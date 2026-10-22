https://crimea.ria.ru/20261022/mirnoe-soglashenie-po-ukraine-kakim-ono-mozhet-byt-1160428331.html
Мирное соглашение по Украине: каким оно может быть
Мирное соглашение по Украине: каким оно может быть - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Мирное соглашение по Украине: каким оно может быть
Возможное мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта, скорее всего, будет поэтапным, пункты его реализации логично привязать к определенным... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T19:49
2026-10-22T19:49
2026-10-22T19:49
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украина
переговоры
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политика
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заур смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Возможное мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта, скорее всего, будет поэтапным, пункты его реализации логично привязать к определенным срокам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов.Смирнов также отметил, что прошедшие переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, а также заявления представителей США показали заинтересованность Вашингтона именно в достижении долгосрочного мира на Украине, а не в банальной заморозке боевых действий."Все-таки наш президент, по-видимому, смог убедить американских коллег в том, что необходимо прийти к всеобъемлющему, долгосрочному и прочному мирному соглашению", - считает аналитик.Ситуация с переговорами и возможной трехсторонней встречей лидеров России, США и Китая также показывает, что Европа фактически оказалась отсеченной от процесса украинского урегулирования, добавил Смирнов. В этом виновата только она сама, поскольку страны ЕС и Британия откровенно пытаются затянуть боевые действия на Украине, торпедируют мирные инициативы и провоцируют Россию на прямой конфликт.Накануне Владимир Путин встретился в Петербурге со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Переговоры продлились почти три часа. Президент России заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по выстраиванию системы безопасности для Москвы и Киева в 10-х числах ноября. Новый раунд может пройти в Абу-Даби.Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что сделка по урегулированию между Москвой и Киевом "близка как никогда прежде".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский согласился с потерей 25% территорий: для чего он это заявилРоссия освободила Хаббарда без ответных уступок от США – ТрампСоздан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с Путиным
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, украина, переговоры, мнения, политика, внешняя политика, заур смирнов, сша, европейский союз (ес), китай
Мирное соглашение по Украине: каким оно может быть
Возможное мирное соглашение по Украине будет поэтапным – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым.
Возможное мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта, скорее всего, будет поэтапным, пункты его реализации логично привязать к определенным срокам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов.
"Вероятно, мы не придем сразу к той формуле, которая одномоментно решит все вопросы как для одной, так и для другой стороны. Полагаю, мирное соглашение будет поэтапным и будет состоять из пунктов, зависящих друг от друга по срокам. Общее достижение целей, в том числе наших, не будет одномоментным, а будет разделено на периоды", - предположил эксперт.
Смирнов также отметил, что прошедшие переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, а также заявления представителей США показали заинтересованность Вашингтона именно в достижении долгосрочного мира на Украине, а не в банальной заморозке боевых действий.
"Все-таки наш президент, по-видимому, смог убедить американских коллег в том, что необходимо прийти к всеобъемлющему, долгосрочному и прочному мирному соглашению", - считает аналитик.
Ситуация с переговорами и возможной трехсторонней встречей лидеров России, США и Китая также показывает, что Европа фактически оказалась отсеченной от процесса украинского урегулирования, добавил Смирнов. В этом виновата только она сама, поскольку страны ЕС и Британия откровенно пытаются затянуть боевые действия на Украине, торпедируют мирные инициативы и провоцируют Россию на прямой конфликт.
Накануне Владимир Путин встретился
в Петербурге со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Переговоры продлились почти три часа. Президент России заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры
по выстраиванию системы безопасности для Москвы и Киева в 10-х числах ноября. Новый раунд может пройти в Абу-Даби.
Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что сделка по урегулированию между Москвой и Киевом "близка как никогда прежде".
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