https://crimea.ria.ru/20261022/krymchanin-do-smerti-izbil-znakomogo-v-pyanoy-ssore--prigovor-1160431357.html

Крымчанин до смерти избил знакомого в пьяной ссоре – приговор

Крымчанин до смерти избил знакомого в пьяной ссоре – приговор - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Крымчанин до смерти избил знакомого в пьяной ссоре – приговор

Суд приговорил к 7 годам колонии жителя Симферополя, который в ходе пьяной ссоры до смерти избил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T18:12

2026-10-22T18:12

2026-10-22T18:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 7 годам колонии жителя Симферополя, который в ходе пьяной ссоры до смерти избил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Преступление было совершено в марте этого года. По данным ведомства, подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта со знакомым нанес ему несколько ударов. Потерпевший позже скончался в больнице.В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее причинение смерти".Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сломал нос и поджег: крымчанину дали три года за истязание женыБитой по голове: пьяная ссора обернулась для крымчанина уголовным деломПоножовщина в бане и избиение палкой – в Крыму раскрыли сразу два громких дела

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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