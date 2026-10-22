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На Крымском мосту образовалась очередь - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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На Крымском мосту образовалась очередь
На Крымском мосту образовалась очередь - РИА Новости Крым, 22.10.2026
На Крымском мосту образовалась очередь
На Крымском мосту со стороны Керчи перед пунктами ручного досмотра начала расти очередь. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T11:12
2026-10-22T11:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи перед пунктами ручного досмотра начала расти очередь. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очередь перед пунктом ручного досмотра отсутствует.Крымский мост в течение ночи и утром работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром в четверг не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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На Крымском мосту образовалась очередь

На Крымском мосту со стороны Керчи начала расти очередь

11:12 22.10.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи перед пунктами ручного досмотра начала расти очередь. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 11:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 30 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очередь перед пунктом ручного досмотра отсутствует.
Крымский мост в течение ночи и утром работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром в четверг не было.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуНовости КрымаКрымТранспортЛогистика
 
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