https://crimea.ria.ru/20261022/kogda-v-feodosii-vklyuchat-otoplenie-1160411452.html

Когда в Феодосии включат отопление

Когда в Феодосии включат отопление - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Когда в Феодосии включат отопление

Отопительный сезон в Феодосии начнется на следующей неделе. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T11:43

2026-10-22T11:43

2026-10-22T11:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Феодосии начнется на следующей неделе. Об этом сообщили в администрации города."Принято постановление о начале отопительного сезона 2026-2027 годов в муниципальном округе", - говорится в сообщении. Согласно документу, для объектов социальной сферы, отапливаемых от котельных по ул. Володарского, 28 А, пр-т. Айвазовского, 53 А, ул. Чкалова, д. 62 А, ул. Корабельная, 33 А, а также отапливамых от индивидуальных/автономных котлов/котельных подача тепла начнется 26 октября с 8.00. Для объектов жилищного фонда Феодосийского округа отопительный сезон стартует 29 октября с 8.00.Как сообщалось, в Симферополе уже начали подавать тепло в социальные объекты, отопительный сезон для многоквартирных домов начнется 26 октября.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что отопительный сезон в городе начнется 24 октября. С 20 октября профильные службы начали заполнять системы теплоносителем.В Алуште с 20 октября запустили отопление на объектах социальной сферы, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеТехприсоединение к энергосетям: когда возобновят работы в КрымуВ Керчи скоро запустят новую котельную

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