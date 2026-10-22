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Крымчанин спасал полкило "травки" и устроил гонки с полицией - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Крымчанин спасал полкило "травки" и устроил гонки с полицией
Крымчанин спасал полкило "травки" и устроил гонки с полицией - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Крымчанин спасал полкило "травки" и устроил гонки с полицией
В Белогорском районе Крыма во время погони задержан мужчина с крупной партией наркотиков, спрятанной в обшивке салона и багажника машины. Об этом сообщает МВД... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T17:38
2026-10-22T17:38
крым
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мвд по республике крым
происшествия
наркотики
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма во время погони задержан мужчина с крупной партией наркотиков, спрятанной в обшивке салона и багажника машины. Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем канале в МАКС."Экипаж ДПС в Белогорском районе предпринял попытку остановить автомобиль Honda Civic, однако водитель авто проигнорировал сигнал, увеличил скорость и направился в сторону трассы "Таврида". Полицейские организовали преследование нарушителя", – говорится в сообщении.Уходя от погони, водитель иномарки совершил резкий маневр, не справился с управлением и столкнулся со служебным транспортом. После ДТП мужчина попытался сбежать, но был пойман.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере"). Задержанный дал признательные показания. Сейчас он находится под стражей.Ранее сообщалось, что 41-летний житель Севастополя пойдет под суд за покушение на сбыт наркотиков через закладки в особо крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотикиНа электросамокате и с марихуаной: в Севастополе задержали лихачаВ Ялте полиция пресекла попытку сбыта крупной партии мефедрона
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РИА Новости Крым
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крым, белогорский район, мвд по республике крым, происшествия, наркотики, новости крыма
Крымчанин спасал полкило "травки" и устроил гонки с полицией

В Крыму мужчина с крупной партией наркотиков в обшивке машины устроил гонки с полицией

17:38 22.10.2026
 
© ГУ МВД России по Московской областиСигнальные огни полицейской машины
Сигнальные огни полицейской машины
© ГУ МВД России по Московской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма во время погони задержан мужчина с крупной партией наркотиков, спрятанной в обшивке салона и багажника машины. Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем канале в МАКС.
"Экипаж ДПС в Белогорском районе предпринял попытку остановить автомобиль Honda Civic, однако водитель авто проигнорировал сигнал, увеличил скорость и направился в сторону трассы "Таврида". Полицейские организовали преследование нарушителя", – говорится в сообщении.
Уходя от погони, водитель иномарки совершил резкий маневр, не справился с управлением и столкнулся со служебным транспортом. После ДТП мужчина попытался сбежать, но был пойман.
Задержанным оказался 25-летний житель Симферопольского района. При досмотре иномарки сотрудники полиции обнаружили под пластиковой обшивкой багажника два полимерных свертка, а на коврике у заднего пассажирского сиденья еще одну упаковку – всего около 500 граммов марихуаны. Наркотики мужчина намеревался сбыть, на допросе он признался, что купил марихуану у знакомого.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере"). Задержанный дал признательные показания. Сейчас он находится под стражей.
Ранее сообщалось, что 41-летний житель Севастополя пойдет под суд за покушение на сбыт наркотиков через закладки в особо крупном размере.
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КрымБелогорский районМВД по Республике КрымПроисшествиянаркотикиНовости Крыма
 
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