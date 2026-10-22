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Когда Крым ощутит эффект от запуска трех экотехнопарков – мнение

Когда Крым ощутит эффект от запуска трех экотехнопарков – мнение - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Когда Крым ощутит эффект от запуска трех экотехнопарков – мнение

Крым сможет ощутить эффект от появления экотехнопарков сразу после их запуска, но существенные изменения республика почувствует, только когда все три новых... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T06:32

2026-10-22T06:32

2026-10-22T06:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Крым сможет ощутить эффект от появления экотехнопарков сразу после их запуска, но существенные изменения республика почувствует, только когда все три новых объекта заработают на полную мощность, а это будет не раньше 2030 года. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук.На днях в министерстве строительства и архитектуры Крыма сообщили, что в Белогорском районе Крыма завершается строительство одного из трех экотехнопарков – самого крупного, мощностью 500 тысяч тонн отходов в год. По данным министерства, строительная готовность объекта сейчас – 97%, а ввести комплекс в эксплуатацию намерены в 2027 году.Гаук обратил внимание на то, что будущий Белогорский экотехнопарк находится в районе существующего полигона твердых коммунальных отходов "Тургеневский" в центральном районе Крыма, куда логистически удобно было доставлять и скапливать потоки твердых коммунальных отходов, поэтому он является основным.Второй экотехнопарк, меньшей мощностью – 200 тысяч тонн в год, сейчас фактически тоже на стадии завершения, сказал Гаук.По его словам, больше всего вопросов остается к запуску третьего экотехнопарка, с наименьшей проектной мощностью 160 тысяч тонн в год, расположенного на месте бывшего полигона в Ленинском районе."Обещают, что к 2028 году его введут в эксплуатацию", – поделился Гаук.Он отметил, что рассчитывали необходимую проектную мощность каждого и всех трех экотехнопарков, исходя из объемов накопления отходов в Крыму на данный момент и на перспективу, так что построенных объектов хватит для нужд республики."Я смотрел утвержденные и прогнозируемые территориальные схемы – в настоящий момент по Крыму идет накопление порядка 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов за год, и этот показатель незначительно показывает рост. Но даже до 2030 года не превышает 700 с небольшим тысяч тонн. А у нас 860 тысяч, то есть с запасом. И они (все три эконтехнопарка – ред.) должны полностью справиться", – сказал Гаук.При этом следует учитывать, что помимо непосредственно строительных работ, установки и отладки оборудования для введения экотехнопарков в эксплуатацию потребуется много промежуточных согласований и других документов, в том числе касающихся внесения в государственный реестр объектов размещения отходов, и ряд других процедур, подчеркнул Гаук.Он подчеркнул, что все три экотехнопарка смогут обеспечивать работу по трем направлениям: сортировка ТКО, компостирование органических отходов и производство RDF-топлива, предназначенного для сжигания.Все это очень важные для Крыма мероприятия, однако, даже если все три экотехнопарка будут достроены и запущены в запланированные сроки, первые ощутимые результаты их работы можно будет увидеть после 2030 года, считает Гаук."Эффект будет, естественно, с момента запуска, это уже снижение нагрузки на нашу природу", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отходы – в доходы: как в Крыму мусор становится сырьемВыговоры и служебная проверка: ситуация в Севастополе после мусорного коллапсаАксенов поручил решить проблему вывоза мусора из садовых товариществ Крыма

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