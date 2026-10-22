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Лантратова предложила Симоньян возглавить Общественный совет

Лантратова предложила Симоньян возглавить Общественный совет - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Лантратова предложила Симоньян возглавить Общественный совет

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова предложила главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T12:52

2026-10-22T12:52

2026-10-22T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова предложила главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян возглавить Общественный совет при омбудсмене. Омбудсмен отметила, что предстоит объединить лидеров некоммерческих организаций по различным направлениям, журналистов, юристов, экспертов — представителей гражданского общества, которые хорошо знают, с какими трудностями приходится иметь дело людям, и готовы помогать."Я уверена, что Совет станет местом, куда можно прийти со сложным вопросом, где готовы услышать разные мнения и вместе искать выход", - добавила Лантратова.Ранее Маргарита Симоньян завила, что Россия проведением специальной военной операции защищает своих людей и пытается добиться мира от Украины, которая начала войну с русским населением Донбасса в 2014 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симоньян: говорить на русском языке — настоящий человеческий подвигПенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил премию Кеосаяна за спасение детей на пожареСпас малыша из выгребной ямы: 10-летний мальчик получит премию Кеосаяна

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна лантратова, россия, маргарита симоньян, новости