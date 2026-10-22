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Крымчанин взял золото турнира по практической стрельбе в Гонконге

Крымчанин взял золото турнира по практической стрельбе в Гонконге - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Крымчанин взял золото турнира по практической стрельбе в Гонконге

Спортсмен из Ялты Михаил Кирилин завоевал золото на турнире по практической стрельбе в Гонконге. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T20:54

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2026-10-22T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Спортсмен из Ялты Михаил Кирилин завоевал золото на турнире по практической стрельбе в Гонконге. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.Уточняется, что Кирилин выступал в составе сборной команды России и показал высокие результаты, обойдя более 400 соперников со всего мира.Эта не первая победа крымчан на текущей неделе: 20 октября сообщалось, что крымские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по Кудо. За день до этого в минспорта сообщали о победе юной спортсменки из Крыма Софии Богдан о во всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди детей до 12 лет, которые проходили в Казани с 15 по 17 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянка впервые победила на чемпионате Европы по настольному теннисуСевастополец выступит на первенстве мира по универсальному боюПауэрлифтеры из Севастополя завоевали золото и серебро на чемпионате России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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