Рейтинг@Mail.ru
Лантратова предложила Симоньян возглавить Общественный совет - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261022/lantratova-predlozhila-simonyan-vozglavit-obschestvennyy-sovet-1160415359.html
Лантратова предложила Симоньян возглавить Общественный совет
Лантратова предложила Симоньян возглавить Общественный совет - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Лантратова предложила Симоньян возглавить Общественный совет
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова предложила главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T12:52
2026-10-22T12:52
яна лантратова
россия
маргарита симоньян
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160414510_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf898e96a70fb216fd979c1402aabd19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова предложила главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян возглавить Общественный совет при омбудсмене. Омбудсмен отметила, что предстоит объединить лидеров некоммерческих организаций по различным направлениям, журналистов, юристов, экспертов — представителей гражданского общества, которые хорошо знают, с какими трудностями приходится иметь дело людям, и готовы помогать."Я уверена, что Совет станет местом, куда можно прийти со сложным вопросом, где готовы услышать разные мнения и вместе искать выход", - добавила Лантратова.Ранее Маргарита Симоньян завила, что Россия проведением специальной военной операции защищает своих людей и пытается добиться мира от Украины, которая начала войну с русским населением Донбасса в 2014 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симоньян: говорить на русском языке — настоящий человеческий подвигПенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил премию Кеосаяна за спасение детей на пожареСпас малыша из выгребной ямы: 10-летний мальчик получит премию Кеосаяна
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160414510_112:0:1249:853_1920x0_80_0_0_0b180735b0248fa0746a5e8912a6db96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яна лантратова, россия, маргарита симоньян, новости
Лантратова предложила Симоньян возглавить Общественный совет

Маргарита Симоньян возглавит Общественный совет при омбудсмене России

12:52 22.10.2026
 
© Канал омбудсмена России Яны Лантратовой в МАКСОмбудсмен Яна Лантратова и редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Омбудсмен Яна Лантратова и редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© Канал омбудсмена России Яны Лантратовой в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова предложила главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян возглавить Общественный совет при омбудсмене.
"Предложила Маргарите Симоньян возглавить и сформировать Общественный совет при Уполномоченном по правам человека. Я знаю Маргариту как человека, который не остается в стороне, когда кому-то нужна помощь. Она умеет быстро находить выход из сложных ситуаций и собирать вокруг себя людей, готовых брать на себя ответственность. Именно такие люди нужны нашему Общественному совету", - написала Лантратова в своем канале в МАКС.
Омбудсмен отметила, что предстоит объединить лидеров некоммерческих организаций по различным направлениям, журналистов, юристов, экспертов — представителей гражданского общества, которые хорошо знают, с какими трудностями приходится иметь дело людям, и готовы помогать.
"Я уверена, что Совет станет местом, куда можно прийти со сложным вопросом, где готовы услышать разные мнения и вместе искать выход", - добавила Лантратова.
Ранее Маргарита Симоньян завила, что Россия проведением специальной военной операции защищает своих людей и пытается добиться мира от Украины, которая начала войну с русским населением Донбасса в 2014 году.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Симоньян: говорить на русском языке — настоящий человеческий подвиг
Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил премию Кеосаяна за спасение детей на пожаре
Спас малыша из выгребной ямы: 10-летний мальчик получит премию Кеосаяна
 
Яна ЛантратоваРоссияМаргарита СимоньянНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55В Феодосии громко: что происходит в городе
14:29Житель Севастополя получил уголовное дело за призывы к экстремизму
14:14На капремонт сквера Дыбенко в центре Симферополя потратят 37 млн рублей
13:44Подтоплены 10 частных домов и многоэтажка: что происходит в Кореизе сегодня
13:34Самая сложная ситуация на ЮБК: Алупка тонет из-за паводков
13:27Ситуация на Крымском мосту - с обеих сторон стоят очереди
13:15НАТО наращивает военные силы у российско-белорусской границы
13:04Армия России берет новые рубежи и бьет врага – что происходит в зоне СВО
12:52Лантратова предложила Симоньян возглавить Общественный совет
12:32Россия и Украина провели обмен телами военных
12:26Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе
12:13Освобожден еще один населенный пункт в Запорожской области
11:59От 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку теракта
11:50В Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии
11:43Когда в Феодосии включат отопление
11:35В массовом ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человека
11:22Планировал взорвать авто: фигуранту дела о покушении на главу Крыма дали 18 лет
11:12На Крымском мосту образовалась очередь
10:56Угроза обвалов на Учан-Су миновала – тропа к водопаду открыта
10:48Ордена и медали: Путин наградил Малышеву и Савельева
Лента новостейМолния