления опубликовали украинские СМИ.
"Несколько дней назад мы закончили работу над оценками численности населения на середину года (2026-го – ред.). Двадцать восемь с половиной (миллионов – ред.) уже", - сказала социолог.
По ее словам, за последнее время Украина потеряла около двух миллионов человек.
"Это не столько из-за гибели, сколько все же из-за выезда… Как бы там ни было, эти люди остались живыми", - добавила Либанова.
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым ранее отмечала, что нынешняя Украина может фиксировать антирекорды в демографии ежегодно. Так, после государственного переворота в 2014 года в стране стали снижаться темпы рождаемости. Первый антирекорд был зафиксирован уже через год, когда в 2015-м рождаемость снизилась 12%. В последующие годы отрицательная динамика сохранялась.
За первое полугодие 2026-го рождаемость упала еще на 16%. На каждого родившегося приходится четверо умерших. По сравнению с 1991 годом ежемесячная рождаемость упала почти в пять раз.
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