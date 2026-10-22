https://crimea.ria.ru/20261022/krymchanin-spasal-polkilo-travki-i-ustroil-gonki-s-politsiey-1160431187.html

Крымчанин спасал полкило "травки" и устроил гонки с полицией

Крымчанин спасал полкило "травки" и устроил гонки с полицией - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Крымчанин спасал полкило "травки" и устроил гонки с полицией

В Белогорском районе Крыма во время погони задержан мужчина с крупной партией наркотиков, спрятанной в обшивке салона и багажника машины. Об этом сообщает МВД... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T17:38

2026-10-22T17:38

2026-10-22T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма во время погони задержан мужчина с крупной партией наркотиков, спрятанной в обшивке салона и багажника машины. Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем канале в МАКС."Экипаж ДПС в Белогорском районе предпринял попытку остановить автомобиль Honda Civic, однако водитель авто проигнорировал сигнал, увеличил скорость и направился в сторону трассы "Таврида". Полицейские организовали преследование нарушителя", – говорится в сообщении.Уходя от погони, водитель иномарки совершил резкий маневр, не справился с управлением и столкнулся со служебным транспортом. После ДТП мужчина попытался сбежать, но был пойман.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере"). Задержанный дал признательные показания. Сейчас он находится под стражей.Ранее сообщалось, что 41-летний житель Севастополя пойдет под суд за покушение на сбыт наркотиков через закладки в особо крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотикиНа электросамокате и с марихуаной: в Севастополе задержали лихачаВ Ялте полиция пресекла попытку сбыта крупной партии мефедрона

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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