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Крым готов принять жителей Алешек – Константинов

Крым готов принять жителей Алешек – Константинов - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Крым готов принять жителей Алешек – Константинов

В случае необходимости Крым готов принять и разместить жителей города Алешки Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы крымского... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T09:35

2026-10-22T09:35

2026-10-22T09:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В случае необходимости Крым готов принять и разместить жителей города Алешки Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы крымского парламента Владимира Константинова.В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.При этом он подчеркнул, что остается проблемой безопасно вывести людей из города, учитывая постоянные атаки ВСУ и дистанционное минирование дорог.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности, подчеркнул Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев и Запад не предложили ничего по улучшению ситуации в Алешках – СальдоРоссия рассказала спецпосланнику папы Римского о преступлениях ВСУ в АлешкахУкраина из Алешек хочет сделать "Бучу 2.0" – Захарова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, новый херсонес, крым, владимир константинов, новости сво