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Нанесен массированный удар по объектам ВПК и транспорта Украины
Нанесен массированный удар по объектам ВПК и транспорта Украины - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Нанесен массированный удар по объектам ВПК и транспорта Украины
В ночь на 22 октября российские войска поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, транспортную инфраструктуру в Киеве и портовую в Одесской... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T08:31
2026-10-22T08:31
2026-10-22T08:34
удары по украине
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости сво
военно-промышленный комплекс (впк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В ночь на 22 октября российские войска поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, транспортную инфраструктуру в Киеве и портовую в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности", - говорится в сообщении.Также поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве и объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. Кроме того, под удар попали морские суда, используемые в интересах ВСУ.В Минобороны уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами,Вечером в среду стало известно, что армия России поразила используемый для хранения грузов ВСУ логистический центр "Эпицентр-К" в Ровно и судно с военным грузом, следующее в порт под Одессой.Также ударами российских беспилотников на Украине поражены электроподстанция, склад с беспилотниками и судно с грузом для ВСУ, сообщали утром в среду в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший на Украине дата-центр поврежден – его работа нарушенаМассированные удары по Украине продолжатся: Герасимов назвал целиВ Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр
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удары по украине, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости сво, военно-промышленный комплекс (впк)
Нанесен массированный удар по объектам ВПК и транспорта Украины
Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК и транспорта Украины
08:31 22.10.2026 (обновлено: 08:34 22.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В ночь на 22 октября российские войска поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, транспортную инфраструктуру в Киеве и портовую в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности", - говорится в сообщении.
Также поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве и объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. Кроме того, под удар попали морские суда, используемые в интересах ВСУ.
В Минобороны уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами,
Вечером в среду стало известно, что армия России поразила
используемый для хранения грузов ВСУ логистический центр "Эпицентр-К" в Ровно и судно с военным грузом, следующее в порт под Одессой.
Также ударами российских беспилотников на Украине поражены электроподстанция, склад с беспилотниками и судно с грузом для ВСУ, сообщали утром в среду
в Минобороны РФ.
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