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Максимальный срок больничного по уходу за ребенком увеличат на 30 дней
Максимальный срок больничного по уходу за ребенком увеличат на 30 дней - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Максимальный срок больничного по уходу за ребенком увеличат на 30 дней
Правительство России подготовило законопроект об увеличении максимального срока больничного по уходу за ребенком на 30 дней. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T16:18
2026-10-22T16:18
2026-10-22T16:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Правительство России подготовило законопроект об увеличении максимального срока больничного по уходу за ребенком на 30 дней. Об этом сообщается в официальном канале правительства РФ в МАКС.Он отметил, в зависимости от недуга и возраста ребенка в год предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней. Но бывают случаи, когда требуется больше времени, чтобы ребенок мог полностью восстановиться, а родителю уже нужно выходить на работу.Ранее сообщалось, что в 2027 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет более чем на тысячу рублей в день. Размер больничного работающим зависит от заработка за два года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, и страхового стажа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1200 крымских отцов ушли в декретКакие федеральные социальные выплаты положены в РоссииС августа самозанятые в Крыму начали получать выплаты по больничным
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россия, правительство россии, михаил мишустин, дети, больничный, общество, новости
Максимальный срок больничного по уходу за ребенком увеличат на 30 дней
В России на 30 дней увеличат максимальный срок больничного по уходу за ребенком