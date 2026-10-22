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Когда в Феодосии включат отопление - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Когда в Феодосии включат отопление
Когда в Феодосии включат отопление - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Когда в Феодосии включат отопление
Отопительный сезон в Феодосии начнется на следующей неделе. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T11:43
2026-10-22T11:43
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феодосия
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Феодосии начнется на следующей неделе. Об этом сообщили в администрации города."Принято постановление о начале отопительного сезона 2026-2027 годов в муниципальном округе", - говорится в сообщении. Согласно документу, для объектов социальной сферы, отапливаемых от котельных по ул. Володарского, 28 А, пр-т. Айвазовского, 53 А, ул. Чкалова, д. 62 А, ул. Корабельная, 33 А, а также отапливамых от индивидуальных/автономных котлов/котельных подача тепла начнется 26 октября с 8.00. Для объектов жилищного фонда Феодосийского округа отопительный сезон стартует 29 октября с 8.00.Как сообщалось, в Симферополе уже начали подавать тепло в социальные объекты, отопительный сезон для многоквартирных домов начнется 26 октября.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что отопительный сезон в городе начнется 24 октября. С 20 октября профильные службы начали заполнять системы теплоносителем.В Алуште с 20 октября запустили отопление на объектах социальной сферы, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеТехприсоединение к энергосетям: когда возобновят работы в КрымуВ Керчи скоро запустят новую котельную
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отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, отопление, феодосия, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Когда в Феодосии включат отопление

В Феодосии отопление включат со следующей недели

11:43 22.10.2026
 
© РИА Новости КрымПодготовка к отопительному сезону в Крыму
Подготовка к отопительному сезону в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Феодосии начнется на следующей неделе. Об этом сообщили в администрации города.
"Принято постановление о начале отопительного сезона 2026-2027 годов в муниципальном округе", - говорится в сообщении.
Согласно документу, для объектов социальной сферы, отапливаемых от котельных по ул. Володарского, 28 А, пр-т. Айвазовского, 53 А, ул. Чкалова, д. 62 А, ул. Корабельная, 33 А, а также отапливамых от индивидуальных/автономных котлов/котельных подача тепла начнется 26 октября с 8.00.
Для объектов жилищного фонда Феодосийского округа отопительный сезон стартует 29 октября с 8.00.
Как сообщалось, в Симферополе уже начали подавать тепло в социальные объекты, отопительный сезон для многоквартирных домов начнется 26 октября.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что отопительный сезон в городе начнется 24 октября. С 20 октября профильные службы начали заполнять системы теплоносителем.
В Алуште с 20 октября запустили отопление на объектах социальной сферы, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
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