Крым готов принять жителей Алешек – Константинов
Крым готов принять и разместить жителей Алешек Херсонской области - Константинов
© Руслан Хоменко в МАКСПоследствия обстрелов ВСУ Алешкинского муниципального округа
© Руслан Хоменко в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В случае необходимости Крым готов принять и разместить жителей города Алешки Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы крымского парламента Владимира Константинова.
В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.
"Принять жителей Алешек и помочь мы готовы. Блокаду Алешек оцениваю как очередное военное преступление киевского режима", – заявил Константинов.
При этом он подчеркнул, что остается проблемой безопасно вывести людей из города, учитывая постоянные атаки ВСУ и дистанционное минирование дорог.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.
Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности, подчеркнул Сальдо.
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