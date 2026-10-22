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На капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублей - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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На капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублей
На капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублей - РИА Новости Крым, 22.10.2026
На капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублей
Сквер Дыбенко, расположенный в центре Симферополя, капитально отремонтируют до конца 2026 года. На проведение работ потратят более 37 миллионов рублей... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T14:14
2026-10-22T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Сквер Дыбенко, расположенный в центре Симферополя, капитально отремонтируют до конца 2026 года. На проведение работ потратят более 37 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенов размещено на официальном сайте республиканского правительства.Уточняется, что цена контракта составляет 37,13 миллиона рублей. Выполнить работы подрядчик должен до 25 декабря 2026 года. Заказчиком выступает департамент капитального строительства администрации Симферополя.Согласно графику производства работ на объекте, подрядчик займется устройством наружного освещения и установкой малых архитектурных форм в сквере, замостит дорожки тротуарной плиткой, обновит бордюры. Также запланирован монтаж системы наружного видеонаблюдения.Ранее глава столичной администрации Михаил Афанасьев заявил, что сквер Дыбенко требует ремонта. Кроме того, он обратил внимание на необходимость благоустройства Нижнего пруда в районе улицы Объездной, где находится радиорынок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт магистрального водовода на западе Крыма выполнен на 90%Школы и экотехнопарк: что достроят в Крыму до конца годаМасштабная набережная и большой театр: что хотят строить в Керчи
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, симферополь, благоустройство, городская среда, новости крыма, общество
На капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублей

Сквер Дыбенко в центре Симферополя капитально отремонтируют до конца года за 37 млн рублей

14:14 22.10.2026
 
© РИА Новости КрымРеконструкция сквера Дыбенко в Симферополе
Реконструкция сквера Дыбенко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Сквер Дыбенко, расположенный в центре Симферополя, капитально отремонтируют до конца 2026 года. На проведение работ потратят более 37 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенов размещено на официальном сайте республиканского правительства.
© РИА Новости КрымРеконструкция сквера Дыбенко в Симферополе
Реконструкция сквера Дыбенко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости Крым
Реконструкция сквера Дыбенко в Симферополе
"Определить ООО "Реновация" единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является... благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории..., расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, сквер 200-летия Симферополя (сквер Дыбенко)", – говорится в тексте документа.
Уточняется, что цена контракта составляет 37,13 миллиона рублей. Выполнить работы подрядчик должен до 25 декабря 2026 года. Заказчиком выступает департамент капитального строительства администрации Симферополя.
© РИА Новости КрымРеконструкция сквера Дыбенко в Симферополе
Реконструкция сквера Дыбенко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости Крым
Реконструкция сквера Дыбенко в Симферополе
Согласно графику производства работ на объекте, подрядчик займется устройством наружного освещения и установкой малых архитектурных форм в сквере, замостит дорожки тротуарной плиткой, обновит бордюры. Также запланирован монтаж системы наружного видеонаблюдения.
Ранее глава столичной администрации Михаил Афанасьев заявил, что сквер Дыбенко требует ремонта. Кроме того, он обратил внимание на необходимость благоустройства Нижнего пруда в районе улицы Объездной, где находится радиорынок.
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