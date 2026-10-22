Рейтинг@Mail.ru
Когда Крым ощутит эффект от запуска трех экотехнопарков – мнение - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261022/kogda-krym-oschutit-effekt-ot-zapuska-trekh-ekotekhnoparkov--mnenie-1160333907.html
Когда Крым ощутит эффект от запуска трех экотехнопарков – мнение
Когда Крым ощутит эффект от запуска трех экотехнопарков – мнение - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Когда Крым ощутит эффект от запуска трех экотехнопарков – мнение
Крым сможет ощутить эффект от появления экотехнопарков сразу после их запуска, но существенные изменения республика почувствует, только когда все три новых... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T06:32
2026-10-22T06:32
новости крыма
андрей гаук
жкх
жкх крыма и севастополя
минжкх крыма
мусор
строительство экотехнопарков в крыму и севастополе
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/1a/1154662716_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_878cf4ae03c59bcf3dc7b1507a8fc864.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Крым сможет ощутить эффект от появления экотехнопарков сразу после их запуска, но существенные изменения республика почувствует, только когда все три новых объекта заработают на полную мощность, а это будет не раньше 2030 года. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук.На днях в министерстве строительства и архитектуры Крыма сообщили, что в Белогорском районе Крыма завершается строительство одного из трех экотехнопарков – самого крупного, мощностью 500 тысяч тонн отходов в год. По данным министерства, строительная готовность объекта сейчас – 97%, а ввести комплекс в эксплуатацию намерены в 2027 году.Гаук обратил внимание на то, что будущий Белогорский экотехнопарк находится в районе существующего полигона твердых коммунальных отходов "Тургеневский" в центральном районе Крыма, куда логистически удобно было доставлять и скапливать потоки твердых коммунальных отходов, поэтому он является основным.Второй экотехнопарк, меньшей мощностью – 200 тысяч тонн в год, сейчас фактически тоже на стадии завершения, сказал Гаук.По его словам, больше всего вопросов остается к запуску третьего экотехнопарка, с наименьшей проектной мощностью 160 тысяч тонн в год, расположенного на месте бывшего полигона в Ленинском районе."Обещают, что к 2028 году его введут в эксплуатацию", – поделился Гаук.Он отметил, что рассчитывали необходимую проектную мощность каждого и всех трех экотехнопарков, исходя из объемов накопления отходов в Крыму на данный момент и на перспективу, так что построенных объектов хватит для нужд республики."Я смотрел утвержденные и прогнозируемые территориальные схемы – в настоящий момент по Крыму идет накопление порядка 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов за год, и этот показатель незначительно показывает рост. Но даже до 2030 года не превышает 700 с небольшим тысяч тонн. А у нас 860 тысяч, то есть с запасом. И они (все три эконтехнопарка – ред.) должны полностью справиться", – сказал Гаук.При этом следует учитывать, что помимо непосредственно строительных работ, установки и отладки оборудования для введения экотехнопарков в эксплуатацию потребуется много промежуточных согласований и других документов, в том числе касающихся внесения в государственный реестр объектов размещения отходов, и ряд других процедур, подчеркнул Гаук.Он подчеркнул, что все три экотехнопарка смогут обеспечивать работу по трем направлениям: сортировка ТКО, компостирование органических отходов и производство RDF-топлива, предназначенного для сжигания.Все это очень важные для Крыма мероприятия, однако, даже если все три экотехнопарка будут достроены и запущены в запланированные сроки, первые ощутимые результаты их работы можно будет увидеть после 2030 года, считает Гаук."Эффект будет, естественно, с момента запуска, это уже снижение нагрузки на нашу природу", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отходы – в доходы: как в Крыму мусор становится сырьемВыговоры и служебная проверка: ситуация в Севастополе после мусорного коллапсаАксенов поручил решить проблему вывоза мусора из садовых товариществ Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/1a/1154662716_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_cd5f95e148640ecf868b8903a61151d4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, андрей гаук, жкх, жкх крыма и севастополя, минжкх крыма, мусор, строительство экотехнопарков в крыму и севастополе, крым
Когда Крым ощутит эффект от запуска трех экотехнопарков – мнение

Крым ощутит эффект от появления трех экотехнопарков сразу после их запуска – общественник

