https://crimea.ria.ru/20261022/mirnoe-soglashenie-po-ukraine-kakim-ono-mozhet-byt-1160428331.html

Мирное соглашение по Украине: каким оно может быть

Мирное соглашение по Украине: каким оно может быть - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Мирное соглашение по Украине: каким оно может быть

Возможное мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта, скорее всего, будет поэтапным, пункты его реализации логично привязать к определенным... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T19:49

2026-10-22T19:49

2026-10-22T19:49

россия

украина

переговоры

мнения

политика

внешняя политика

заур смирнов

сша

европейский союз (ес)

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111697/52/1116975277_0:76:2708:1599_1920x0_80_0_0_f36c8a5a484dfcf13f51f2f06278e4b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Возможное мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта, скорее всего, будет поэтапным, пункты его реализации логично привязать к определенным срокам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов.Смирнов также отметил, что прошедшие переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, а также заявления представителей США показали заинтересованность Вашингтона именно в достижении долгосрочного мира на Украине, а не в банальной заморозке боевых действий."Все-таки наш президент, по-видимому, смог убедить американских коллег в том, что необходимо прийти к всеобъемлющему, долгосрочному и прочному мирному соглашению", - считает аналитик.Ситуация с переговорами и возможной трехсторонней встречей лидеров России, США и Китая также показывает, что Европа фактически оказалась отсеченной от процесса украинского урегулирования, добавил Смирнов. В этом виновата только она сама, поскольку страны ЕС и Британия откровенно пытаются затянуть боевые действия на Украине, торпедируют мирные инициативы и провоцируют Россию на прямой конфликт.Накануне Владимир Путин встретился в Петербурге со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Переговоры продлились почти три часа. Президент России заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по выстраиванию системы безопасности для Москвы и Киева в 10-х числах ноября. Новый раунд может пройти в Абу-Даби.Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что сделка по урегулированию между Москвой и Киевом "близка как никогда прежде".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский согласился с потерей 25% территорий: для чего он это заявилРоссия освободила Хаббарда без ответных уступок от США – ТрампСоздан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с Путиным

россия

украина

сша

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, переговоры, мнения, политика, внешняя политика, заур смирнов, сша, европейский союз (ес), китай