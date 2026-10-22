https://crimea.ria.ru/20261022/moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-tibete-1160432709.html

Мощное землетрясение произошло в Тибете

Мощное землетрясение произошло в Тибете - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Мощное землетрясение произошло в Тибете

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибетском автономном районе Китая в четверг. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T18:24

2026-10-22T18:24

2026-10-22T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибетском автономном районе Китая в четверг. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 14.33 по местному времени (17.33 мск).Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.В понедельник, 19 октября, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Румынии.В субботу, 18 октября, в Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3 балла, сообщала замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в КрымуЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, непал, землетрясение, в мире, сейсмология, стихия, новости