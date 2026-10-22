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Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
Силы ПВО в ночь на четверг сбили 808 вражеских беспилотников над черноморской акваторией, Крымом и еще 17 регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T09:12
2026-10-22T09:12
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на четверг сбили 808 вражеских беспилотников над черноморской акваторией, Крымом и еще 17 регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны."В течение прошедшей ночи с 20 часов 21 октября до 8 часов 22 октября дежурными силами ПВО уничтожены 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сообщили в российском военном ведомстве.В том числе вражеские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.В ночь на четверг ВСУ в частности атаковали Липецк. В результате атаки повреждены жилые дома и поликлиника, сообщалось ранее. Также беспилотники атаковали Москву и регион – ранены два человекаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Липецкой области опроверг фейки и десятках погибших и разрушенияхВ Воронежской области при атаке БПЛА повреждены жилые домаАтака на Луганск: под завалами здания телефонной компании найдены тела погибших
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны

Силы ПВО сбили более 800 вражеских БПЛА над Крымом и другими регионами России

09:12 22.10.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на четверг сбили 808 вражеских беспилотников над черноморской акваторией, Крымом и еще 17 регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 20 часов 21 октября до 8 часов 22 октября дежурными силами ПВО уничтожены 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сообщили в российском военном ведомстве.
В том числе вражеские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В ночь на четверг ВСУ в частности атаковали Липецк. В результате атаки повреждены жилые дома и поликлиника, сообщалось ранее. Также беспилотники атаковали Москву и регион – ранены два человека
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