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Крымчанин взял золото турнира по практической стрельбе в Гонконге - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Крымчанин взял золото турнира по практической стрельбе в Гонконге
Крымчанин взял золото турнира по практической стрельбе в Гонконге - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Крымчанин взял золото турнира по практической стрельбе в Гонконге
Спортсмен из Ялты Михаил Кирилин завоевал золото на турнире по практической стрельбе в Гонконге. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T20:54
2026-10-22T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Спортсмен из Ялты Михаил Кирилин завоевал золото на турнире по практической стрельбе в Гонконге. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.Уточняется, что Кирилин выступал в составе сборной команды России и показал высокие результаты, обойдя более 400 соперников со всего мира.Эта не первая победа крымчан на текущей неделе: 20 октября сообщалось, что крымские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по Кудо. За день до этого в минспорта сообщали о победе юной спортсменки из Крыма Софии Богдан о во всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди детей до 12 лет, которые проходили в Казани с 15 по 17 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянка впервые победила на чемпионате Европы по настольному теннисуСевастополец выступит на первенстве мира по универсальному боюПауэрлифтеры из Севастополя завоевали золото и серебро на чемпионате России
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крым, спорт, стрельба, минспорта крыма, новости крыма, соревнования, гонконг
Крымчанин взял золото турнира по практической стрельбе в Гонконге

Крымский спортсмен завоевал золото на турнире по практической стрельбе в Гонконге

20:54 22.10.2026
 
© Правительство Республик КрымСпортсмен из Ялты Михаил Кирилин завоевал золото на турнире по практической стрельбе в Гонконге
Спортсмен из Ялты Михаил Кирилин завоевал золото на турнире по практической стрельбе в Гонконге
© Правительство Республик Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Спортсмен из Ялты Михаил Кирилин завоевал золото на турнире по практической стрельбе в Гонконге. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.
"По итогам турнира Михаил занял первое место в "стандартном классе" и привез в Ялту золотую медаль", – проинформировали в министерстве.
Уточняется, что Кирилин выступал в составе сборной команды России и показал высокие результаты, обойдя более 400 соперников со всего мира.
Эта не первая победа крымчан на текущей неделе: 20 октября сообщалось, что крымские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по Кудо. За день до этого в минспорта сообщали о победе юной спортсменки из Крыма Софии Богдан о во всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди детей до 12 лет, которые проходили в Казани с 15 по 17 октября.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымСпортСтрельбаМинспорта КрымаНовости КрымаСоревнованияГонконг
 
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