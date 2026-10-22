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Мощное землетрясение произошло в Тибете - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Мощное землетрясение произошло в Тибете
Мощное землетрясение произошло в Тибете - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Мощное землетрясение произошло в Тибете
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибетском автономном районе Китая в четверг. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T18:24
2026-10-22T18:24
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землетрясение
в мире
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибетском автономном районе Китая в четверг. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 14.33 по местному времени (17.33 мск).Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.В понедельник, 19 октября, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Румынии.В субботу, 18 октября, в Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3 балла, сообщала замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в КрымуЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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китай, непал, землетрясение, в мире, сейсмология, стихия, новости
Мощное землетрясение произошло в Тибете

В Тибетском районе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1

18:24 22.10.2026
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибетском автономном районе Китая в четверг. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 14.33 по местному времени (17.33 мск).
Эпицентр землетрясения находился в 201 километре на северо-востоке от городского округа Нагчу. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.
В понедельник, 19 октября, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Румынии.
В субботу, 18 октября, в Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3 балла, сообщала замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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