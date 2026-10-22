https://crimea.ria.ru/20261022/komediya-v-litsakh-chto-pokazalo-zamedlenie-starlink-dlya-ukrainy-1160401140.html

"Комедия в лицах": что показало замедление Starlink для Украины

"Комедия в лицах": что показало замедление Starlink для Украины - РИА Новости Крым, 22.10.2026

"Комедия в лицах": что показало замедление Starlink для Украины

Проблемы с финансированием Украины, отсутствие ракет для ЗРК Patriot, ситуация с замедлением Starlink для ВСУ ярко показывает, что киевский режим стопроцентно... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T19:09

2026-10-22T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Проблемы с финансированием Украины, отсутствие ракет для ЗРК Patriot, ситуация с замедлением Starlink для ВСУ ярко показывает, что киевский режим стопроцентно зависим от западного мира, которым по-прежнему руководят Соединенные Штаты. При этом американские власти играют с Киевом комедию в лицах, преследуя свои стратегические цели. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, анализируя геополитическую ситуацию на протяжении последних недель.Комедия в лицах"Сначала на Украине исчезли деньги, потом "Патриоты", потом "Старлинки". И вот эта ситуация показывает, что киевский режим стопроцентно зависим от внешнего, западного мира", – рассуждает политолог.По мнению Шаповалова, хаос заявлений американского лидера Дональда Трампа, бизнесмена Илона Маска, госсекретаря США Марко Рубио и прочих приближенных людей главы Белого дома относительно спутниковой системы Starlink, а ранее ракет Patriot, денег и других вопросов, касающихся Украины, является своеобразным театром.Однако это не сумасбродство Трампа, а в достаточной степени выверенная какофония, которая пускается в эфир и направлена прежде всего на свою, американскую аудиторию, а также европейскую, и уже потом на мир в целом, считает эксперт.При этом направлены эти действия на киевский режим и лично Зеленского, считает Шаповалов."И, я думаю, что в учебники по политическим технологиям войдет, как американский господин разводит своего киевского холопа теми или иными заявлениями. Но хочу подчеркнуть, что самое важное здесь то, что Соединенные Штаты тем самым демонстрируют свою даже не силу – силу они не могут демонстрировать Киеву, потому что силы несопоставимы: Слон и Моська, – они демонстрируют, кто в доме хозяин", – сказал Шаповалов.С Россией Трампу по путиПо словам политолога, в условиях разгоревшегося в западном мире иеалогического конфликта для администрации Трампа определенные действия, направленные на нормализацию отношений с Россией, могут быть оправданы с точки зрения противостояния и борьбы с внутренним врагом – либерал-глобалистами, которые раньше правили по обе стороны океана.Хотя институциональным лидером Коллективного Запада, который был есть и будет противником России, остаются США, у Трампа, приход которого к власти расколол сам Запад изнутри на два лагеря, другие приоритеты, подчеркивает политолог."Идет ожесточеннейшая борьба двух идей: либерал-глобалистской и традиционалистской, которую символизирует Трамп. У Трампа другие, так сказать, стратегические линии, и в этих линиях Россия, безусловно, не друг и не союзник, но борьба с ней является задачей не первого уровня", – сказал он.Сначала Трампу и его единомышленникам хотелось бы установить полный контроль над Западом, над западным сообществом, сказал Шаповалов. Именно поэтому он поддерживает разного рода близкие ему идеологические и политические силы на Западе, среди которых партия бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также правую "Альтернативу для Германии" в ФРГ."Именно поэтому в свое время вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с настоящим антиглобалистским манифестом в Мюнхене, – заметил Шаповалов. – Попутно для Трампа очень важно восстановить контроль над Латинской Америкой. Вот это задачи базовые. Менее важная – поддержание контроля на Ближнем Востоке. И важная, но не настолько, задача каким-то образом разрешить ситуацию с Китаем и с Россией", – добавил эксперт.Что значат слова Трампа об адекватном отношении России к Украине – политолог Таким образом Россия в стратегии Трампа видится ему хоть и не другом, а по-прежнему противником. Но, как он сам сказал, "великой державой" и полезным партнером, российский лидер – "гуманистом", как назвал его однажды спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, тогда как Украина – обузой, а Зеленский – раздражителем, который "ничего хорошего миру не приносит".Зеленского гонят в уголРиторика Трампа в последние недели недвусмысленно демонстрирует его отношение к украинскому конфликту и лично к Зеленскому, от которого, по словам американского лидера, "уже устала даже Европа"."И Трамп не любит Зеленского, и Зеленский ненавидит Трампа", – заметил Шаповалов.А потому недавние упреки Зеленского в адрес главы Белого дома с обвинением лидера Америки в слабости в связи с подписанием им дизельной сделки с Россией стали для главы Трампа спусковым крючком, считает политолог.Зеленский бросил прямой и грубый вызов Трампу – ЛавровТеперь маски сброшены и не только Трамп, но даже Марко Рубио, который всегда воздерживался от каких-либо нелицеприятных оценок киевской власти, делает очень резкие заявления в отношении Зеленского, отмечает Шаповалов.Таким образом, ситуация сегодня вернулась даже не к февралю 2025-го, когда Зеленского выгнали со скандалом из Овального кабинета – она далеко вышла уже за ее рамки, и возврата нет, считает эксперт."И если у Трампа будет возможность, то он, конечно, будет стараться дисквалифицировать Зеленского в будущем, убрать его из политики. Некоторые писали, что Трамп его выкрадет и посадит в тюрьму. Нет. Так он может поступать только со своими противниками, я имею в виду институциональными, такими как Венесуэла или Иран. А Украину он рассматривает как свою территорию. И в данном случае будет давить Зеленского не такими способами, а существенно другими", – резюмировал эксперт.Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов высказал мнение, что Владимир Зеленский выбрал для себя наихудший дальнейший сценарий, назвав слабостью Вашингтона дизельную сделку России и США. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина, дизель и Ближний Восток: о чем говорили Путин и УиткоффРоссия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем форматеЗеленский согласился с потерей 25% территорий: для чего он это заявил

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мнения, дональд трамп, владимир шаповалов, владимир зеленский, украина, россия, политика