06:32 22.10.2026
 
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики КрымЭкотехнопарк
Экотехнопарк
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Крым сможет ощутить эффект от появления экотехнопарков сразу после их запуска, но существенные изменения республика почувствует, только когда все три новых объекта заработают на полную мощность, а это будет не раньше 2030 года. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук.
На днях в министерстве строительства и архитектуры Крыма сообщили, что в Белогорском районе Крыма завершается строительство одного из трех экотехнопарков – самого крупного, мощностью 500 тысяч тонн отходов в год. По данным министерства, строительная готовность объекта сейчас – 97%, а ввести комплекс в эксплуатацию намерены в 2027 году.
Гаук обратил внимание на то, что будущий Белогорский экотехнопарк находится в районе существующего полигона твердых коммунальных отходов "Тургеневский" в центральном районе Крыма, куда логистически удобно было доставлять и скапливать потоки твердых коммунальных отходов, поэтому он является основным.
Второй экотехнопарк, меньшей мощностью – 200 тысяч тонн в год, сейчас фактически тоже на стадии завершения, сказал Гаук.
"Он находится на территории Сакского района, но в районе бывшего Евпаторийского полигона твердых коммунальных отходов, граничит с ним. И мы надеемся, что после введения в эксплуатацию Белогорского экотехнопарка, Сакский будет следующим. Он тоже на этапе завершения, там остались последние штрихи", – добавил Гаук.
По его словам, больше всего вопросов остается к запуску третьего экотехнопарка, с наименьшей проектной мощностью 160 тысяч тонн в год, расположенного на месте бывшего полигона в Ленинском районе.
"Обещают, что к 2028 году его введут в эксплуатацию", – поделился Гаук.
Он отметил, что рассчитывали необходимую проектную мощность каждого и всех трех экотехнопарков, исходя из объемов накопления отходов в Крыму на данный момент и на перспективу, так что построенных объектов хватит для нужд республики.
"Я смотрел утвержденные и прогнозируемые территориальные схемы – в настоящий момент по Крыму идет накопление порядка 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов за год, и этот показатель незначительно показывает рост. Но даже до 2030 года не превышает 700 с небольшим тысяч тонн. А у нас 860 тысяч, то есть с запасом. И они (все три эконтехнопарка – ред.) должны полностью справиться", – сказал Гаук.
При этом следует учитывать, что помимо непосредственно строительных работ, установки и отладки оборудования для введения экотехнопарков в эксплуатацию потребуется много промежуточных согласований и других документов, в том числе касающихся внесения в государственный реестр объектов размещения отходов, и ряд других процедур, подчеркнул Гаук.
Он подчеркнул, что все три экотехнопарка смогут обеспечивать работу по трем направлениям: сортировка ТКО, компостирование органических отходов и производство RDF-топлива, предназначенного для сжигания.
Все это очень важные для Крыма мероприятия, однако, даже если все три экотехнопарка будут достроены и запущены в запланированные сроки, первые ощутимые результаты их работы можно будет увидеть после 2030 года, считает Гаук.
"Эффект будет, естественно, с момента запуска, это уже снижение нагрузки на нашу природу", – резюмировал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отходы – в доходы: как в Крыму мусор становится сырьем
Выговоры и служебная проверка: ситуация в Севастополе после мусорного коллапса
Аксенов поручил решить проблему вывоза мусора из садовых товариществ Крыма
 
Новости КрымаАндрей ГаукЖКХЖКХ Крыма и СевастополяМинЖКХ КрымаМусорСтроительство экотехнопарков в Крыму и СевастополеКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:43Взрывы гремят в Киеве: повреждена транспортная инфраструктура
06:32Когда Крым ощутит эффект от запуска трех экотехнопарков – мнение
06:03Беспилотники атакуют Москву и регион - ранены два человека
00:01Погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 22 октября
22:35Переговоры Путина с Уиткоффом и подтопления в Крыму: главное за день
21:49Симферопольская больница получила новое оборудование за 7 млн рублей
21:30Как работают связисты в зоне СВО
21:14Ушастых ежей выпустили в дикую природу в заповеднике "Степь Донецкая"
20:52Вражеские дроны уничтожены над акваторией Черного моря
20:45За месяц музей Крошицкого в Севастополе посетили 7,5 тысяч человек
20:33Крымчанам напомнили о сроках уплаты налогов до 1 декабря
20:26"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни
20:12В Севастополе гремят взрывы по всему побережью – что происходит
19:53В Крыму иномарка сбила ребенка на "зебре": девочку отбросило на другое авто
19:45В 2026 году бизнес Крыма получил миллиард рублей льготных займов
19:33Звездопад Ориониды над Крымом – когда загадывать желания
19:22В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики
19:05Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию
18:48Армия РФ поразила логистический центр в Ровно
Лента новостейМолния