https://crimea.ria.ru/20261022/nanesen-massirovannyy-udar-po-obektam-vpk-i-transporta-ukrainy-1160405506.html

Нанесен массированный удар по объектам ВПК и транспорта Украины

Нанесен массированный удар по объектам ВПК и транспорта Украины - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Нанесен массированный удар по объектам ВПК и транспорта Украины

В ночь на 22 октября российские войска поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, транспортную инфраструктуру в Киеве и портовую в Одесской... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T08:31

2026-10-22T08:31

2026-10-22T08:34

удары по украине

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости сво

военно-промышленный комплекс (впк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В ночь на 22 октября российские войска поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, транспортную инфраструктуру в Киеве и портовую в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности", - говорится в сообщении.Также поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве и объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. Кроме того, под удар попали морские суда, используемые в интересах ВСУ.В Минобороны уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами,Вечером в среду стало известно, что армия России поразила используемый для хранения грузов ВСУ логистический центр "Эпицентр-К" в Ровно и судно с военным грузом, следующее в порт под Одессой.Также ударами российских беспилотников на Украине поражены электроподстанция, склад с беспилотниками и судно с грузом для ВСУ, сообщали утром в среду в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший на Украине дата-центр поврежден – его работа нарушенаМассированные удары по Украине продолжатся: Герасимов назвал целиВ Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости сво, военно-промышленный комплекс (впк)