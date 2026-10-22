Рейтинг@Mail.ru
Максимальный срок больничного по уходу за ребенком увеличат на 30 дней - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261022/maksimalnyy-srok-bolnichnogo-po-ukhodu-za-rebenkom-uvelichat-na-30-dney-1160427630.html
Максимальный срок больничного по уходу за ребенком увеличат на 30 дней
Максимальный срок больничного по уходу за ребенком увеличат на 30 дней - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Максимальный срок больничного по уходу за ребенком увеличат на 30 дней
Правительство России подготовило законопроект об увеличении максимального срока больничного по уходу за ребенком на 30 дней. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T16:18
2026-10-22T16:18
россия
правительство россии
михаил мишустин
дети
больничный
общество
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/0f/1151687904_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_389df31ec7011f78bce8fd0a702482f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Правительство России подготовило законопроект об увеличении максимального срока больничного по уходу за ребенком на 30 дней. Об этом сообщается в официальном канале правительства РФ в МАКС.Он отметил, в зависимости от недуга и возраста ребенка в год предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней. Но бывают случаи, когда требуется больше времени, чтобы ребенок мог полностью восстановиться, а родителю уже нужно выходить на работу.Ранее сообщалось, что в 2027 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет более чем на тысячу рублей в день. Размер больничного работающим зависит от заработка за два года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, и страхового стажа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1200 крымских отцов ушли в декретКакие федеральные социальные выплаты положены в РоссииС августа самозанятые в Крыму начали получать выплаты по больничным
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/0f/1151687904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_883e5cdf666580a580a9e56bd81cf09d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, правительство россии, михаил мишустин, дети, больничный, общество, новости
Максимальный срок больничного по уходу за ребенком увеличат на 30 дней

В России на 30 дней увеличат максимальный срок больничного по уходу за ребенком

16:18 22.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБольничный лист
Больничный лист - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Правительство России подготовило законопроект об увеличении максимального срока больничного по уходу за ребенком на 30 дней. Об этом сообщается в официальном канале правительства РФ в МАКС.
"Когда ребенок заболевает, работающие мама или папа остаются дома за ним ухаживать – на этот период им предоставляется пособие. Более того, такое право имеют и другие родственники, каждый из них может оформить больничный лист и получить установленную выплату", – пояснил глава российского правительства Михаил Мишустин.
Он отметил, в зависимости от недуга и возраста ребенка в год предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней. Но бывают случаи, когда требуется больше времени, чтобы ребенок мог полностью восстановиться, а родителю уже нужно выходить на работу.
"Чтобы поддержать родителей, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов и на этот же срок продлим финансовую помощь, что будет для семьи дополнительным подспорьем", – подчеркнул Мишустин.
Ранее сообщалось, что в 2027 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет более чем на тысячу рублей в день. Размер больничного работающим зависит от заработка за два года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, и страхового стажа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 1200 крымских отцов ушли в декрет
Какие федеральные социальные выплаты положены в России
С августа самозанятые в Крыму начали получать выплаты по больничным
 
РоссияПравительство РоссииМихаил МишустиндетиБольничныйОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:09Паводки в Крыму: группировка МЧС увеличена до 300 человек
16:51Население Украины сократилось до 28 миллионов человек
16:38"Пушкинская карта": молодежь потратила 8 миллиардов на культурный досуг
16:18Максимальный срок больничного по уходу за ребенком увеличат на 30 дней
15:59Изнасиловал девушку в авто и сбежал из страны: в Крыму заочно осужден насильник
15:47Самый добрый обманщик на свете: 100 лет Спартаку Мишулину
15:37Назначен новый глава крымского управления Ростехнадзора
15:22Спасти фонды: в Ялте просушивают стены историко-литературного музея после потопа
15:04Российская таможня должна быть одной из самых современных в мире – Путин
14:55В Феодосии громко: что происходит в городе
14:29Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму
14:14На капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублей
13:44Подтоплены 10 частных домов и многоэтажка: что происходит в Кореизе сегодня
13:34Самая сложная ситуация на ЮБК: Алупка тонет из-за паводков
13:27Ситуация на Крымском мосту - с обеих сторон стоят очереди
13:15НАТО наращивает военные силы у российско-белорусской границы
13:04Армия России берет новые рубежи и бьет врага – что происходит в зоне СВО
12:52Лантратова предложила Симоньян возглавить Общественный совет
12:32Россия и Украина провели обмен телами военных
12:26Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе
Лента новостейМолния